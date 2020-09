Les développeurs travaillant à distance à cause de la crise sanitaire sont plus productifs que quand ils étaient en local, D'après les résultats d'une enquête 8PARTAGES 4 0 La crise sanitaire liée au coronavirus a gravement affecté les entreprises du monde entier, et elles ont été contraintes de prendre de nouvelles mesures afin de prévenir la propagation du virus. Parmi ces mesures figure l'adoption du télétravail ou le travail à distance.



Les entreprises ont été forcées de procéder au changement du travail sur site au travail à distance. Visant à s'adapter à la situation, ces organisations ont dû agir de manière très rapide tout en faisant des affaires par le biais de réunions en ligne, en utilisant des outils de collaboration numérique, ainsi qu'en mettant en place des infrastructures et des services destinés à soutenir les travailleurs qui travaillent depuis chez eux.



Dans le cas des développeurs, certains avaient déjà l'habitude de travailler à distance depuis plusieurs années et la pandémie de Covid-19 n'a pas vraiment eu d'impact négatif sur leur productivité, bien au contraire.



Le cabinet d’études Accelerated Strategies Group a effectué des recherches concernant la façon dont les organisations et les équipes de logiciels parviennent à s'adapter au télétravail. Et pour ce faire, au cours de la période du 24 août au 4 septembre 2020, Accelerated Strategies Group a rassemblé des données recueillies auprès de 347 participants, travaillant au sein d'organisations de moins de 1 000 employés à de grandes entreprises de plus de 5 000 employés, répartis à travers 23 pays et régions. Ces participants étaient issus de 20 secteurs d'activité bien différents.



D'après les résultats de l'enquête, « les développeurs contraints de travailler à distance du fait de la pandémie de Covid-19 ont été tellement productifs qu'ils pourraient ne jamais revenir au bureau », estime Accelerated Strategies Group, dans les résultats de cette enquête commandée par CloudBees, un fournisseur de services logiciels de livraison continue.



En outre, 29,1 % des organisations ont indiqué que leurs développeurs travaillent à distance depuis cinq ans ou plus, alors que 34,6 % des développeurs ont commencé à travailler à distance au cours de l'année écoulée. Et avant la pandémie de la Covid-19, 87,6 % des développeurs de logiciels des organisations travaillaient à distance pour une partie de leur travail.



Des changements de priorités importants



« Le plus frappant est le changement de priorités en matière de commerce et de la technologie de l'information et la manière dont ce changement pourrait avoir un impact sur les affaires, le développement de logiciels et d'autres priorités en matière de la technologie de l'information », ont indiqué les auteurs de cette enquête.



En effet, la Covid-19 a joué un rôle important en accélérant, mais aussi en changeant les priorités au sein des organisations. Depuis le début de l'année 2020, le monde des affaires a été considérablement influencé par l'évolution des demandes des clients et la pression sur les revenus.



L’enquête montre que 63,3 % des organisations ont augmenté la priorité et l'investissement dans les projets de transformation numérique. L’automatisation fait également l’objet d’une augmentation significative des investissements de 61,6 % et la nécessité d'investir dans la création de services sans contact a atteint un taux de 60,1 %.





Le nombre d'organisations qui adhèrent aux principes DevOps et Agile est en augmentation. Comme l'indique le nombre de réponses, les réunions quotidiennes, les communications asynchrones et les équipes inter-fonctionnelles figurent en tête de liste.



« Les conditions COVID-19 ont également fait apparaître un sentiment d'importance pour d'autres priorités : 51,75 % des personnes interrogées déclarent se concentrer davantage sur les initiatives DevOps et 52,25 % sur la migration vers les fournisseurs de services Cloud (AWS, Azure, Google Cloud Platform). Il convient également de noter la croissance de l'adoption par les entreprises des technologies DevOps et Agile, 46,24 % des personnes interrogées déclarant qu'elles utilisent des équipes inter-fonctionnelles, 55,64 % pratiquant des réunions quotidiennes et 43,23 % automatisant des tâches », peut-on lire dans le rapport.





L'un des éléments qui a également eu un impact significatif de la pandémie est la productivité des développeurs. Une grande majorité des développeurs qui ont répondu à l'enquête ont constaté une augmentation de leur productivité. De plus, 59,5 % des organisations ont vu la productivité des développeurs de logiciels s'améliorer en travaillant à distance. En revanche, seulement 12,4 % ont constaté une baisse de la productivité.





Toutefois, cette augmentation considérable de la productivité n'a pas vraiment affecté la vitesse de livraison des logiciels puisqu'un tiers des organisations, soit 33,83 %, constatent une accélération de la livraison des logiciels. De plus, 27,58 % des entreprises notent une certaine diminution de la vitesse depuis la mise en œuvre des politiques de télétravail de la Covid-19.



De toute évidence, les entreprises montrent un intérêt pour la manière selon laquelle l'organisation s'adapte au télétravail. En effet, 57,3 % des développeurs ont déclaré que leur organisation se concentrait davantage sur la mesure de la productivité des travailleurs à distance.



« Bien que Covid-19 ait eu un impact traumatisant sur le bien-être et la santé des répondants et de leur entourage, y compris des pertes de vie individuelles, et un impact financier sans précédent sur les entreprises et les économies du monde entier, le changement au travail à distance nous donne un aperçu de la façon, dont les entreprises peuvent se présenter alors qu'elles continuent à s'adapter et à se rétablir. Les équipes informatiques et les autres fonctions de l'entreprise ont bénéficié du changement au travail à distance à court terme, mais il reste à voir si ces avantages sont durables », ont encore déclaré les auteurs dans le rapport.



Top 5 des outils de travail à distance depuis la pandémie



Les équipes de développement de logiciels ont depuis longtemps déjà recours à un certain nombre de solutions Open Source, SaaS et d'hébergement dans le cadre de leur travail à distance. Pour les personnes qui ont participé au classement des outils qu'elles utilisent pour faciliter leur travail quotidien, ces dernières déclarent avoir recours à un mélange d'outils de collaboration généraux, d'outils de projet et aussi de logiciels.



En cinquième position dans ce classement, on trouve l'outil de gestion du code source cloud ou hébergé, juste devant lui figure l'outil de gestion de projet basé sur les tâches cloud, et l'outil d'édition collaborative de documents. En tête du classement figurent les outils de services de réunion en ligne, qui devancent les outils de collaboration.





La question est maintenant de savoir si le télétravail va réellement changer l'avenir des organisations ainsi que celui des développeurs.



