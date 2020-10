Télétravail : des données internes de Google montrent que les développeurs ont plus de mal à coder depuis leurs domiciles En raison d'une baisse de la qualité de communication entre équipes 0PARTAGES 9 0 GitLab s’appuyait déjà de façon totale sur le télétravail avant que la crise sanitaire de Covid-19 ne débute. Mi-mai, Twitter est devenue la première grande entreprise technologique à permettre aux employés qui peuvent travailler à distance de le faire de façon permanente, ce, même après la levée des restrictions en lien avec la pandémie de coronavirus. Faut-il y voir des signes que le télétravail est nécessairement une bonne chose ? N’y a-t-il pas de revers de la médaille pour les développeurs ? Des données internes de Google soulignent ce qui serait des tares du télétravail.



Google comme d’autres entreprises technologiques a, au cours du mois de mai de l’année en cours, fait passer l’annonce selon laquelle l’entreprise entend garder la majorité de ses employés en télétravail jusqu’en 2021. Des données internes d’un sondage du géant technologique sur le télétravail qui couvre le deuxième trimestre 2020 ont fait l’objet de divulgation. Quelques points clés :



seulement 31 % des développeurs informatique de l’entreprise qui ont participé au sondage ont eu le sentiment d’être plus productifs en situation de télétravail, soit une baisse de 8 % en comparaison de données du premier semestre de l’année en cours ;

de façon globale, l’entreprise a vu les pourcentages de propositions (par les développeurs) de modifications de dépôts de bases de code baisser dans la période concernée. Dans les chiffres, c’est une baisse de 45 %.

Des données du mois d’août s’ajoutent à ces dernières et il en ressort que le géant technologique enregistre une baisse globale des pourcentages de propositions (par les développeurs) de modifications de dépôts de bases de code de 16 %. Grosso modo, le sentiment de productivité en situation de télétravail dans les rangs des développeurs chez Google est au plus bas. Les données qui ont fait l’objet de fuite soulignent que la population des développeurs la plus concernée par ces baisses de productivité se recrute parmi les nouveaux employés de Google sur des contrats à durée déterminée. C’est autour de ce détail en particulier qu’apparaît ce qui serait une des tares propres au télétravail : l’absence de mentorat de qualité. C’est une hypothèse formulée par l’équipe en charge de ces questions chez Google : en raison du passage au télétravail, la qualité de la communication entre membres d’équipe, notamment, entre développeurs expérimentés et novices a connu une baisse. Ce facteur couplé à une connexion internet de mauvaise qualité a provoqué l’indisponibilité de documentation et d’instructions claires pour les novices lancés sur certaines tâches par l’entreprise.



C’est l’un des points sur lequel les détracteurs du travail à distance appuient en général pour justifier la nécessité de poursuivre en présentiel. En 2013, dans une note envoyée à ses employés, la PDG de Yahoo a annoncé qu'il ne sera plus possible pour ces derniers de travailler à distance. Expliquant sa décision, la patronne de Yahoo avait soutenu que « certaines des meilleures décisions et idées viennent de discussions de couloir et de cafétéria, en rencontrant de nouvelles personnes et dans des réunions d'équipe improvisées » avant d’ajouter que « la rapidité et la qualité sont souvent sacrifiées lorsque nous travaillons à la maison » et qu'avoir un Yahoo! Uni « commence par être physiquement ensemble ». En 2017, IBM a mis en avant des arguments allant dans le même sens pour mettre fin au télétravail. Comme quoi, le présentiel serait la condition sine qua non pour la stimulation de la productivité des employés.





L’idée que le télétravail n’a que des avantages pour les travailleurs est renforcée au premier abord par la disponibilité de résultats de sondages qui révèlent que la majorité des travailleurs de divers pays exprime sa faveur à rester en mode télétravail après la pandémie. C’est plus de la moitié des participants à une enquête de Zippia aux USA qui affiche ce positionnement. Pareil pour la France où presque deux travailleurs sur trois souhaitent davantage travailler à distance après la crise.



Sur les 500 Américains qui ont pris part à l’enquête de Zippia, plus de 51 % préfèrent demeurer en télétravail plutôt que de se rendre dans un bureau. Dans le dernier sondage de Deskeo qui prend en compte les retours de 2915 professionnels, 62 % des sondés expriment clairement leur envie de poursuivre avec le travail à distance après la pandémie. En fait, la dernière publication de Deskeo révèle comme un changement de mentalité. En effet, elle fait suite à un précédent sondage (réalisé sur le même panel) qui avait mis en avant le fait que 76 % des participants regrettaient leur bureau une semaine après le lancement du confinement en France.



Seuls 12 % des sondés dans la dernière enquête de Deskeo ne souhaitent pas changer leurs habitudes et attendent de retrouver leur ancien rythme de travail. L’enquête Zippia pour sa part a révélé que 32 % des participants US souhaitent retrouver le bureau.





Qu’on soit aux USA ou en France, les arguments mis en avant (par les travailleurs) en faveur du télétravail par les tiers en confinement sont : les gains de productivité et de temps, ainsi que le calme. En effet, d’après Zippia, plus de 44 % des sondés disent être plus productif en mode travail à distance. Si Deskeo ne fait pas dans le détail avec un chiffre lié à la productivité, l’opérateur de bureau flexible présente un autre susceptible de justifier le lien entre productivité et télétravail. D’après l’entreprise française en effet, 27 % des participants à sa dernière enquête valorisent le fait de pouvoir travailler au calme pour plus de concentration. Quant à ce qui est du dernier avantage, 38 % des participants au sondage Deskeo apprécient plus le télétravail pour ceci qu’il évite de perdre du temps dans les transports.







Le travail à distance offre des avantages additionnels au travailleur de la filière informatique :



pas de coût de transport, une sacrée économie ;

pas besoin de dépenser une fortune pour le déjeuner ;

pas besoin de porter un costume, un tee-shirt fait l'affaire ;

pas besoin de perdre des minutes devant le miroir à essayer d’ajuster sa cravate ;

possibilité de mettre les mêmes vêtements trois jours de suite ;

pas besoin de prendre un bain avant de commencer à bosser le matin ;

possibilité de faire plusieurs boulots à la fois ;

on est maître de la gestion de son temps, l'essentiel est de satisfaire le client ;

jamais en retard au boulot, peu importe l'heure à laquelle on commence à bosser ;

super relaxe puisqu’il est possible de regarder son émission préférée pendant qu’on travaille.

Votre nom : Votre e-mail : Décrivez l'erreur que vous souhaitez porter à notre connaissance : 

Quelle est votre expérience du télétravail ?



Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique

Savoir séparer vie pro et perso

Avoir une hygiène de vie

La cohésion d'équipe qui se perd



Quel est selon vous le niveau d’expérience requis pour que le télétravail ne soit pas fatal à la carrière d’un travailleur de la filière informatique ?

Je ne pense pas que l'expérience soit un facteur, même si il est vrai que pour un junior il est peut-être plus compliqué d'avoir de l'aide à distance qu'en physique. 7 0 Très bonne, la qualité de vie est améliorée, si je quitte à 17h à 17h15 je suis avec mes proches, même chose pour la fatigue. Je trouve que le mode hybride est pour moi la plus adapté car avec le télétravail on a l'impression que la barrière travaille vie perso n'existe plus.Comme dit avantQuel est selon vous le niveau d’expérience requis pour que le télétravail ne soit pas fatal à la carrière d’un travailleur de la filière informatique ?Je ne pense pas que l'expérience soit un facteur, même si il est vrai que pour un junior il est peut-être plus compliqué d'avoir de l'aide à distance qu'en physique. Membre éclairé https://www.developpez.com Quelle est votre expérience du télétravail ? Quelle est votre expérience du télétravail ?

Le trajet de 2mn le matin et le soir pour se rendre au bureau

Ne plus être dérangé par les bruits de l'open-space lorsqu'on à besoin de se concentrer ou encore réfléchir à voix haute.

La communication plus directe entre collègue. On a plus peur de déranger "l'autre" de l'open-space car on faut tous en call et en plus par messagerie on réfléchi mieux à ce qu'on dit pour se faire comprendre.

Tous les avantages privés comme pouvoir profiter des enfants dès leur retour de l'école, participer à leur travail à domicile, etc...



Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique ? Quels sont de votre point de vue les inconvénients pour un travailleur de la filière informatique ?

Mais, ne pas être tout le temps seul chez soit ca aide aussi.



Quel est selon vous le niveau d’expérience requis pour que le télétravail ne soit pas fatal à la carrière d’un travailleur de la filière informatique ? Quel est selon vous le niveau d’expérience requis pour que le télétravail ne soit pas fatal à la carrière d’un travailleur de la filière informatique ?



D'une manière plus globale, vous avez des personnes qui préfèrent être en télétravail et d'autres qui préfèrent avoir une présence, sentir qu'il sont avec d'autres.



Je pense qu'un monde idéal dans l'IT c'est 2 jours au bureau et 3 jours en télétravail. Sans obligation. Tout le monde est gagnant.

Si vous ne devez plus vu taper 1h de trajet le matin et le soir, vous gagner déjà 6h sur votre semaine que vous pouvez investir dans votre vie privée. Sans compter une moindre fatigue. Et un développeur moins fatigué est un développeur qui code mieux.



J'ai souvent vu des personnes dire qu'elle travaillent bien, plus de chez elle, mais c'est du à le peur de ne pas être dans les temps.

Alors qu'en fait, vous n'avez pas besoin. de chez vous, on ne viens pas vous voir toute les 5mn pour vous poser une question, vous êtes moins dérangé, donc plus productif.



Je n'ai jamais trouvé que les messageries sont un frein. J'utilise Teams, ma femme utilise Teams avec sont équipe et franchement, on fait des call si par écrit c'est trop compliqué, du share-screen qui fonctionne très bien et même du liveshare avec Visual studio/vscode.



Tous les outils sont présent et viable, il faut juste vouloir les utiliser.



Je vais donner l'avis de ma femme car moi je suis un vieux briscard du TAD, pour elle c'est tout bénef. Sa team fait un taff de meilleur qualité depuis la mise en TAD forcé.

Par contre dans d'autre teams, ils ont demandés à faire des bulles pour avoir des contacts comme si le virus n'existait pas. Certains ne savant pas s'adapter, car au final, seul celui qui s'adapte survi



Personnellement les gros avantages du télétravail sont pour moi, l'économie d'essence et de voiture, l'économie de temps le matin et soir, qui me permet de faire d'autre activité plus enrichissante. Le temps supplémentaire que je passe avec ma femme elle aussi en télétravail, lors du repas du midi par exemple. 0 0 Je suis d'accord avec ça, même si pour ceux qui viennent en transport en commun c'est moins vrai. Idem on economise pas non plus des fortunes en repas de midi, par contre on mange mieux. Enfin ça c'est dans l’hypothèse où on se fait à manger nous-même...Alors c’est peut-être un peu plus relax à la maison qu’au boulot, mais qui est vraiment obligé d'avoir une cravate aujourd'hui pour développer ou faire de l'admin serveur toute la journée ? Au contraire la dernière fois chez moi, j'ai pris le temps de mettre une cravate car je trouvais ça cool, au boulot on se serai demandé pourquoi j'étais si bien habillé.A priori, ce n’est pas propre au télétravail, mais plus a l'hygiène que chacun as, télétravail ou pas la douche du matin (car qui prend des bains sérieusement) sert plus a se réveiller soi-même qu'as sentir bon avant d'aller au boulot. Idem pour les vêtements 3 jours d'affilés, si les gens ne veulent pas changer de slip tous les jours ils le feront aussi bien au boulot que chez eux. Rester à la maison ne veut pas dire se négliger, bien au contraireEncore une fois ce n’est pas vraiment propre au télétravail/présentiel, mais si durant votre boulot vous avez le temps de bosser sur d'autre projet (pro comme perso), regardez votre émission ou votre série, posez vous peut être la question sur le boulot que vous faites actuellement...Personnellement les gros avantages du télétravail sont pour moi, l'économie d'essence et de voiture, l'économie de temps le matin et soir, qui me permet de faire d'autre activité plus enrichissante. Le temps supplémentaire que je passe avec ma femme elle aussi en télétravail, lors du repas du midi par exemple. Membre confirmé https://www.developpez.com 0 1 J'ai eu à faire du travail à la maison, il ne faut pas se leurrer tout n'est pas rose dans le télétravail, entre autre la communication, je ne peux pas être à l'usine ou au bureau et chez moi en même temps même s'il y a des conférences vidéo, l'interactivité et la compréhension sensitive du contact n'est pas là, le partage du direct non plus. Il m'est arrivé de voir un collègue qui avait des difficultés et planchait sur du code je suis intervenu pour l'aidé et partager avec lui, de chez moi je ne l'aurais pas vue et n'aurait pas débloquer la situation. Il y a des bons cotés et des cotés compliqués dans le télétravail. il ne suffit pas de savoir gérer son temps parceque si c'est seulement ça qui coince alors le problème on se le trimbale partout.