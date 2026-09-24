Un chômeur se lance dans la traque des offres d'emploi fictives et parvient à en faire supprimer 60 000 en deux ans. Il fustige le laxisme des plateformes face à ce fléau qui frappe les demandeurs d'emploi

Envoyé par calvaire Envoyé par

perso je n'ai jamais postulé a une offre d'emploi endehors du stage et l'alternance quand j'étais étudiant, aller sur le site web interne des jobs de la boite, remplir un cv avec le format spécifique de l'entreprise, écrire une lettre de motivation, ensuite en espérant un appelle et une fois en entretiens le rapport de force est en défaveur du candidat (c'est lui qui réclame le poste).



J'ai toujours changer de post soit via mon réseau soit je me suis toujours fait contacter sur linkedin, la on est en position de force: l'entreprise/chasseur de tête te contacte et demande tes services. Et jamais je n'ai rédigé de lettre de motivation.

De toute façon sur linkedin quand je vois les jobs publié et que tu vois 200 candidats.... l'effort n'en vaut pas franchement le coup.



Je dirais pour trouver un bon travail il est important ce constituer un réseau des le collège: envoyer une lettre a des entreprises pour faire de stages d'observations non rémunéré d'1-2 semaines, une fois sur place prendre les contactes.

si à la fin du lycée tu as pu en faire 3-5 de stages tu as déjà un pied dans ces entreprises, recontacte les pour le stage/alternance de tes études supérieur, ajoute tous le monde à tes contacte linkedin et fait grosdsis le réseau.



L'université est le gamechanger c'est souvent la ou tu pourras rencontrer des personnes intéressante pour ta carrière et plusieurs études corrobore que c'est aussi la ou l'on peut rencontrer son/sa partenaire a plus fort potentiel. Généralement les meilleurs sont vite pris ensuite.

Enfin le 1er job lui va influencer énormément le reste de sa carrière (notamment salaire).



Pour bâtir son avenir, il faut le faire très tôt des la 6ieme-5ieme et pas postuler à 100jobs random par jours comme un bot à 23ans.