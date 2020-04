Les développeurs de logiciels qui travaillent à distance gagnent-ils plus que ceux qui travaillent en présentiel ? Oui, Selon un sondage 0PARTAGES 3 0 Alors que la pandémie du Covid-19 continue à bouleverser plusieurs pans de l’économie mondiale, le travail en présentiel tend à disparaître de certaines entreprises pour laisser totalement place au télétravail. Il devient de plus en plus évident que ce changement soudain affectera le monde du travail post Covid-19, mais de quelle façon ? Selon une analyse de Nmandi Iregbulem, un développeur, cette crise affecte positivement les travailleurs à distance, principalement les ingénieurs logiciels. Ils gagneraient déjà 22 % de plus que les développeurs non distants.



Dans le monde IT, le nombre de personnes en faveur du télétravail même après la crise sanitaire en cours ne cesse d’augmenter. Un



Aux États-Unis comme en France, les arguments mis en avant par les travailleurs en faveur du télétravail sont : les gains de productivité et de temps, ainsi que le calme. En effet, d’après Zippia, plus de 44 % des sondés disent être plus productif en mode travail à distance. D’après l’entreprise française Deskeo, 27 % des participants à sa dernière enquête valorisent le fait de pouvoir travailler au calme pour plus de concentration. Parlant d’un autre avantage, 38 % des participants au sondage Deskeo apprécient plus le télétravail, car il évite de perdre du temps dans les transports.





Au regard de tout ceci, l’on se demande quels retombés auront ces mutations quand le Covid-19 disparaîtra. D’après l’analyse de Iregbulem, cette crise représente une bonne nouvelle pour les travailleurs à distance. Il estime que cela pourrait entraîner une augmentation du salaire net, du moins pour les ingénieurs en logiciels. D’après les données qu’il a partagées, les développeurs de logiciels travaillant à distance gagnent 21,9 % de plus que les développeurs qui ne travaillent jamais ou rarement à distance. Il a ensuite coupé ces données suivant certains critères.



En tenant compte de divers facteurs observables, notamment l'âge, l'expérience, les heures de travail, la taille de l'employeur, les langages de programmation, etc., les développeurs de logiciels qui exercent à distance gagnent 9,4 % de plus que les développeurs de logiciels qui ne travaillent jamais ou rarement à distance. Par la suite, il a découvert que l'avantage salarial du télétravail augmente de façon proportionnelle au temps passé à travailler à distance. Sur la base de ces informations, Iregbulem a établi une échelle sur la façon dont leurs rémunérations augmentent.





Ainsi, les développeurs entièrement distants gagnent plus que ceux qui travaillent à distance plus de la moitié du temps, qui gagnent plus que ceux qui travaillent à distance environ la moitié du temps, qui gagnent plus que ceux qui travaillent à distance moins de la moitié du temps. Ensuite, il estime que même en ne travaillant que quelques jours par mois, on obtient un avantage salarial substantiel de 15,5 % et de 4,9 % en tenant compte des facteurs observables. Enfin, il pense que la moitié des avantages provient de la possibilité de travailler à distance au moins une petite partie du temps.



Le reste des avantages provient de l'augmentation du temps de travail à distance. Plus simplement, plus le temps de travail à distance augmente et plus le salaire et les avantages qui vont avec augmentent aussi. Les travailleurs vont-ils prendre cela en considération pour orienter leur façon de rechercher de l’emploi après le Covid-19 ? Si les travailleurs IT sont pour le télétravail de façon permanente, les entreprises sont-elles prêtes à faire le pas ? Dans un cas favorable, il existe plusieurs problèmes liés à la sécurité auxquels les entreprises devront faire face.



