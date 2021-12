Après cette date, Google a déclaré qu'elle commencerait à contacter les employés qui n'avaient pas téléchargé leur statut ou qui n'étaient pas vaccinés, ainsi que ceux dont la demande d'exemption n'avait pas été approuvée.Les employés qui ne se seront pas conformés aux règles de vaccination d'ici le 18 janvier seront placés en "congé administratif rémunéré" pendant 30 jours, suivi d'un "congé personnel non rémunéré" pouvant aller jusqu'à six mois et d'un licenciement.Google a déclaré : "."Plus tôt ce mois-ci, Google a retardé indéfiniment son plan de retour au bureau en raison des craintes liées à la variante Omicron et d'une certaine résistance de ses employés aux vaccinations obligatoires de l'entreprise. L'entreprise prévoyait auparavant que le personnel retournerait au bureau environ trois jours par semaine à partir du 10 janvier.Source : Google mémoQue pensez-vous de cette décisions prise par Google à l'égard de ses employés ?Votre entreprise applique-t-elle également la même politique vaccinale ?Quel est votre avis sur les vaccinations obligatoires ?