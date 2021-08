Après environ 18 mois de pandémie, les entreprises technologiques préparent désormais le retour au bureau de leurs employés, mais se heurtent à un nouvel obstacle : la variante Delta se propage rapidement et les cas d'infection se multiplient dans le monde entier. De nouvelles données montrent que la variante Delta est différente des versions antérieures du virus : il est beaucoup plus contagieux. Selon un rapport sur le sujet, bien que cela soit rare, certaines personnes vaccinées peuvent toujours contracter la variante Delta lors d'une percée de l'infection et peuvent être également contagieuses.Non seulement cela compromet les plans pour le retour au bureau, mais cet état de choses inquiète également les dirigeants qui sont tentés d'ajouter certains points à la liste des exigences. Cette semaine, Microsoft a rejoint la liste croissante des entreprises américaines qui modifient leurs politiques de vaccination et de masquage en réponse à la propagation de la variante Delta. Microsoft a déclaré mardi que tous les employés, vendeurs et invités devront présenter une preuve de vaccination contre le Covid-19 pour entrer dans ses bâtiments aux États-Unis. Cela pourrait avoir un effet domino dans l'industrie.« Nous continuons à suivre de près les nouveaux développements et à adapter nos plans au fur et à mesure de l'évolution de la situation, en gardant à l'esprit la santé et la sécurité des employés. Sur la base de nos consultations continues avec des experts en matière de santé et de données, la date la plus proche pour l'ouverture complète de nos sites de travail aux États-Unis ne sera pas avant le 4 octobre 2021. À partir de septembre, nous exigerons également une preuve de vaccination pour tous les employés, vendeurs et invités entrant dans les bâtiments Microsoft aux États-Unis », a déclaré l'entreprise.« Nous mettrons en place un processus d'adaptation pour les employés. Nous continuons à examiner la situation au niveau local dans chaque région/pays/état où nous travaillons et nous ajusterons les dates et les politiques si nécessaire », a-t-elle ajouté. Certaines catégories d'employés pourront toutefois bénéficier d'un traitement de faveur de la part du géant de Redmond. Par exemple, les employés qui s'occupent de personnes immunodéprimées ou qui sont des parents d'enfants trop jeunes pour être vaccinés pourront travailler à domicile jusqu'en janvier. Microsoft n'a pas abordé toutes les situations.L'annonce de Microsoft intervient également après que les autorités américaines ont déclaré lundi que les cas de Covid-19, ainsi que les hospitalisations et les décès dus au virus, ont augmenté au cours de la semaine dernière, alors même que les taux de vaccination se sont accélérés dans un contexte d'inquiétude concernant la variante Delta. De son côté, Facebook exige que tous les employés américains portent des masques dans les bureaux et que tous les employés soient vaccinés contre le Covid-19 lorsqu'ils retournent dans les bureaux. Facebook prévoit de rouvrir complètement ses portes en octobre.Facebook exige le port du masque sur ses campus, quel que soit le statut vaccinal de l'employé. « La santé et la sécurité de nos employés et de nos voisins dans la communauté restent notre priorité absolue », a déclaré une porte-parole de l'entreprise dans un communiqué lundi. « Compte tenu du nombre croissant de cas de Covid-19, des dernières données sur les variantes du Covid-19 et d'un nombre croissant d'exigences locales, nous rétablissons notre exigence de masque dans tous les bureaux américains de Facebook, quel que soit le statut vaccinal de l'employé », a-t-il ajouté.La semaine dernière, Google a annoncé qu'il exigerait que les employés soient vaccinés avant de pouvoir retourner au bureau et a reporté ce retour au 18 octobre. « Toute personne venant travailler sur nos campus devra être vaccinée. Nous mettons en place cette politique aux États-Unis dans les semaines à venir et l'étendrons à d'autres régions dans les mois à venir. La mise en œuvre variera en fonction des conditions et réglementations locales, et ne s'appliquera pas tant que les vaccins ne seront pas largement disponibles dans votre région », a annoncé Sundar Pichai aux employés de la société.En outre, selon un rapport du mois dernier, Apple a également repoussé ses plans de retour au bureau à octobre au plus tôt. Quant au détaillant Amazon, il a déclaré la semaine dernière que les vaccins ne sont pas obligatoires. Pour ce qui est de l’objectif de réouverture des bureaux, Amazon a expliqué que la plupart de ses bureaux sont déjà ouverts, que les employés commencent à revenir et qu'il s'attend à ce que beaucoup d'entre eux soient de retour au bureau de façon régulière d'ici le mois de septembre. Certains employés d'Amazon auront des options de travail hybrides flexibles.Cela dit, selon un récent billet de blogue de la société, les employés occupant des postes qui nécessitent un travail sur site, comme les ingénieurs en matériel et les opérations de première ligne, continueront à travailler sur site. Amazon a déclaré que les employés qui ne sont pas complètement vaccinés doivent porter des masques au bureau. Il a ajouté qu'il a un œil sur la situation, reçoit des informations des professionnels de la santé et donne la priorité à la sécurité des employés.Quel est votre avis sur le sujet ?