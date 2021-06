« Très bien payés »

~ 5 000 euros « Bien payés »

~ 4 500 euros « Assez bien payés »

~ 4 000 euros « Correctement payés »

~ 3 500 euros « Mal payés »

~ 2 500 euros Kotlin Ruby, R, Perl, C,

Scala, C++ Python, JavaScript, C#,

Go, VBA, PHP, Java TypeScript, Cobol Delphi

« Très bien payés »

~ 4 500 euros « Bien payés »

~ 3 500 euros « Assez bien payés »

~ 3 250 euros « Correctement payés »

~ 3 000 euros « Mal payés »

~ 2 250 euros Perl Python, TypeScript,

Objective-C, Kotlin Scala, Swift, C, ABAP,

JavaScript, Java, VB.NET, C++ C#, R, Go, Cobol, PHP, Windev Delphi, VBA

L'année 2020 a été une année chaotique. Le virus, qui n'est pas informatique celui-ci, a fait pas mal évolué notre métier et la manière de l'exercer, en donnant un recours plus fréquent, et parfois imposé, au télétravail.Mais est-ce que cela a pu affecter également les technologies sur lesquelles les développeurs travaillent ? Est-ce que les technologies qui payaient hier, payent toujours autant aujourd'hui ?C'est ce que je vous propose de découvrir grâce à cette étude basées sur les offres d'emplois postées en 2020 sur le, spécialisé dans les offres d'emploi destinées aux développeurs et professionnels de l'informatique. Cette étude fait suite à quatre autres études réalisées les années précédentes. Celle-ci se situe en 2020, et donc concerne en particulier deux confinements et une année pleine d'incertitudes pour les employeurs.Voici pour commencer la popularité des différents langages dans les 20 000 offres d'emploi postées en 2020 sur Developpez.com :Ainsi que l'évolution de la popularité des différents langages de 2013 à 2020 des langages les plus populaires :Java est toujours le leader incontesté des langages. Si en 2014, sa place a failli être remise en question, les choses se sont arrangées et l'écart a plutôt tendance à se creuser. Parmi les langages les plus populaires, il est d'ailleurs l'un des seuls à continuer à grignoter des parts de marché.JavaScript est l'éternel second. Il est également en progrès, mais Java domine largement les demandes. L'usage cependant n'est la plupart du temps pas le même, JavaScript étant surtout utilisé pour l'interfaçage client Web, alors que Java est beaucoup utilisé dans les très grandes entreprises ou en informatique industrielle. Mais il ne faudrait pas porter de jugement hâtif sur ces usages premiers : NodeJS permet de faire tourner JavaScript côté serveur, et de plus en plus de progiciels tendent à adopter le JavaScript en tant que langage de script. Java d'un autre côté est bien plus généraliste et dispose de l'avantage d'être compilé. Dans tous les cas, Java vs JavaScript est un combat dont on est loin d'avoir fini d'entendre parler.Le langage C#, vaisseau amiral de la plate-forme .NET de Microsoft, gagne une place et se hisse sur le podium, dépassant PHP qui lui avait volé sa place en 2019, et en évitant de se faire doubler par Python, bien que cela soit de justesse. C# est surtout utilisé pour développer sur la plate-forme Windows, que cela soit côté client ou côté serveur, mais il est aussi de plus en plus adopté pour des logiciels Linux.Python connaît une progression modérée mais soutenue toute au long de ces années et gagne également une place pour se hisser à la quatrième position. Langage actuellement de prédilection dans l'enseignement, Python est également très apprécié pour le développement Data Science, de l'intelligence artificielle, ainsi que pour l'écriture de scripts systèmes.PHP en revanche est en petite forme. Bien que le "langage pour pages Web personnelles" (nom d'origine de PHP, Personal Home Page) ait bien évolué en véritable langage de script serveur profesionnel et connaît des améliorations constantes et soutenues, sa demande côté employeur est en berne, et il perd deux places, se logeant tout de même à une honnête cinquième place. La mort de PHP n'est pas pour demain, c'est certain, mais sa progression est régulièrement orientée à la baisse depuis 2014.Le C++ est traditionnellement le langage roi pour le développement d'application logicielles et de jeux vidéo. Bien qu'étant globablement en perte de vitesse, sa courbe reste tout de même relativement stable à la sixième place du classement. Quant au C, langage à l'origine du C++, mais plus simple et toujours utilisé pour certains développement spécifiques, en particulier dans l'embarqué, elle suit une courbe similaire à celle du C++, mais cette fois-ci il est placé derrière la surprise de ce classement, qui est TypeScript.TypeScript, langage inventé par Microsoft afin de compenser les manques de JavaScript, suit en effet une progression très régulière depuis 2017. Son adoption par des frameworks Web populaires comme Angular a dû clairement lui donner un coup de pouce. Pourtant, JavaScript lui-même s'étant amélioré, on aurait pu craindre un désintérêt pour cette version, mais force est de constater qu'il s'agit d'un langage qui monte, et cela n'est pas prêt de s'arrêter.Dans un deuxième graphique, pour une meilleure lisibilité, voici des langages moins populaires et leur progression :Dans ce classement-là, rien qu'à la forme du graphique on se rend compte d'une variabilité importante pour chaque technologie au fur et à mesure des années.Perl, Scala et R sont en baisse ; VBA également, qui se fait rattraper par VB.NET, qui monte. Les deux surprises de ce classement sont les montées de Cobol, qui n'a pas décidé de mourir tout de suite, et surtout celle de Kotlin, le langage de JetBrains qui, après des débuts difficiles, monte significativement, les qualités du langage commençant à être reconnues par les entreprises.Enfin, les technologies de niches sont présentées dans ce troisième graphique :Ce qui frappe d'abord, c'est un certain désintérêt depuis 2018 pour ces technologies de niche, toutes sous la barre des 1% et en baisse à l'exception des langages d'Apple. Peut-être que le marché a compris que la quantité n'est pas forcément synonyme de qualité et qu'une trop grande diversité des technologies peut être nuisible.Ruby n'est plus à la mode, Go n'arrive décidément pas à percer. Idem pour Windev, Delphi, Matlab.Les seuls langages en progression sont donc les deux langages d'Apple, Objective-C et Swift, le second étant destiné à succéder au premier. Cependant, il est clair que si l'intention de Swift était de se débarrasser d'Objective-C, l'objectif (C) n'est pas atteint, Papy fait de la résistance. De plus, il serait imprudent de considérer Swift comme un langage uniquement destiné à Apple, car même si la société en est le principal développeur, le langage est officiellement supporté sous Ubuntu et son support est disponible en option pour d'autres distributions Linux comme Debian et Fedora.Flash a été désactivé pour tout le monde en janvier 2021, cette technologie est donc absolument morte, comme l'atteste les tentatives d'élimination, de restauration et les problèmes engendrés . Néanmoins, il est intéressant de constater que le marché de l'emploi avait déjà éliminé Flash dès 2017, anticipant ainsi sa désactivation, un signe de maturité du marché.Hé oui, savoir que telle ou telle technologie est beaucoup demandée est une chose, mais les salaires proposés suivent-ils la demande ? On dit souvent que "ce qui est rare est cher", est-ce que cela se vérifie aujourd'hui ?Paris est considérée comme l'une des villes les plus chères du monde, et en conséquence les salaires ne sont pas du même ordre qu'en province. Mais d'un autre côté, beaucoup de grosses entreprises technologies ont leur siège dans la capitale française. En raison de ces deux facteurs, l'étude des salaires distingue Paris du reste de la province, vu que la demande en technologie et les salaires proposés sont très différents.Pour commencer, voici les salaires moyens par technologie enKotlin est le grand gagnant incontesté. Ce qui est rare est cher, en effet, mais vu sa progression, cela ne va pas rester rare si longtemps ! Dépêchez-vous d'apprendre cette technologie si vous souhaitez vivre une vie d'opulence.Ruby, Perl et R se maintiennent à un niveau élevé comme l'année dernière. Swift fait aussi son entrée dans le clan des langages qui rapportent. C et Scala sont en progression, là où Go est plutôt en baisse, mais le salaire reste très honnête.Restent à un niveau de salaire "moyen" (4 000 euros tout de même) les langages plus communs comme C++, C#, Java, PHP, Python.De manière plus surprenante, TypeScript reste, comme l'année dernière, assez mal valorisé, malgré sa demande en nette progression. Et comme d'habitude, Delphi ferme la marche avec un salaire miséreux dans la capitale.En province, Perl obtient le sacre suprême, avec un niveau de salaire largement plus élevé que pour les autres langages.Bien que n'étant pas au même niveau que Perl, Kotlin assure des revenus élevés, tout comme à Paris. C'est clairement un langage intéressant d'un point de vue financier.TypeScript en revanche est mieux valorisé qu'à Paris, tout comme Python et Objective-C.A l'autre bout du tableau, on retrouve hélas encore une fois Delphi, qui n'est dépassé dans la misère uniquement que par VBA. L'un comme l'autre ont des salaires proposés significativement plus bas que la moyenne.Au fil de cette étude, quelques langages se sont distingués :est toujours la star de popularité dans les offres d'emploi, maintenant une première place continue sur toutes ces années et creusant même l'écart au fil du temps. Mais les salaires proposés sont corrects, sans plus.est, depuis 2015, le numéro 2. Il est donc la star du langage Web, et à l'instar de Java, les salaires proposés sont uniquement corrects., le langage de JetBrains, est la très bonne surprise de cette année, en progression fulgurante, et les salaires proposés sont très élevés partout en France., le langage de Microsoft assure une bonne progression ces dernières années. Étrangement, les salaires ne suivent qu'en province. La capitale a l'air de bouder le langage, du moins côté salaire.était le langage numéro 2 en 2013, mais il semble subir une véritable descente aux enfers, étant dépassés successivement par JavaScript, C# et maintenant Python. Et les salaires proposés sont en-dessous de la moyenne.est également un langage en petite forme. Une baisse marquée en 2019, encore plus en 2020, et des salaires proposés très bas, et depuis plusieurs années.Voir aussi l'étude langage 2019 Et vous ?Que pensez-vous de Kotlin ?Pourquoi à votre avis PHP semble être de plus en plus boudé par les employeurs ?Pourquoi Delphi semble être si mal traité sur le marché de l'emploi ?