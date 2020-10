Même lorsque les mesures de maintien à domicile pour la pandémie du nouveau coronavirus seront levées, les employés de Microsoft ne seront pas obligés de revenir au bureau. Les employés de Microsoft seront autorisés à travailler à domicile pendant moins de la moitié de leur semaine de travail. Sous réserve de l'approbation du directeur, certains employés seront autorisés à travailler à domicile à plein temps.Microsoft permet à un plus grand nombre de ses employés de travailler à domicile de manière permanente, a annoncé la société hier. Alors que la grande majorité des employés de Microsoft travaillent toujours à domicile pendant la pandémie en cours, le fabricant de logiciels a dévoilé des directives internes sur le "lieu de travail hybride" afin de permettre une bien plus grande flexibilité une fois que les bureaux américains auront finalement rouvert. Les directives internes de Microsoft décrivent les plans de travail flexibles de l'entreprise pour l'avenir.Microsoft va désormais permettre aux employés de travailler librement depuis leur domicile pendant moins de 50 % de leur semaine de travail, ou aux cadres d'approuver le travail à distance de manière permanente. Les employés qui optent pour l'option de travail à distance permanent renonceront à l'espace de bureau qui leur a été attribué, mais ils auront toujours la possibilité d'utiliser l'espace de travail disponible dans les bureaux de Microsoft.« La pandémie COVID-19 nous a tous mis au défi de penser, de vivre et de travailler différemment. Nous allons offrir autant de flexibilité que possible pour soutenir les styles de travail individuels, tout en équilibrant les besoins de l'entreprise et en nous assurant que nous vivons notre culture », explique Kathleen Hogan, directrice du personnel de Microsoft, dans une note aux employés.Étant donné la nature des activités de Microsoft en tant que créateur de logiciels et de matériel, certains employés dont le rôle exige une présence physique ne pourront pas profiter de la nouvelle politique de "lieu de travail hybride". Il sera donc difficile, voire impossible, de passer définitivement à un poste à distance pour certains postes. Microsoft souligne quelques rôles qui nécessitent encore l'accès aux bureaux de l'entreprise, notamment ceux qui nécessitent l'accès aux laboratoires de matériel, aux centres de données et à la formation en personne. Les employés impliqués dans la recherche et le développement de matériel, par exemple, ou les employés impliqués dans la formation en personne, ne pourront pas faire ce travail à distance.Microsoft souligne quelques rôles qui nécessitent encore l'accès aux bureaux de l'entreprise, notamment ceux qui nécessitent l'accès aux laboratoires de matériel, aux centres de données et à la formation en personne. Les employés seront également autorisés à se déplacer à l'intérieur du pays avec l'approbation de l'entreprise, ou même à chercher à se déplacer à l'étranger si le travail à distance est possible pour leur poste particulier. Si les employés de Microsoft seront autorisés à se déplacer à l'étranger pour le travail à distance, la rémunération et les avantages sociaux changeront et varieront en fonction de l'échelle de rémunération géographique de l'entreprise. Microsoft couvrira les frais de bureau à domicile pour les travailleurs à distance permanents, mais ceux qui décideront de quitter les bureaux de Microsoft devront couvrir leurs propres frais de déménagement. Des horaires de travail flexibles seront également disponibles sans l'approbation du directeur, et les employés pourront également demander des horaires de travail à temps partiel par l'intermédiaire de leur directeur.La décision de Microsoft d'adopter des horaires de travail plus flexibles intervient plusieurs mois après que l'entreprise ait notifié à ses employés que ses bureaux américains ne rouvriraient pas avant janvier 2021 au plus tôt. Microsoft a d'abord autorisé ses employés à travailler à domicile en mars, avant d'imposer une politique de travail à domicile obligatoire lorsque la pandémie s'est étendue à Seattle et plus loin aux États-Unis.Au moins un produit majeur de Microsoft a été retardé en 2020 en raison du travail à distance qui ralentit la production : le jeu de lancement de la prochaine génération de Xbox "Halo Infinite". Le lancement du jeu est maintenant prévu pour 2021 , quelques mois après l'arrivée, le 10 novembre, des séries S et X de la Xbox. « La décision de décaler notre sortie est le résultat de multiples facteurs qui ont contribué aux défis du développement, notamment les impacts continus liés à la COVID-19 qui nous affectent tous cette année. Il n'est pas viable pour le bien-être de notre équipe ou le succès global du jeu de l'expédier en cette période de vacances », a écrit Chris Lee, le directeur du studio, à la mi-août.Étant donné que la pandémie de coronavirus a envoyé des millions d'Américains à leurs domiciles en mars et que le travail à distance est devenu la norme pour de nombreuses entreprises, certains géants de la technologie ont décidé de faire du travail à distance un élément permanent de leur lieu de travail. Twitter par exemple, permettra aux employés de travailler à distance à perpétuité. Facebook prévoit que jusqu'à 50 % de son personnel travaillera à distance à l'avenir. Ces entreprises font partie des dizaines d'entreprises qui ont choisi de modifier de manière permanente la manière dont leur lieu de travail utilise l'espace de bureau, un choix que plus de la moitié des travailleurs américains soutiennent.Source : Microsoft Qu’en pensez-vous ?Quelle est la formule préconisée par votre employeur en ces temps de pandémie ?Quelles sont les différences que vous avez relevées en comparaison au créneau classique ?