Les taux de placement internes de Lambda School qu'elle partage avec les investisseurs sont différents de ce qu'elle annonce publiquement

Lambda School doit devenir rentable, un profit qui pourrait se faire au détriment des étudiants

L'école fait des expériences avec ses élèves et ils ne sont pas contents

Premièrement, Lambda School a falsifié et déformé les taux de placement.

Deuxièmement, Lambda School a déformé la véritable nature de son intérêt financier dans la réussite des étudiants (en particulier, il y a des points d'interrogation sur la façon dont Lambda gère ses contrats ISA et si elle en bénéficie).

Troisièmement, Lambda School a déformé et dissimulé un différend réglementaire en Californie qui a obligé l'école à cesser ses activités.

Et quatrièmement, Lambda School s'est inscrit et a fourni des services éducatifs et a signé des contrats ISA en violation de cet ordre.

Conclusion

Lorsque Henry Rosales a rejoint la Lambda School, il pensait que ce serait un moyen de ne pas occuper un poste peu rémunéré par exemple dans un centre d'appels. Les publicités inspirantes sur Instagram de l'école promettaient de prendre des personnes comme lui sans expérience technique et de les former à des professions lucratives comme la conception UX ou le développement Web en neuf à 18 mois.Après un peu plus d'un an à travailler à temps partiel et à suivre des cours en ligne à l'école, Rosales s'est sentie dupé. L'école n'avait pas fourni le type d'enseignement qui lui aurait permis de faire carrière en tant que concepteur UX, a-t-il déclaré. « À la fin, j'ai juste arrêté, parce que c'était une perte de temps ».Rosales n'est pas le seul à se sentir lésé. Une fuite de documents lors de réunions générales de l'entreprise à l'été 2020 et en janvier et février de cette année, dirigées par l'ancienne directrice de l'exploitation de l'école, Molly Graham, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci, et d'autres dirigées par son directeur commercial, Matt Wyndowe, a montré que Lambda School n'a placé que 30% de ses diplômés de 2020 dans des emplois éligibles au cours du premier semestre 2020. Ce chiffre contraste fortement avec le taux de placement de 74% annoncé pour ses diplômés de 2019, le dernier chiffre de l'école disponible publiquement.Dans un tweet, Graham a écrit que sa mission était de « faire passer l'entreprise à travers une phase charnière » et de la positionner pour « bien fonctionner sans moi ». Ces documents, obtenus par une personne familière avec les réunions, en plus des échange avec plus d'une douzaine d'entretiens avec d'anciens étudiants et instructeurs de la Lambda School, suggèrent que Graham repart avec cette mission loin d'être accomplie.Cofondée en 2017 par les entrepreneurs technologiques Austen Allred et Ben Nelson, avec l'aide de l'accélérateur de startups Y Combinator, Lambda School offrait un parcours non traditionnel à ceux qui cherchaient une carrière en informatique. Au lieu d'un diplôme de quatre ans, les étudiants pouvaient suivre un cours accéléré de programmation sans payer de frais de scolarité à l'avance; un accord de partage des revenus permettait aux étudiants de payer à l'école une partie de leur salaire après avoir été embauchés dans un poste technologique avec un salaire annuel d'au moins 50 000 $. Les billets de blog l'annonçaient comme une éducation « alignée sur les incitations ».Avec une industrie mondiale de l'edtech d'une valeur de plus de 106 milliards de dollars cette année, des écoles ont fait leur apparition dans toute l'Amérique du Nord, promettant d'enseigner aux étudiants en utilisant un modèle commercial similaire. Lambda School elle-même a levé 130 millions de dollars de capital-risque.Lambda School accueille des milliers d'étudiants par an et a indiqué qu'elle prévoyait de se développer plusieurs fois pour offrir aux investisseurs des retours sur investissement rentables.« Je ne vois aucune raison pour laquelle l'école Lambda ne devrait pas accueillir des dizaines de millions de personnes par an », a récemment déclaré Allred dans une interview surMais l'école a aussi un historique de publicité avec des chiffres douteux. L'année dernière, le New York Times a rapporté que le taux de placement de Lambda School était plus proche de 50 % en 2019, alors que l'école annonçait publiquement un taux de plus de 80 %.Lorsqu'il lui a été demandé de commenter le chiffre de placement de 30 % de l'école présenté lors de la réunion interne, Allred a répondu en redirigeant les médias vers son rapport de résultats pour le second semestre de 2019, qui montrait un taux de placement de 74 %. Mais pour calculer ce taux, il a exclu environ la moitié des 516 diplômés de ce rapport pour des raisons telles que l'obtention tardive de leur diplôme, le fait de ne pas répondre ou l'indication qu'ils ne cherchaient plus un emploi lié à leurs études.Alors que les documents internes de l'école et ceux qu'elle partage avec les investisseurs ne considèrent que les diplômés qui gagnent au moins 50 000 $ par an (ce qui correspond à peu près à la moyenne nationale américaine des salaires de développeurs webselon Glassdoor) comme des « placements qualifiés », ses chiffres de placement annoncés incluent les diplômés qui gagnent également 10 000 $ par an, moins que ce que la grande majorité des élèves gagnaient avant de s'inscrire à l'école.Allred a défendu la méthodologie de l'école comme étant courante dans l'industrie des Bootcamps et a déclaré qu'elle avait été auditée par un groupe indépendant. Mais les auditeurs privés de l'école ne font que confirmer les résultats du rapport, plutôt que de remettre en question le processus utilisé pour les obtenir.Allred a imputé les faibles chiffres de placement à la pandémie. Pourtant, un porte-parole du Bureau of Labor Statistics a déclaré que si les emplois dans la technologie en ont souffert au cours des premiers mois de la pandémie, l'industrie était relativement résistante et parmi les plus rapides à récupérer. Il a également plus d'emplois maintenant qu'au début de la pandémie, a déclaré le porte-parole.Selon Sheree Speakman, ancienne PDG et désormais conseillère du, une organisation à but non lucratif créée pour suivre les résultats des bootcamps, ce type de sélection est devenu courant parmi les grandes écoles de codage. L'association a des directives strictes pour déclarer les taux de placement, mais Speakman a déclaré que les plus grands Bootcamps les suivaient rarement.Les Bootcamps qui relèvent du conseil doivent demander aux étudiants s'ils recherchent un emploi dans leur domaine d'études avant le début de leur programme et compter tous les étudiants qui répondent par l'affirmative dans leurs chiffres de placement. Speakman s'est demandé pourquoi tant d'étudiants de Lambda School qui avaient choisi de s'inscrire à un Bootcamp technologique rapporteraient après l'avoir terminé qu'ils ne cherchaient en fait pas d'emploi dans la technologie. Bien que le conseil autorise le retrait de certains étudiants dans un taux de placement (par exemple, ceux qui obtiennent leur diplôme en retard peuvent être retirés tant que l'école divulgue également explicitement le pourcentage d'étudiants qui obtiennent leur diplôme à temps et compte les diplômés tardifs dans la prochaine promotion), la méthodologie de la Lambda School s'écarte de ces pratiques.« Ils réduisent le dénominateur », a estimé Speakman.Lambda School a cessé de rendre compte à l'association à but non lucratif en 2018 après son premier lot de diplômés.Les documents à portée de main indiquent également que le modèle commercial de Lambda School n'a peut-être pas besoin d'être autant « aligné sur les incitations » que l'école le croit.Les documents d'une réunion l'année dernière suggéraient que l'école perdait en moyenne 7 250 $ par élève. Une autre des diapositives de Graham de janvier illustre l'équilibre que l'école doit trouver entre le volume d'inscriptions et le taux de placement pour atteindre la rentabilité. La diapositive indiquait que l'objectif de l'école pour le premier semestre 2021 était d'atteindre 50% à 70% de placement avec 500 étudiants inscrits par mois, mais elle reconnaissait également une possibilité plus inconfortable: l'école pourrait toujours atteindre la rentabilité en inscrivant 2 000 étudiants par mois tout en plaçant moins de la moitié de ses diplômés dans des emplois qualifiants.Interrogé sur les diapositives, Allred a nié que l'école puisse être rentable avec un faible taux de réussite des élèves et a assuré que certains des chiffres présentés étaient inexacts, car les coûts variables de l'école augmenteraient en fonction du nombre d'étudiants inscrits. Allred a refusé de préciser quels étaient ces coûts variables ou d'expliquer pourquoi des diapositives avec des prévisions ostensiblement inexactes des chemins de l'entreprise vers la rentabilité ont été présentées lors d'une réunion à tous les niveaux.Malgré son manque de rentabilité, l'école a levé plus de 70 millions de dollars en financement de série C en août de l'année dernière. Au cours des mois suivants, elle a mis en œuvre des mesures de réduction des coûts spectaculaires, notamment en raccourcissant son programme de trois mois et en éliminant la majorité de ses assistants d'enseignement rémunérés, ou « chefs d'équipe », qui étaient chargés d'aider les instructeurs à enseigner, noter et réviser le code des étudiants.« La vérité, c'est que ces mesures de réduction des coûts nuisent aux étudiants », a déclaré un ancien professeur de science des données de la Lambda School qui a parlé sous couvert d'anonymat par crainte de représailles de la part de l'entreprise. « Parce que nous enseignions toujours, nous n'avions pas le temps de vraiment amener le programme là où il devrait être ».Allred a promis de remplacer les assistants d'enseignement par plus d'instructeurs, mais en avril, il a licencié un tiers du personnel de l'école.« La taille des classes est d'environ 150 étudiants pour un instructeur », a déclaré l'étudiant en développement Web. L'instructeur en science des données a également suggéré que les ratios élèves-instructeur dans certains programmes étaient d'environ 100 étudiants pour 1 enseignant.La situation a conduit à une série de plaintes juridiques contre l'école, notamment par le National Student Legal Defence Network, un organisme à but non lucratif de protection des étudiants. En mai dernier, il a déposé une série de dossiers d'arbitrage accusant Lambda School d'avoir fraudé des étudiants en faisant la publicité de faux dossiers de placement.« Si j'avais connu leur taux de placement réel, sans parler de la difficulté d'apprendre à l'école, je ne me serais jamais inscrit », a déclaré Jonathan Stickrod, l'un des étudiants impliqués dans l'arbitrage avec l'école. .Stickrod, qui travaille maintenant dans un café à Medford, dans l'Oregon, a quitté le collège communautaire pour fréquenter Lambda School. Il a déclaré qu'il avait abandonné au bout d'un an en raison du mauvais programme de l'école et des mesures liées à la réduction des coûts.Alors que les accords des étudiants les empêchent d'intenter un recours collectif, le NSLDN espère que l'affaire Strickrod et deux autres ouvriront la voie à une affaire plus importante.Quoiqu'il en soit, les trois plaintes se concentrent sur quatre revendications de base :Les trois étudiants sont actuellement tous obligés de payer leurs frais de scolarité à la Lambda School, qu'ils ont choisi de rembourser en plusieurs versements au moyen du modèle d'accord de partage des revenus (ISA) de l'école. Les plaintes ne révèlent pas combien les trois personnes demandent des dommages-intérêts.Rosales n'a toujours pas de travail de conception et redoute d'en obtenir un, sachant qu'il devra payer Lambda School s'il le fait. L'école lui a récemment envoyé une lettre lui demandant ses informations bancaires afin de pouvoir suivre les dépôts directs d'un emploi. S'il ne se conforme pas, l'école le menace de lui facturer la totalité de ses frais de scolarité de 30 000 $, qu'il obtienne ou non un emploi.Malgré cela, il déclare : « Je ne pense pas que je devrais être tenu responsable d'une éducation que je n'ai pas reçue ».Pendant près d'une décennie, l'industrie des bootcamps s'est développée grâce aux investissements de capital-risqueurs prêts à parier des millions sur la promesse de faire évoluer l'éducation traditionnelle avec peu de surveillance et de réglementation. Pendant près d'une décennie, l'industrie des bootcamps s'est développée grâce aux investissements de capital-risqueurs prêts à parier des millions sur la promesse de faire évoluer l'éducation traditionnelle avec peu de surveillance et de réglementation. Pour les capital-risqueurs, il va de soi que certaines des entreprises sur lesquelles ils parient perdront de l'argent.Mais alors que de tels essais peuvent convenir à certains secteurs, faire des expériences sur des étudiants a un coût.