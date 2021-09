Les reports de retour au bureau s’enchaînent dans l’univers des entreprises technologiques. Apple a informé ses employés que son retour prévu dans les bureaux américains serait reporté au moins jusqu'en janvier . Les géants Amazon et Facebook sont dans la même mouvance avec un report du retour au bureau au début de l'année prochaine. Lyft a pour sa part opté pour un rappel de ses employés à son siège de San Francisco en février de l’année à venir. Le tableau global soulève la problématique du rapport des employés au travail en présentiel dans un bureau. En effet, une série de récentes études prédit des vagues de démissions dans les entreprises après les confinements. Le dénominateur commun entre celles-ci réside dans l’une des raisons mises en avant par les participants à ces sondages : le besoin d’une ouverture plus importante de leur entreprise au télétravail – travail à distance à permanence ou plus de flexibilité pour la formule hybride.Pour travailler à domicile à plein temps, les employés seraient prêts à faire de sérieux sacrifices. La récente enquête de Breeze y relative a porté sur 1000 adultes américains qui occupaient un emploi (ou en recherchaient un) pouvant être exercé entièrement à distance.65 % des répondants ont déclaré être prêts à accepter une baisse de salaire de 5 % pour avoir la possibilité de travailler à distance à temps plein. Certaines personnes n'ont pas hésité à accepter une baisse de salaire encore plus importante, une sur sept se disant prête à renoncer à 25 % de son salaire pour pouvoir travailler à domicile pour toujours.En moyenne, environ 45 % des personnes interrogées seraient prêtes à échanger certaines prestations d'assurance, telles qu'une assurance pour les yeux, les dents ou la santé, contre un travail à distance à plein temps. Les Américains interrogés ont également déclaré qu'ils seraient prêts à passer plus de temps au travail s'ils pouvaient le faire depuis leur domicile.Cinquante-trois pour cent d'entre eux ont déclaré qu'ils consacreraient 10 heures de plus par semaine au bureau si celui-ci était leur domicile. Près de la moitié d'entre eux ont déclaré qu'ils concéderaient 25 % de leurs congés payés en échange d'une option de travail à distance à temps plein. Un sur sept a déclaré qu'il renoncerait à la totalité de ses congés payés pour travailler à distance.Certains se sont même montrés prêts à renoncer à certaines technologies et même à leur droit de vote pour pouvoir travailler entièrement à distance: un peu plus de la moitié des personnes interrogées seraient prêtes à se passer de Netflix Amazon ou les médias sociaux pendant un an pour travailler à domicile à plein temps. Plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré qu'elles renonceraient à leur droit de vote à toutes les élections locales et nationales futures pour le reste de leur vie afin de pouvoir travailler à distance pour toujours.Les tendances actuelles suggèrent alors une question : le travail à distance va-t-il s’imposer comme standard après la pandémie ? Sur cet axe, les grandes entreprises technologiques sont d’avis que le manque d’interaction sociale réduit la créativité et la capacité à innover de leurs employés. « Les employés doivent retourner au bureau car cela stimule la créativité », déclare Tim Cook.Le dirigeant d’Apple fait ainsi suite à d’autres qui sont d’avis que « la communication marche mieux face à face. » Les recruteurs sont convaincus que les collègues construisent de meilleures relations de travail par exemple quand ils prennent le déjeuner ensemble, prennent le temps de discuter de divers sujets, même les plus banals ou alors participent à des exercices destinés à développer l’esprit d’équipe.En droite ligne avec ce positionnement, ces derniers évoquent un « impact sur la créativité. » Le mythe selon lequel un manque d’interaction sociale réduit la créativité et l’innovation reste profondément ancré. C’est d’ailleurs l’un des arguments sur lesquels s’appuyait Marissa Mayer pour s’ériger contre le télétravail lorsqu’elle a déclaré que « certaines des meilleures idées et décisions surviennent après des discussions à la cafétéria ou au couloir, après des rencontres avec les gens et des rendez-vous d’équipes impromptus. »Toutefois, si des recruteurs estiment que les conversations dans le genre « peux-tu s’il te plaît vérifier ceci ? » sont importantes, des contradicteurs pointent le revers de la médaille. Ces derniers indiquent que des « interactions » peuvent se transformer en « interruptions » qui coûtent plus ou moins cher en termes de productivité et flux de créativité. Des tiers en télétravail avancent par exemple que «*les distractions sont insupportables. Les téléphones qui sonnent, les gens qui débarquent et ressentent toujours le besoin d’interrompre pour absolument tout (que ça soit relié ou non au travail) et plusieurs appels à propos de projets qui ne sont pas liés qui résultent en changement de contexte. »Source : ApnewsDans quelle mesure le retour en présentiel est-il souhaitable selon vous ?Pour quelles raisons aimeriez-vous (n’aimeriez vous pas) rester en télétravail ?Dans quelles conditions êtes-vous le plus productif ? En télétravail ou en présentiel ?