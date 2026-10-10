La carte verte, officiellement appelée « carte de résident permanent », est un document didentité attestant quune personne bénéficie du statut de résident permanent aux USA. Les titulaires dune carte verte sont officiellement désignés sous le nom de « résidents permanents légaux » (LPR). En 2024, on estimait à 12,8 millions le nombre de titulaires de carte verte, dont près de 9 millions sont éligibles à la naturalisation américaine. Environ 18 700 d'entre eux servent dans les forces armées américaines.
En septembre 2025, le visa H-1B était un visa de travail temporaire aux USA qui permettait à des employeurs dembaucher des travailleurs étrangers dans des emplois spécialisés (souvent liés aux STEM sciences, technologie, ingénierie, mathématiques). Il était largement utilisé par les entreprises de la tech, de la finance ou du conseil pour combler des manques de compétences sur le marché du travail local. Le régime en vigueur imposait déjà divers frais pour lemployeur et le bénéficiaire, mais ceux-ci restaient dans des ordres de grandeur modérés (quelques milliers de dollars) par rapport aux montants alors envisagés.
L'administration Trump a annoncé récemment qu'elle suspendait le droit des grandes entreprises technologiques, dont Microsoft, de postuler à un programme permettant à leurs salariés étrangers de travailler de manière permanente aux USA. Le secrétaire américain au Travail, Keith Sonderling, a accusé ces entreprises technologiques d'abuser du programme le PERM qui constituait jusqu'à présent une voie légale permettant aux travailleurs de demander une carte verte.
« Par la présente, je suspends du Programme de certification permanente du travail certaines des plus grandes entreprises mondiales dexternalisation informatique, à savoir Cognizant, Infosys, Tata, Wipro, HCL et Capgemini », a déclaré le secrétaire américain au Travail, Keith Sonderling. Sonderling a expliqué que ces suspensions étaient liées à des enquêtes fédérales en cours concernant ces entreprises. Les médias indiens ont couvert cette affaire avec tant durgence pour de bonnes raisons : bon nombre de ces entreprises sont soit indiennes, soit dépendent de milliers de professionnels indiens qui se sont installés aux USA.
Ladministration Trump reproche à Microsoft dabuser dun programme de cartes vertes
Le vice-président JD Vance a déclaré que le système PERM obligeait les entreprises à publier des offres d'emploi aux USA avant de demander des cartes vertes pour des travailleurs étrangers, en raison d'un manque de candidats américains qualifiés. « Elles publient une annonce dans un journal local. Elles se présentent ensuite en affirmant : Nous avons publié une offre demploi au sein de notre entreprise, et personne ny répond. Et elles se servent de cette absence de réponse pour remplacer les travailleurs américains par ce qui revient en fait à des serviteurs étrangers sous contrat », a déclaré Vance.
« Malheureusement, aucune entreprise aux USA na autant utilisé ce système que Microsoft », a déclaré Vance. Cette annonce a été faite quelques heures avant que le président américain Donald Trump ne remette, comme prévu, la Médaille nationale de la technologie et de linnovation au PDG de Microsoft, Satya Nadella.
Microsoft affirme que ses employés sont majoritairement américains
Microsoft a déclaré dans un communiqué quelle se réjouissait de fournir des informations supplémentaires à ladministration, précisant que la majorité de ses employés sont américains et quune grande partie des demandes de visa H-1B concerne le statut de personnes déjà installées aux USA. « Nous versons à nos employés des rémunérations parmi les plus élevées du secteur technologique, et nos salaires comptent parmi les plus élevés de toutes les demandes de visa H-1B », a déclaré lentreprise.
Le programme de visas H-1B sinscrit dans le cadre de la politique de durcissement de ladministration Trump en matière dimmigration, car des inquiétudes persistent depuis longtemps quant au fait que ce visa destiné aux travailleurs qualifiés aurait évincé des Américains au profit dune main-duvre étrangère moins coûteuse. Microsoft emploie 125 000 salariés américains et 103 000 salariés internationaux, selon le rapport annuel 2025 de lentreprise.
En novembre 2024, Donald Trump s'était engagé à punir les entreprises américaines qui externalisaient les emplois. Mais un nouveau rapport révélait que Trump Media, la société mère du réseau social Truth Social de Donald Trump, avait embauché des sous-traitants au Mexique pour travailler sur la plateforme. Un représentant de Trump Media avait admis que l'entreprise n'employait que deux travailleurs, mais les auteurs du rapport affirmaient qu'il y en avait davantage. Cette révélation faisait passer Donald Trump pour un hypocrite et constituait une violation de sa philosophie « America First ». Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche devait avoir un impact important sur l'industrie technologique américaine.
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