L’intégralité de sa déclaration

Les sondages révèlent une tendance pro télétravail

L’introduction d’un programme pilote de travail hybride avec 4 semaines de travail à distance maximum par an est cohérente avec une précédente déclaration de Tim Cook : « Lorsque cette pandémie prendra fin, de nombreuses entreprises continueront à fonctionner en mode hybride. Le travail à domicile restera très critique. »Equipe,Alors que notre réponse au COVID-19 continue d'évoluer, j'aimerais vous faire part d'une mise à jour de nos plans de retour dans nos bureaux.Dans de nombreux endroits, les autorités ont commencé à lever les restrictions liées à la pandémie, conformément aux conseils des experts en santé publique. Et sur la base des dernières données, nous sommes optimistes quant à la poursuite de ces progrès au printemps.Alors que beaucoup d'entre vous viennent régulièrement depuis un certain temps, nous sommes maintenant impatients d'accueillir dans nos bureaux ceux d'entre vous qui ont décidé de travailler à distance. Aux États-Unis, à partir du 11 avril, nous commencerons l'approche progressive du projet pilote hybride, les équipes retournant au bureau initialement un jour par semaine, puis, à partir de la troisième semaine, deux jours par semaine. Cette période de transition passera désormais de quatre à six semaines.Nous commencerons alors le pilote hybride dans son intégralité le 23 mai, avec des personnes venant au bureau trois jours par semaine - le lundi, le mardi et le jeudi - et travaillant de manière flexible le mercredi et le vendredi si vous le souhaitez.Bien que le calendrier puisse varier dans une certaine mesure dans différents pays/sites en fonction des conditions locales, nous suivrons le même processus partout où nous ne sommes pas encore de retour au bureau. Vos équipes locales vous donneront plus de détails sur les horaires spécifiques qui s'appliquent à votre situation géographique.Pour rappel, nos bureaux et de nombreux services comme le Caffè Macs et nos bars à expresso sont actuellement ouverts et de nombreuses personnes viennent déjà chaque semaine. D'ici au 11 avril, je vous encourage à les rejoindre, que ce soit pour prendre un café avec un collègue, vérifier votre espace de travail ou organiser une réunion d'équipe.En raison de la baisse du nombre de cas actifs, la plupart des sites américains d'Apple, si ce n'est tous, redeviendront des sites à masque optionnel au cours des prochaines semaines. Comme toujours, nous continuerons à surveiller les conditions locales et sommes prêts à adapter nos protocoles si nécessaire pour la santé de nos équipes et de nos communautés. Je tiens également à préciser que le port du masque est toujours le bienvenu et que vous devez vous sentir à l'aise pour le faire. Et je tiens à réaffirmer l'importance vitale de se faire vacciner et de recevoir un rappel si vous en avez la possibilité. Vous pouvez toujours trouver les dernières informations sur nos protocoles sur Welcome Forward.Pour beaucoup d'entre vous, je sais que le retour au bureau représente une étape attendue depuis longtemps et un signe positif que nous pouvons nous engager plus pleinement avec les collègues qui jouent un rôle si important dans nos vies. Pour d'autres, il peut s'agir d'un changement déstabilisant. Je veux que vous sachiez que nous sommes profondément engagés à vous apporter le soutien et la flexibilité dont vous avez besoin dans cette nouvelle phase - un engagement qui commence par l'introduction progressive de notre projet pilote hybride et qui inclut la possibilité de travailler à distance jusqu'à quatre semaines par an. Si vous avez des questions, vous trouverez plus de détails sur le site People.Alors que nous commençons ce projet pilote, nous sommes impatients d'apprendre au fur et à mesure et de nous adapter si nécessaire, tout cela dans le but de favoriser une approche réellement collaborative et flexible de notre travail commun.En attendant, je ne peux vous dire à quel point j'ai hâte d'être à nouveau réunie. Et je tiens à remercier chacun d'entre vous. Que vous travailliez depuis chez vous ou que vous veniez dans nos magasins, nos laboratoires ou nos bureaux, vous avez été un élément essentiel de cette incroyable équipe, et je vous suis très reconnaissant de tout ce que vous apportez à Apple.Dans les semaines et les mois à venir, nous aurons l'occasion de combiner le meilleur de ce que nous avons appris sur le travail à distance avec les avantages irremplaçables de la collaboration en personne. Il est plus important que jamais que nous nous soutenions les uns les autres tout au long de cette transition, face aux défis auxquels nous sommes confrontés en tant qu'équipe et dans le monde entier. Je me réjouis d'être ensemble et d'apprendre ensemble au cours de ce pilote, alors que nous continuons à développer la culture qui fait d'Apple un endroit si incroyable.Les nouvelles à propos du dispositif qui se met en place chez Apple tombent dans un contexte où de récents sondages font état de ce que les travailleurs lancés sur la formule à distance ne veulent plus retourner au bureau. Les personnes en télétravail aiment de plus en plus cette formule et indiquent sans détour préférer continuer à domicile même si les craintes liées au coronavirus s’estompent. Le nombre de personnes qui citent les fermetures des bureaux pour cause de pandémie comme raison majeure de travailler à domicile est en baisse. C’est désormais plus une question de choix. C’est ce qui ressort d’un récent sondage sur un échantillon de 5 889 travailleurs américains. Ce dernier qui indique que des tiers optent pour le télétravail pour certains des ses avantages fait suite selon lesquels que des travailleurs sont même prêts à accepter des réductions de salaire pour demeurer sur la formule.Parmi ceux qui ont un lieu de travail à l'extérieur de leur domicile, 61 % déclarent désormais qu'ils choisissent leur domicile comme lieux d'exercice plutôt que leur lieu de travail. Un précédent sondage du Pew Research Center plus tôt dans la pandémie avait mis en avant une tendance inverse : 64 % indiquaient qu'ils travaillaient à domicile parce que leur bureau était fermé.En fait, la situation est même telle que certains des travailleurs lancés sur la formule télétravail sont prêts à voir leurs salaires revus à la baisse pour poursuivre suivant cette approche même après la pandémie. Source : Déclaration (pièce jointe)Que pensez-vous de ces tendances ? Sont-elles cohérentes avec la réalité dont vous êtes au fait*?Pour quelles raisons aimeriez-vous (n'aimeriez-vous pas) rester en télétravail ?Êtes-vous en télétravail ? Accepteriez-vous une diminution de votre salaire pour y rester après la pandémie ? Que pensez-vous de l’approche travail à distance de façon générale ?