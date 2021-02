Les différents modules Microsoft Viva

Comme le télétravail a été d’un grand secours pour la plupart des entreprises des pays du monde entier pendant la pandémie du covid-19 et que nous continuerons probablement à travailler massivement à domicile après la fin de cette urgence sanitaire, Microsoft a annoncé une autre plateforme pour améliorer l'expérience de travail à distance. S'appuyant sur le succès de Teams et du reste de la suite Microsoft 365, Microsoft présente Microsoft Viva, une plateforme d'expérience pour les employés, conçue spécialement pour le travail à l'ère du numérique et du Web.Microsoft Viva est la nouvelle initiative de Microsoft pour aider les entreprises à travailler à distance et un pari important pour que ce nouveau mode de vie devienne la norme. Il est conçu comme un portail permettant aux employés et aux entreprises de naviguer dans les complexités du travail à domicile. Microsoft a lancé Viva jeudi, et certaines parties de la plateforme seront déployées tout au long de l'année 2021.« Nous avons participé à la plus grande expérience de travail à distance, à grande échelle, que le monde ait jamais connue », a déclaré dans une vidéo préenregistrée Satya Nadella, PDG de Microsoft, en soulignant que près de 11 mois de pandémie ont transformé la façon dont les gens travaillent, apprennent et vivent. « Alors que le monde se rétablit, il n'y a pas de retour en arrière. La flexibilité en ce qui concerne le moment, le lieu et la manière dont nous travaillons sera essentielle ».Microsoft Viva tente de résoudre un grand nombre de problèmes liés à l'engagement des travailleurs. Cela inclut les activités clés de la vie d'un employé, telles que la formation, le bien-être et l'intégration. De nombreux outils peuvent déjà prendre en charge ces activités, mais Microsoft a constaté que les outils sont fragmentés sur le marché et peuvent perturber les flux de travail. Viva n'est pas une application ni même un service, mais plutôt une plateforme destinée à améliorer le travail à distance et à aider les entreprises à s'y adapter. Alors que les entreprises dépensent collectivement des milliards de dollars chaque année pour le bien-être de leurs employés, Microsoft pense que Viva contribuera à cette nouvelle ère numérique du travail.Ce nouvel outil arrive alors que Microsoft pense que les temps ont changé, car le travail à distance est là pour rester pour de nombreuses entreprises, même après la fin de la pandémie. Même si un petit pourcentage des effectifs d'une entreprise reste à distance ou opte pour une approche hybride, ces travailleurs doivent toujours avoir accès aux bons outils et sentir qu'ils font partie de l'entreprise.« Nous devons cesser de considérer le travail comme un lieu et commencer à réfléchir à la manière de maintenir la culture, de mettre en relation les employés et d'exploiter l'ingéniosité humaine dans un monde hybride », déclare Jared Spataro, responsable de Microsoft 365. Spataro a rapidement prédit, dès le début de la pandémie, que cela changerait à jamais notre façon de travailler et d'apprendre, et Microsoft Viva est clairement le résultat des tendances dont Microsoft a été témoin.Conçu pour cette nouvelle ère de travail flexible et numérique, Viva s'intègre dans Microsoft Teams et fonctionne un peu comme l'intranet d'autrefois en rassemblant les éléments essentiels d'une entreprise en un lieu central. Microsoft divise Viva en quatre modules spécifiques : Viva Connections, Viva Insights, Viva Learning et Viva Topics.comprend les communications internes ou les ressources telles que les avantages sociaux et les politiques de l'entreprise. Il est également conçu pour être le portail vers lequel vous vous dirigerez si vous venez de commencer à travailler dans une entreprise et que vous n'avez même jamais rencontré vos collègues en raison des fermetures dues à la pandémie. « Vous pouvez le considérer comme une passerelle vers votre lieu de travail numérique », a expliqué Spataro.Ce module s'appuie sur la technologie SharePoint de Microsoft et comprendra des éléments tels que les nouvelles de l'entreprise, ou même les groupes de ressources et les communautés d'employés. Il s'intègre également à Yammer et peut être personnalisé en tant qu'application dans Microsoft Teams. Il s'agit essentiellement d'un tableau de bord permettant de se connecter à distance avec des collègues.semble être la prochaine étape de la fonction controversée de score de productivité de Microsoft . Microsoft a été largement critiqué pour avoir permis aux gestionnaires d'approfondir les données sur les employés individuels grâce aux métadonnées collectées par ses logiciels et services. L'entreprise a été contrainte de modifier son score de productivité , et Viva Insights s'appuie sur ces informations similaires axées sur la protection de la vie privée pour les cadres et les employés.Microsoft affirme que Viva Insights inclura des données pour les gestionnaires et les dirigeants afin de surveiller les schémas et les tendances de travail, mais que la vie privée sera protégée. « Cela signifie que les informations personnelles ne sont visibles que par l'employé, tandis que les informations destinées aux cadres et aux dirigeants sont regroupées et dépersonnalisées par défaut afin de protéger la vie privée des individus », a expliqué Spataro.Ce module est accessible via Teams. Conçu pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre temps et à réduire l'épuisement professionnel, des outils tels que le "virtual commute" et une intégration avec Headspace en feront partie. Il intégrera des données provenant de services tiers tels que Zoom, Workday et SAP SuccessFactors.est le troisième module de Microsoft dans Viva, et comme son nom l'indique, il concerne l'apprentissage et le développement des employés. C'est là que les employeurs hébergeront le matériel de formation, les cours et autres contenus destinés à l'éducation des employés. Il s'agira notamment de contenus provenant de LinkedIn Learning, de Microsoft Learn et même de contenus propres à une entreprise, ainsi que de matériel de formation provenant de fournisseurs tiers.Microsoft estime que ce module peut « faire de l'apprentissage une partie naturelle du travail quotidien de chaque employé et de la culture de l'entreprise ». Les employés peuvent découvrir et partager des cours de formation, et l'IA peut recommander le bon contenu au bon moment, en regroupant le contenu de l'apprentissage.est le dernier module de la plateforme. Microsoft considère Viva Topics comme « un Wikipédia avec des super-pouvoirs d'IA pour votre organisation », a expliqué Spataro. Il utilise l'IA pour organiser le contenu et fait apparaître automatiquement des fiches thématiques avec des documents, des vidéos et des personnes liées. Viva Topics génère des fiches thématiques à partir d'applications comme Office, Teams et SharePoint. Ce service est destiné aux situations où vous pourriez rencontrer des sujets ou des acronymes inconnus au travail.Microsoft Viva est en partie lancé jeudi. Viva Topics est disponible immédiatement pour les clients de Microsoft 365, et un aperçu public de Viva Insights commence également dès maintenant. Microsoft lance également une prévisualisation privée de Viva Learning et prévoit d'annoncer d'autres ajouts à Microsoft Viva tout au long de 2021.Microsoft affirme qu'elle ne fait que commencer avec Microsoft Viva et qu'elle est conçue pour être une « plateforme ouverte et extensible » pour ses partenaires mondiaux. Microsoft travaille justement avec ces derniers pour intégrer à Viva les systèmes et les outils qu'une entreprise a déjà mis en place - par exemple Salesforce, BA Insight, Raytion et ClearPeople. Des partenaires de services tels qu'Accenture, PWC et EY fourniront également des services de conseil et de consultation pour aider les clients à optimiser leurs investissements dans l'expérience des employés en les associant à Microsoft Viva.Pour la plupart des employés, cette nouvelle initiative signifie moins de réunions, plus de temps de concentration et l'arrêt des notifications après le travail. Il existe évidemment des outils techniques pour y parvenir, mais c'est en fait une question de culture d'entreprise et de gestion.« Alors que le monde du travail change, le prochain horizon de l'innovation viendra d'une focalisation sur la créativité, l'engagement et le bien-être, afin que les organisations puissent construire des cultures de résilience et d'ingéniosité », a déclaré Spataro. « Notre vision est de fournir une plateforme pour l'expérience des employés qui aide les organisations à créer une culture florissante avec des employés engagés et des dirigeants inspirants ».Tout comme le mode "Together" de Microsoft Teams, Viva s'inspire clairement de la tendance au travail à distance de l'ère pandémique. Alors qu'il y a encore un débat sur la façon dont les emplois de bureau vont changer une fois la pandémie terminée, Microsoft fait le pari que la façon dont nous travaillons en ce moment est la nouvelle norme.En mai dernier, pendant que de nombreuses entreprises, comme Twitter et Microsoft lui-même, envisageaient déjà de laisser une partie de leurs employés en télétravail même après la pandémie, Satya Nadella, le PDG de Microsoft, lors d’une interview accordée au New York Times, a dit que le télétravail permanent pourrait entraîner plusieurs conséquences négatives pour la santé mentale et l'interaction sociale.Source : MicrosoftQue pensez-vous de Microsoft Viva ?Quels sont les modules qui retiennent votre attention ? Êtes-vous tenté de les utiliser ?Une telle plateforme servira-t-elle si le télétravail ne parvient pas à s’imposer après la pandémie ?