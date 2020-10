Les studios Dropbox

Les Journées de travail non linéaires

La plateforme de collaboration en ligne et de stockage dans le cloud, Dropbox, a déclaré qu'elle deviendrait une « entreprise virtuelle d'abord » suite à la pandémie de la Covid-19. C'est la dernière d'une série d'entreprises technologiques à annoncer ses plans à long terme pour le travail à distance et hybride. Dropbox comptait plus de 2 800 employés au 31 décembre 2019. Dans un article de blog, Dropbox a déclaré que sa politique de travail à domicile obligatoire se prolongera jusqu'à la fin juin 2021, mais que le travail à distance deviendra le « standard quotidien du travail » dans l'entreprise.« Cette année, le passage brusque au travail à distance a été un choc pour nous, comme pour tous les autres. Mais nous avons la chance que notre produit nous ait aidés à faire la transition sans heurts, et qu'il ait également aidé d'autres personnes - nous avons constaté une augmentation de l'adoption et de l'utilisation cette année… Comme pratiquement tout le travail devient numérique, organiser tout le contenu de votre équipe en un seul endroit n'a jamais semblé aussi important. Nous pensons que les données montrent que le passage au travail à distance, bien que soudain, a été un succès dans l'ensemble », a déclaré l'entreprise.Le personnel de Dropbox aura accès à de nouveaux espaces communs appelés Dropbox Studios. Ceux-ci seront mis en place « une fois qu'il sera possible de le faire en toute sécurité » pour permettre aux équipes de collaborer en personne, a déclaré l'entreprise. Les studios seront développés dans les villes où Dropbox a déjà des bureaux et une forte concentration d'employés (Dublin, San Francisco, Seattle et Austin, pour commencer) et il pourrait y avoir des espaces à la demande dans d'autres endroits.« Chaque employé rattaché à l'un de nos bureaux aura accès à un studio. Pour garantir une expérience équitable et cohérente aux employés, nous avons estimé qu'il était important d'être normatif sur la façon dont ces espaces sont utilisés. Ainsi, les studios Dropbox seront spécifiquement destinés à la collaboration et au renforcement de la communauté et les employés ne pourront pas les utiliser pour travailler en solo », a expliqué la société.

Les Journées de travail non linéaires

En plus de la mise en place des studios, Dropbox mettra en place des journées de travail non linéaires pour tout le personnel. Les employés des différents lieux de travail devront travailler pendant les « heures de collaboration de base » qui se chevauchent entre les fuseaux horaires. Au-delà de cela, a déclaré la société, les employés décideront de leurs propres horaires afin de « donner la priorité à l'impact et aux résultats plutôt qu'aux heures de travail ».Pour aider les travailleurs à s'adapter, l'entreprise a publié une boîte à outils "virtuel d'abord" qui est accessible au public. Elle comprend des guides sur le changement de mentalité, la gestion du temps, le bien-être, le soutien à l'équipe et la communication efficace, le tout dans un environnement "virtuel d'abord".Le PDG et co-fondateur de Dropbox, Drew Houston, a qualifié le virage de cette année vers le travail à distance d'expérience "sans précédent". « Beaucoup de choses que nous avons essayé de résoudre en tant qu'entreprise se sont intensifiées pendant cette période (heures d'ouverture permanentes, notifications constantes, outils fragmentés). Nous nous concentrons sur la conception de produits destinés à transformer la façon dont le travail à distance se fait et en vivant la réalité du premier jour virtuel, nous pensons que nous comprendrons mieux les besoins de nos clients et que nous serons bien placés pour faire évoluer notre produit en conséquence », a-t-il déclaré.De plus en plus d'entreprises commencent à considérer le travail à distance comme une option plus permanente en raison de la pandémie de la pandémie de la Covid-19. Twitter et Square permettent aux employés de travailler à domicile "pour toujours", tandis que Microsoft a déclaré que les travailleurs auront plus de flexibilité pour travailler à domicile. Mark Zuckerberg, PDG de Facebook , a dit en mai que 50 % des employés travailleront à distance au cours de la prochaine décennie.Sans la pression d'aller dans un bureau tous les jours, certaines personnes ont choisi de quitter la Silicon Valley et de chercher des options plus abordables et plus larges. Cela a fait baisser le coût des logements locatifs à San Francisco, historiquement l'endroit le plus cher de la région. Par exemple, le loyer médian d'un appartement d'une chambre à coucher à San Francisco a chuté de plus de 20 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 2 830 $, selon un rapport de la start-up immobilière Zumper. C'est la plus forte baisse que l'entreprise ait jamais enregistrée.