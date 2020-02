2019 : une année record

Les cadres informaticiens seront toujours les plus recrutés cette année

Le marché de l'emploi cadre semble avoir trouvé un bon rythme. Si l'année 2019 a été marquée par le recrutement record de 281 300 cadres, la tendance pourrait se poursuivre cette année d'après les prévisions de l'Apec (Association pour l'emploi des cadres), publiées le 13 janvier. De plus, l'association estime que la barre des 300 000 cadres embauchés sera dépassée à l'horizon 2021-2022.« Indépendamment d'une croissance fluctuante, les entreprises continuent de recruter massivement des cadres. Cette dynamique répond aux transformations qu'elles doivent opérer et qui nécessitent toujours plus d'expertises », a déclaré Bertrand Hébert, directeur général de l'Apec dans un communiqué de presse mis en ligne le lendemain de la publication des prévisions.L'année dernière, 281 300 cadres ont été recrutés dans l'Hexagone, soit 6 % de plus par rapport à 2018. Les bonnes performances des services expliquent en grande partie l'atteinte de ce chiffre record. Plus précisément, les activités informatiques, l'ingéniérie R&D et les activités juridiques, comptables et de conseil ont représenté à elles seules plus de 25 % des recrutements de cadres sur l'année écoulée.Si l'Apec n'a pas donné des détails sur les recrutements par secteurs d'activité en 2019 dans ce rapport, elle avait affirmé en novembre dernier que ce sont les cadres informaticiens qui ont ete les plus recherchés par les entreprises, prévoyant entre 58 800 et 63 300 embauches l'année dernière, soit une hausse comprise entre 5 % et 13 % par rapport à 2018.En 2020, les profils de cadres informaticiens seront les plus recherchés par les recruteurs, avec 66 700 embauches prévues, soit 23 % de la totalité des embauches des cadres et 15 % de plus qu'en 2019.Ces profils sont surtout recherchés par les sociétés du secteur des activités informatiques, juridiques, comptables et de conseil ainsi qu'en banque-assurance.En effet, ces entreprises ont besoin des cadres informaticiens puisqu'ils sont confrontées aux enjeux autour de la cybersécurité, le big data et la transformation numérique et digitale.Tous les profils bénéficieront de la dynamique de recrutement, en particulier les jeunes diplômés qui représenteront 24 % des embauches prévues au sein des entreprises des activités informatiques et télécommunication.Malgré ces chiffres en constante augmentation, aucun signe ne montre que les employeurs ont de meilleures chances de trouver le bon profil. De plus, si l'Apec indique que le taux de chômage des cadres est de 3,8 %, soit moins que la moitié du taux global, Bertrand Hébert précise que seulement la moitié des cadres arrive à atteindre la retraite en emploi.Source : Apec ( 1 et 2 L'emploi IT a-t-il un bon avenir devant lui sur le long terme ?La situation des cadres pourrait-elle s'améliorer grâce à la réforme des retraites en cours de négociation ?