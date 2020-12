90 % des responsables des ressources humaines autoriseront leurs employés à travailler à distance même après la mise à disposition du vaccin COVID-19 D'après une enquête de Gartner 0PARTAGES 3 0 Près de deux tiers des responsables RH interrogés ont déclaré qu'ils maintiendront toutes les mesures de sécurité actuellement en place



Une enquête menée par Gartner, Inc. auprès de 130 responsables des ressources humaines le 9 décembre dernier a révélé que 90 % des personnes interrogées prévoient de permettre aux employés de travailler à distance au moins une partie du temps, même après l'adoption généralisée du vaccin COVID-19. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation continuera à offrir aux employés une certaine flexibilité quant au moment où ils travaillent.



Alors que les discussions autour du prochain vaccin COVID-19 se poursuivent, 109 responsables des ressources humaines ayant répondu à l'enquête de Gartner laissent entendre qu'environ 50 % des employés voudront retourner au travail – au moins à temps partiel – une fois que le vaccin sera largement diffusé.



"À mesure que le lancement du vaccin COVID-19 approche, les responsables des ressources humaines sont confrontés à une avalanche de questions, notamment pour savoir s'ils peuvent ou doivent exiger que les employés soient vaccinés, quelle est la responsabilité de l'employeur pour aider les employés et leur famille à se faire vacciner, et comment la mise en circulation des vaccins influe sur leur stratégie de retour au travail", a déclaré Elisabeth Joyce, vice-présidente du conseil au sein du cabinet Gartner HR.





62 % des 118 responsables de RH interrogés ont déclaré qu'ils prévoient de poursuivre toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mises en place une fois qu'un vaccin COVID-19 sera disponible. Près d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'auraient plus besoin de masques sur le lieu de travail et qu'elles n'imposeraient plus de distanciation sociale dans les zones à forte circulation.



"En ce moment, les organisations envisagent des politiques différentes pour les employés qui reçoivent le vaccin et ceux qui ne le reçoivent pas", a déclaré Mme Joyce. "Le plus important est que les responsables des RH prennent ces décisions en espérant qu'ils devront peut-être corriger leur trajectoire à mesure que nous en apprenons davantage".



Plusieurs régions géographiques connaissent actuellement une résurgence de la COVID-19, ce qui oblige les employeurs à prendre des mesures pour préserver la santé et la sécurité de leur personnel. Parmi les 136 responsables des ressources humaines interrogés, 46 % ont déclaré que leur organisation a déjà fermé ou va fermer des bureaux qui avaient été rouverts auparavant ; 37 % ont déclaré étendre de nouveaux avantages aux employés, tels que l'aide à la garde d'enfants et des congés de maladie supplémentaires.



Lorsqu'un vaccin COVID-19 sera disponible, 60 % des 116 responsables des ressources humaines interrogés ont déclaré qu'ils encourageront les employés à se faire vacciner, mais que cela ne sera pas obligatoire. 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles fourniront des ressources aux employés sur le lieu et la manière de se faire vacciner et 44 % ont déclaré qu'elles prévoient de couvrir ou de subventionner les coûts du vaccin pour les employés.



"Bien que le vaccin COVID-19 suscite des inquiétudes, notamment en ce qui concerne la protection de la vie privée et la sécurité des données, de nombreux facteurs entrent en jeu dans la prise de décision concernant la stratégie de vaccination d'une organisation, notamment les réglementations des autorités locales", a déclaré Mme Joyce. "Il est donc essentiel que les responsables des RH travaillent en étroite collaboration avec leurs partenaires en matière de droit et de conformité".



Découvrez la manière de diriger un personnel hybride en cas de perturbation du coronavirus, avec la collection de recherches et de webinaires du Gartner visant à aider les organisations à repenser la manière dont le travail est effectué



Source : Gartner



Et vous ?



Que pensez-vous de cette stratégie des RH ?

Qu'en-est-il au sein de votre propre organisation ? Une enquête menée par Gartner, Inc. auprès de 130 responsables des ressources humaines le 9 décembre dernier a révélé que 90 % des personnes interrogées prévoient de permettre aux employés de travailler à distance au moins une partie du temps, même après l'adoption généralisée du vaccin COVID-19. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées ont déclaré que leur organisation continuera à offrir aux employés une certaine flexibilité quant au moment où ils travaillent.Alors que les discussions autour du prochain vaccin COVID-19 se poursuivent, 109 responsables des ressources humaines ayant répondu à l'enquête de Gartner laissent entendre qu'environ 50 % des employés voudront retourner au travail – au moins à temps partiel – une fois que le vaccin sera largement diffusé., a déclaré Elisabeth Joyce, vice-présidente du conseil au sein du cabinet Gartner HR.62 % des 118 responsables de RH interrogés ont déclaré qu'ils prévoient de poursuivre toutes les mesures de sécurité qu'ils ont mises en place une fois qu'un vaccin COVID-19 sera disponible. Près d'un tiers des personnes interrogées ont indiqué qu'elles n'auraient plus besoin de masques sur le lieu de travail et qu'elles n'imposeraient plus de distanciation sociale dans les zones à forte circulation., a déclaré Mme Joyce.Plusieurs régions géographiques connaissent actuellement une résurgence de la COVID-19, ce qui oblige les employeurs à prendre des mesures pour préserver la santé et la sécurité de leur personnel. Parmi les 136 responsables des ressources humaines interrogés, 46 % ont déclaré que leur organisation a déjà fermé ou va fermer des bureaux qui avaient été rouverts auparavant ; 37 % ont déclaré étendre de nouveaux avantages aux employés, tels que l'aide à la garde d'enfants et des congés de maladie supplémentaires.Lorsqu'un vaccin COVID-19 sera disponible, 60 % des 116 responsables des ressources humaines interrogés ont déclaré qu'ils encourageront les employés à se faire vacciner, mais que cela ne sera pas obligatoire. 60 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles fourniront des ressources aux employés sur le lieu et la manière de se faire vacciner et 44 % ont déclaré qu'elles prévoient de couvrir ou de subventionner les coûts du vaccin pour les employés., a déclaré Mme Joyce.Source : GartnerQue pensez-vous de cette stratégie des RH ?Qu'en-est-il au sein de votre propre organisation ? Une erreur dans cette actualité ? Signalez-le nous ! Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 2 commentaires Poster une réponse Signaler un problème Les mieux notés Les plus récents Ordre chronologique Membre averti https://www.developpez.com

…MAIS…

Mais le blocage venait en fait de la "Direction" tout cout court. La hiérarchie vit/voit très mal la notion de télétravail, sauf en cas de variable d'ajustement jetable. C'est toute une mentalité ancrée dans certaines générations/origines qui est à faire évoluer.



Bon, ça évolue, doucement peut-être, mais ça évolue. Continuons donc à râler expliquer les avantages si c'est bien organisé. 0 0 Le président de l'association des DRH de France s'était exprimé (ce n'est pas moi qui l'ai entendu, mais un proche) il y a quelques mois. Son avis : tous les DRH étaient d'accord pour utiliser le télétravail partout où c'est possible. L'idée étant bien sûr de ne rien forcer, mais de ne surtout pas bloquer.…MAIS…Mais le blocage venait en fait de la "Direction" tout cout court. La hiérarchie vit/voit très mal la notion de télétravail, sauf en cas de variable d'ajustement jetable. C'est toute une mentalité ancrée dans certaines générations/origines qui est à faire évoluer.Bon, ça évolue, doucement peut-être, mais ça évolue. Continuons donc àexpliquer les avantages si c'est bien organisé. Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com

On suppose qu'ils ne font que suivre les consignes appliqués par les directions générales .

Evidement plus de personnes en TT impliquent moins de besoin en immobilier et réduction d'économie

Evidement cela ne s'applique qu'aux internes de la société et ne concerne pas les prestamerdes en régie/forfait puisque la décision de leur accorder ne dépend pas des RH mais des négriers du numériques qui délèguent la responsabilité aux responsables d'équipe du clients finals 0 0 Que pensez-vous de cette stratégie des RH ?On suppose qu'ils ne font que suivre les consignes appliqués par les directions générales .Evidement plus de personnes en TT impliquent moins de besoin en immobilier et réduction d'économieEvidement cela ne s'applique qu'aux internes de la société et ne concerne pas les prestamerdes en régie/forfait puisque la décision de leur accorder ne dépend pas des RH mais des négriers du numériques qui délèguent la responsabilité aux responsables d'équipe du clients finals