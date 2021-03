En principe, dans un environnement de travail sur site, il serait inimaginable de voir un employé en train de faire une pause en ouvrant une page Netflix ou encore aligner plusieurs vidéos YouTube alors qu’il est train de rédiger un rapport. Mais selon le rapport de Zscaler, les applications de streaming ou les réseaux sociaux font partie des services largement utilisés par les télétravailleurs. Pour parvenir à ces conclusions, Zscaler a analysé le trafic habituel de ses clients dans le monde dont plus de 450 sont des Français. L’entreprise précise en outre qu’aucune information personnelle n’a été collectée.À l’issue de l’analyse des données détenues, Zscaler a noté que YouTube qui se positionne en 4place parmi les applications les plus utilisées par les employés travaillant à distance a entraîné une consommation de 216 téraoctets de données sur la période partant de septembre 2020 et mars 2021. En sus, parmi les applications qui n’ont rien à voir avec le cadre professionnel, YouTube occupe la première place. Après YouTube, nous avons Netflix qui est positionné à la 7place parmi le top 10 des applications les plus utilisées par les télétravailleurs en France. Selon le rapport de Zscaler, l’utilisation de Netflix sur les appareils professionnels utilisés en télétravail a connu une croissance de 21 %, faisant ainsi passer les 51 téraoctets de volume de données consommées en France à 61 téraoctets sur cette période de six mois.Ce constat n’est pas étonnant, car déjà en mars 2020, alors que le stade 3 de l’épidémie avait été atteint en France et que le confinement avait été décrété, une possible limitation de la bande passante vers certains sites de divertissement comme YouTube, Netflix et Facebook avait été envisagée en France au profit du télétravail. À l’époque, après avoir analysé les données de trafic sur le territoire français, il a été détecté qu’en soirée, YouTube, Netflix et Facebook représentaient en moyenne environ 80 % de la bande passante fournie par les quatre opérateurs français Orange, SFR, filiale d’Altice Europe, Bouygues Telecoms et Iliad.Revenant au rapport de Zscaler, il souligne que sur la même période de septembre 2020 à mars 2021, l’usage de Facebook a augmenté de 50 % sur ces appareils professionnels utilisés en télétravail. En outre, le service de partage WeTransfer a entraîné plus de consommation de données (41 téraoctets) par les télétravailleurs qu’avec Vimeo (40 téraoctets), la plateforme de partage de visionnage de vidéos en ligne et Facebook (39 téraoctets de données consommées). Selon Didier Schreiber, Directeur Europe du sud chez Zscaler, « les applications que l’on trouve dans cette analyse soulignent la porosité qui existe aujourd’hui entre les usages professionnels et personnels avec les outils de travail ».Comme explication, l’on pourrait pointer du doigt le fait qu’avec un ordinateur professionnel déjà en marche, aller encore mettre en marche son ordinateur personnel, et au passage rebrancher des câbles dans certains cas, juste pour consulter sa page Facebook, regarder une vidéo YouTube ou une série Netflix paraît pénible pour certains utilisateurs. En outre, l’indisponibilité de l’ordinateur personnel pourrait également contribuer à faire basculer ses usages personnels vers les appareils professionnels. Au-delà des problèmes de convenance que cela pose, cette pratique vient également mettre en avant des problèmes de sécurité. Avec ces pratiques, admet Didier Schreiber, « on se rend compte qu’il est plus facile de tromper la vigilance pour pirater les informations sensibles de l’entreprise en configuration de télétravail ». Et d’ajouter qu’en « se promenant pour son usage personnel sur des sites peu sécurisés, le *salarié facilite l’accès des *hackers aux données de son employeur ».Pour certains, un renforcement de la formation sur la sécurité informatique devrait être faite, car les usages ne sont plus les mêmes en télétravail et les ordinateurs qui devaient se retrouver derrière des pare-feu d’entreprises et autres outils de sécurité se retrouvent à découvert dans des réseaux personnels dont la sécurité est assez douteuse. Mais là encore, il faut que l’employeur lui-même ait conscience de la sécurité qui est à risque avec l’ordinateur professionnel utilisé en télétravail.Source : Zscaler Que pensez-vous de ce rapport ? Conforme à la réalité ou pas ?En télétravail, utilisez-vous votre appareil professionnel pour des besoins personnels ? Pourquoi ?Quel est votre avis sur l’usage des appareils professionnels pour des besoins personnels ? Bon ou mauvais ?