Les documents, des diapositives et des graphiques, qui décrivent les efforts de l'entreprise pour déplacer ses effectifs vers des travailleurs plus jeunes, appelés embauches de professionnels précoces (EP) ont fait leurs apparitions au tribunal dans l'affaire Langley v. IBM, une plainte pour discrimination fondée sur l'âge déposée en 2018 et réglée deux ans plus tard.Les documents décrivent des objectifs d'embauche, tels que « faire évoluer la composition de l'effectif vers un pourcentage plus élevé d'embauches de professionnels jeunes » et des efforts pour « financer un afflux de professionnels précoces afin de corriger le mélange d'ancienneté ».Ces objectifs se retrouvent dans les sentiments exprimés dans des documents et des messages électroniques d'IBM non expurgés, décrits dans une autre affaire de discrimination fondée sur l'âge, Kinney v. IBM. En 2018, ProPublica et Mother Jones ont publié un rapport alléguant qu'IBM avait mené une campagne systématique pour se débarrasser des employés âgés. La Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC) s'est penchée sur la question et a conclu en 2020 qu' « il existe des motifs raisonnables de croire qu'[IBM] a exercé une discrimination à l'encontre des parties plaignantes et d'autres personnes en raison de leur âge. »IBM a toujours nié avoir ciblé des travailleurs pour des licenciements sur la base de l'âge ou d'autres caractéristiques protégées. À la suite de la divulgation de documents précédemment scellés dans l'affaire Lohnn v. IBM, qui détaillent le dénigrement interne des travailleurs âgés en tant que "dinobabies" et la nécessité de traiter la « « main-d'œuvre maternelle datée » de l'entreprise, Nickle LaMoreaux, directrice des ressources humaines d'IBM, a contesté ce qu'elle a décrit comme « de fausses allégations de discrimination fondée sur l'âge dans l'entreprise ».« La discrimination, quelle qu'elle soit, est totalement contraire à notre culture et à ce que nous sommes chez IBM, et il n'y a pas eu (et il n'y a pas) de discrimination systémique fondée sur l'âge dans notre entreprise », a-t-elle déclaré dans une déclaration publique publiée sur le site Web de l'entreprise. Le PDG d'IBM, Arvid Krishna, a prédit que plus de 80 % des travailleurs de son entreprise opteraient pour un modèle de travail hybride, partageant leur temps entre leur bureau d'entreprise désigné et des options à distance.La transition vers les espaces de travail numériques a été plus facile pour certains employés que pour d'autres. "Les natifs du numérique" désignent une population qui a grandi dans un monde intégré à l'internet moderne et à ses appareils connectés. Ils sont souvent équipés de téléphones intelligents, de médias sociaux et d'une expérience personnelle de la communication par les nouveaux canaux de l'internet. Le terme est né avec les Millennials, qui étaient encore en développement lorsque l'internet a été commercialisé. La transition vers le travail à distance a apparemment été plus facile pour ces jeunes natifs du numérique.Des courriels internes montrent que des cadres d'IBM qualifient les travailleurs âgés de bébés dinosaures et discutent de plans visant à les pousser hors des bureaux de l’entreprise ou si l’on veut à en faire « une espèce disparue. » Les contenus ont fait l’objet de publication dans le cadre d’un procès pour discrimination fondée sur l’âge. Ils font suite à des sorties de l’entreprise qui se défend de laisser cours à de telles pratiques en son sein. Le tableau suscite de vives réactions des professionnels de l’IT dont des sondages révèlent leur crainte de perdre leur travail en raison de la discrimination basée sur l’âge.Les documents déposés révèlent des échanges montrant une animosité à l'encontre des employés plus âgés de la part de hauts responsables de l'entreprise. Le rapport affirme que la chaîne de courriels contenait un plan pour « accélérer le changement en invitant les bébés dinosaures à partir et à les transformer en une espèce éteinte. » Les mêmes responsables de la société se sont en sus plaints de ce que la « main-d'œuvre d’IBM date » et qu’elle doit changer tout en mettant en avant leur frustration de voir IBM employer une part beaucoup plus faible de personnes nées entre 190 et 1990 dans sa main-d'œuvre qu'un concurrent.Le désir de disposer de davantage de travailleurs dotés de compétences modernes n'est pas une raison légitime pour punir la main-d'œuvre existante. Dans un effort pour rattraper les entreprises technologiques plus récentes, IBM est poursuivie pour avoir mis en œuvre une "stratégie" apparente entre 2013 et 2018 qui ciblait ses travailleurs plus âgés. Une enquête de Propublica a révélé qu'au cours de ces cinq années seulement, plus de 20 000 travailleurs âgés de plus de 40 ans ont été licenciés de leur poste dans l'entreprise.Dans les courriels, il était prévu que les « dinobabies » proclamés deviennent « une espèce éteinte ». Un tel langage désobligeant et un tel complot explicite constituent une violation des règles de l'Equal Employment Opportunity Commission (EEOC) visant à protéger les travailleurs de plus de 40 ans. La discrimination fondée sur l'âge viole la loi de 1967 sur la discrimination fondée sur l'âge dans l'emploi.