Emploi développeur 2019 : les tendances et les effets de mode Les nouveaux métiers et technologies sur le marché de l'emploi 0PARTAGES 3 0 Les offres d'emploi sont une grande source d'informations sur le marché du travail. Outre les langages, les bases de données et les salaires, elles donnent également des indices sur les tendances du moment. Par exemple, des technologies sont parfois à la mode, mode qui peut finir par passer. Parfois, ce sont même de simples noms qu'on donne à des choses qui existaient déjà, mais la mode « décide » qu'un nouveau terme dédié serait mieux. Mais le plus souvent, il s'agit des besoins qui évoluent, en fonction des nouvelles technologies, ou des événements extérieurs, tels que des pandémies. C'est le but de cette étude, basée sur les offres du Portail Emploi de 2013 à 2019 (antérieur donc au Covid-19) et découvrir les tendances et leur évolution.



Commençons par voir les tendances principales avec les termes à la mode les plus souvent rencontrés, entre 2013 et 2019 :





Ici, nous avons fait une sélection de 5 termes que presque tout le monde connaît, y compris votre jardinier, votre facteur et votre concierge.



La Sécurité est le terme le plus tendance dans les offres d'emploi de 2019, avec une croissance quasi soutenue depuis le début de notre étude. Ce n'est absolument pas une surprise : avec le développement du Cloud, l'interconnexion croissante des ordinateurs, des téléphones et même des objets connectés d'une part, l'augmentation conséquente des menaces et attaques sur les infrastructures connectés et une plus grande prise de conscience du besoin impérieux de sécuriser les services en ligne d'autre part, forcément la demande en expert de Sécurité ne peut qu'être élevée.



Mais il y a aussi une autre explication : la sécurité informatique, bien que particulièrement fondamentale, n'est pourtant pas une spécialité souvent enseignée. Malgré une demande importante, il est difficile de trouver des personnes diplômées, formées et compétentes dans ce domaine très pointu et technique. Les offres ne sont donc pas forcément pourvues, et sont donc souvent repostées en conséquence, ce qui augmente de facto le nombre d'offres et indique un réel besoin de compétences dans ce domaine.



Le Cloud en revanche est plus un exemple d'un terme à la mode qu'on a collé à des choses qui existaient déjà pour la plupart. Mais pas uniquement une mode sur le terme lui-même ; la mode concerne aussi le fait d'héberger ses données chez un prestataire au lieu de chez soi, qui a été beaucoup poussé chez les fournisseurs de Cloud. On constate ici que le terme a connu une poussée spectaculaire, mais observe maintenant une baisse de popularité depuis deux ans.



On ne peut que forger des hypothèses sur cette baisse de forme : il est probable que la demande se tasse et que toutes les entreprises sont plus ou moins équipées. Les compétences Cloud se sont également probablement banalisées. Mais peut-être aussi qu'on a affaire à une possible défiance, une prise de conscience que tout miser et externaliser sur le Cloud possède aussi son lot d'inconvénients ?



DevOps est un terme, et également en l'occurrence un mouvement, en progression continue. Pas étonnant, quand on voit sa popularité parmi les développeurs, comme il est



Le développement Mobile est un métier qui a émergé avec l'apparition des smartphones il y a 13 ans. Et malgré l'importance du marché, la tendance dans les offres d'emploi pour les Mobiles est en baisse continue durant toutes ces années. Peut-être faut-il y voir une tendance à la diminution du paradigme « tout application » et une montée en puissance du développement Web mobile (version mobile, responsive design) sans téléchargement d'une application spécifique ?



Enfin, le Big Data, bien qu'en croissance continue jusqu'en 2017, est maintenant en légère baisse. C'est pourtant une technologie d'avenir ; peut-être faut-il y voir une défiance suite aux scandales comme celui de Cambridge Analytica, ou alors au contraire une spécialisation de certains usages du Big Data avec des nouveaux termes plus spécifiques, comme le Deep learning, que nous verrons plus loin.



Voyons maintenant des termes moins connus mais tendance :





Data Scientist et Scrum Master sont des nouveaux métiers, clairement en vogue. L'intelligence artificielle et le Deep learning sont des technologies qui ont pu décoller grâce au Big Data et à la puissance des ordinateurs, et dont on trouve de plus en plus d'applications, preuve est faite du nombre de projets à ce sujet sur le portail Intelligence Artificielle. Leur croissance est donc sans surprise également.



La Blockchain, à l'origine créée pour la cryptomonnaie, commence à voir d'autres usages pour sécuriser des transactions et des historiques ; son champ d'application a dépassé celui de la seule cryptomonnaie, et sa demande est donc fort logiquement en hausse. La seule surprise au final est la baisse en 2019 de l'embarqué, probablement une baisse de forme passagère.



Passons à présent aux termes tendances pour le développement Web en particulier :





Les résultats sont conformes à ce qu'on pourrait s'attendre. Le Développement Full Stack, c'est-à-dire la maîtrise à la fois du Front et du Back End, est en pleine forme, alors que les développeurs qui ne s'occupent que d'un seul côté, Back-End ne sont qu'en petite forme et le Front-End en baisse. Il est évident que les entreprises voient les avantages de la maîtrise simultanée des deux côtés du développement Web. Quant au Développeur Web, ce terme est également en baisse, probablement parce qu'il n'est pas assez précis, remplacé par Back-End, Front-End et Full Stack.



Sans surprise, les termes autrefois populaires de Webmaster et Webdesigner sont complètement passés de mode et proche du néant de nos jours.



Et enfin, les demandes en système d'exploitations dans les offres d'emploi :





Windows a le vent en poupe, quant à Linux, il a réussi à arrêter sa baisse pour repartir très légèrement en hausse. Tout en bas du tableau, Mac OS est aussi en progression, même si sa présence est très faible, y compris face à Unix, qui est en baisse sans trop de surprise, malgré une étonnante solide troisième place. Quant aux OS mobiles, Android est légèrement au-dessus d'iOS, mais les deux sont en baisse, témoignant probablement d'une baisse de la demande en développeurs d'application mobile.



