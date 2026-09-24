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Un chômeur se lance dans la traque des offres d'emploi fictives et parvient à en faire supprimer 60 000 en deux ans. Il fustige le laxisme des plateformes face à ce fléau qui frappe les demandeurs d'emploi

Le , par Mathis Lucas
145 commentaires

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5  0 
Un justicier autoproclamé surnommé « The Profiler » s'est donné pour mission de traquer les fausses offres d'emploi sur Internet. Ces annonces fictives servent des objectifs insidieux et font des ravages parmi les demandeurs d'emploi. Depuis 2023, The Profiler a réussi à faire supprimer près de 60 000 offres d'emploi visant à dérober les données personnelles ou l'argent des candidats. Les cybercriminels utilisent des techniques sophistiquées, telles que l'IA ou le détournement de comptes vérifiés, pour piéger des demandeurs d'emploi vulnérables. Les emplois fantômes s'ajoutent aux nombreux défis auxquels sont confrontés les demandeurs d'emploi.

Jay Jones est un habitant de la région de Chicago qui en a marre des fausses offres d'emploi sur Internet. Ces leurres sont devenus un véritable défi pour les travailleurs. Rédacteur publicitaire au chômage et lui-même à la recherche dun emploi, il traque désormais les escroqueries qui prolifèrent et ciblent les demandeurs demploi partout dans le monde. Cette mission a entraîné Jay Jones dans les bas-fonds du marché de lemploi en ligne.

Depuis son licenciement d'un poste dans la publicité à la fin de l'année 2023, Jay Jones, qui se surnomme « The Profiler », passe chaque jour plusieurs heures à fouiller Internet pour débusquer les emplois fantômes. En deux ans d'enquêtes intensives, il a contribué à faire supprimer environ 60 000 fausses offres d'emploi, la plupart hébergées sur la plateforme LinkedIn de Microsoft. Il a aussi signalé près de 7 000 profils LinkedIn frauduleux.

Selon lui, l'exposition de ces réseaux suffit souvent à les faire disparaître, résumant ainsi son action : « vous mettez la lumière et les cafards s'enfuient ». Sa traque intervient dans un contexte économique difficile où plus d'un quart des chômeurs américains recherchent un emploi depuis plus de six mois.

Les mécanismes des escroqueries et l'usurpation d'identité

Les méthodes employées par les escrocs reposent largement sur l'usurpation d'identité et la création de faux profils en série. Jay Jones a identifié des séries de comptes créés en masse sous la même identité, mais associés à des rôles et des localisations différents, avant de voir ces liens disparaître après qu'il les a dénoncés publiquement. Une autre tactique très répandue consiste à détourner des comptes LinkedIn vérifiés devenus inactifs.


Selon les enquêtes menées par Jay Jones, les fraudeurs prennent le contrôle des comptes inactifs, modifient leur historique professionnel et s'affichent comme recruteurs pour des entreprises légitimes. Ce procédé a par exemple touché le cabinet Argenta Talent Acquisition, dont le nom s'est retrouvé associé au profil d'un dentiste chilien. La dirigeante de l'entreprise, Kelley Barcus, a vivement réagi : « c'est ma marque, c'est ma réputation ».

En outre, les escrocs peuvent publier des offres demploi prétendument légitimes via de véritables pages dentreprise avant de rediriger les candidats vers des sites Web ou des adresses e-mail externes. Cela rend ces arnaques particulièrement difficiles à repérer pour les demandeurs demploi. Un profil peut paraître authentique, afficher un badge de vérification et même sembler lié à une véritable entreprise, tout en étant contrôlé par un escroc.

Les escrocs auxquels il a été confronté utiliseraient également l'IA pour améliorer leurs approches. Plutôt que d'envoyer des messages identiques à des milliers de personnes, ils personnalisent leurs arguments de recrutement en fonction des informations contenues dans le CV ou le profil LinkedIn d'une personne.

Les faiblesses des plateformes et la réaction de LinkedIn

Une arnaque courante consiste à dire à un demandeur d'emploi que son CV doit être amélioré, avant de lui proposer une aide professionnelle, parfois contre rémunération. Dautres escroqueries visent à obtenir des informations bien plus précieuses, dont les détails du permis de conduire, les numéros de Sécurité sociale et dautres données personnelles qui sont susceptibles dêtre utilisées à des fins dusurpation didentité dans des campagnes futures.

Il en résulte une escroquerie qui, à première vue, peut sembler pratiquement impossible à distinguer dun véritable entretien de recrutement. Pour certains utilisateurs, LinkedIn et d'autres sites de publications d'annonces n'en font pas assez pour éradiquer ce phénomène. « LinkedIn s'en moque, car l'ensemble du site n'est qu'une manuvre frauduleuse visant à inciter les utilisateurs à payer pour un accès premium », a écrit un commentateur.

Même les pages vérifiées de grandes entreprises comme Hyundai Motor ou Capital One ont été infiltrées par des annonces frauduleuses menant vers des sites externes non affiliés et incitant les candidats à envoyer leurs CV par courriel. LinkedIn met en avant ses outils automatisés qui auraient bloqué près de 90 millions de faux comptes au second semestre 2025, tout en développant de nouvelles fonctionnalités de sécurité et de sensibilisation.

Toutefois, les procédures de signalement imposent parfois un délai de 14 jours aux comptes incriminés pour répondre ou mettre à jour leurs informations. Jay Jones a critiqué cette indulgence : « les escrocs ne méritent pas la justice », qualifiant ces pratiques de « terrorisme économique ». LinkedIn prévoit d'introduire un outil permettant aux employeurs vérifiés de dissocier immédiatement les profils non autorisés rattachés à leur organisation.

Le quotidien d'une quête personnelle

Dans le cadre d'une enquête menée auprès de 1 641 responsables de recrutement, Resume Builder a constaté que « 40 % des employeurs avaient publié de fausses offres d'emploi en 2024 et que trois sur dix avaient des emplois fantômes affichés sur les sites de publication d'offres d'emploi. Selon le rapport, « l'idée d'afficher de telles offres est principalement venue des ressources humaines, puis des cadres supérieurs et des dirigeants ».

Bien que les annonces aient été publiées sur plusieurs plateformes de recrutement, la majorité d'entre elles sont apparues sur LinkedIn et sur les sites Web des entreprises. Cette tendance a de graves conséquences pour les demandeurs d'emploi déjà confrontés à de grands défis sur un marché tendu.

Cette pratique pose un problème éthique majeur, car elle induit en erreur les candidats ainsi que les autorités, en donnant lillusion que des postes existent réellement. Cela entraîne un gaspillage de ressources pour les candidats, qui participent à des entretiens sans aucune chance dêtre recrutés, alimentant ainsi un cercle de frustration et de démoralisation. Les emplois fantômes font des ravages parmi les travailleurs de la technologie.

Pour Jay Jones, la traque des emplois fantômes dépasse le simple projet secondaire et rythme désormais l'ensemble de son quotidien. Tout en continuant à chercher un emploi stable, il finance son travail en conduisant pour Uber, en formant des professionnels de la cybersécurité, en vendant des vêtements portant et en sollicitant des dons en ligne. Jay Jones consacre une énergie considérable à assainir le marché du recrutement en ligne.

Et vous ?

Quel est votre avis sur le sujet ?
Que pensez-vous du phénomène des emplois fantômes ?
Pensez-vous qu'il est possible de lutter efficacement contre ces annonces fictives ?
Que pensez-vous de l'impact de ces emplois fantômes sur les demandeurs d'emploi ?
Les plateformes telles que LinkedIn sont accusées de laxisme face à ce phénomène. Qu'en pensez-vous ?

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Pourquoi est-il si difficile de trouver un emploi aujourd'hui ? Accéder aux « emplois fantômes » : une analyse basée sur l'IA et les modèles LLM-BERT, jusqu'à 21 % des annonces seraient concernées

« De nombreuses personnes démoralisées » : les emplois fantômes font des ravages parmi les travailleurs de la technologie, les fausses offres d'emploi servent parfois des « objectifs insidieux »

Les défis des emplois fantômes sur les plateformes d'emploi en ligne : elles permettent de naviguer dans un océan d'opportunités illusoires, défis et perspectives pour les chercheurs d'emploi
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145 commentaires
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virginieh
Avatar de virginieh
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 11:10
Citation Envoyé par imperio Voir le message
Combien de gens savent ce qu'ils veulent faire de leur avis au lycée (et ne parlons même pas du collège...) ?
Beaucoup : Quand j'étais au CP je savais déjà que je voulais être vétérinaire. Quand j'étais en CE2 je savais que je serais astronaute. Quand j'étais en 6ème je savais que je voulais être jardinière paysagiste... Bref j'ai toujours su ce que je voulais faire.
10  1 
imperio
Avatar de imperio
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 10:17
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
perso je n'ai jamais postulé a une offre d'emploi endehors du stage et l'alternance quand j'étais étudiant, aller sur le site web interne des jobs de la boite, remplir un cv avec le format spécifique de l'entreprise, écrire une lettre de motivation, ensuite en espérant un appelle et une fois en entretiens le rapport de force est en défaveur du candidat (c'est lui qui réclame le poste).

J'ai toujours changer de post soit via mon réseau soit je me suis toujours fait contacter sur linkedin, la on est en position de force: l'entreprise/chasseur de tête te contacte et demande tes services. Et jamais je n'ai rédigé de lettre de motivation.
De toute façon sur linkedin quand je vois les jobs publié et que tu vois 200 candidats.... l'effort n'en vaut pas franchement le coup.

Je dirais pour trouver un bon travail il est important ce constituer un réseau des le collège: envoyer une lettre a des entreprises pour faire de stages d'observations non rémunéré d'1-2 semaines, une fois sur place prendre les contactes.
si à la fin du lycée tu as pu en faire 3-5 de stages tu as déjà un pied dans ces entreprises, recontacte les pour le stage/alternance de tes études supérieur, ajoute tous le monde à tes contacte linkedin et fait grosdsis le réseau.

L'université est le gamechanger c'est souvent la ou tu pourras rencontrer des personnes intéressante pour ta carrière et plusieurs études corrobore que c'est aussi la ou l'on peut rencontrer son/sa partenaire a plus fort potentiel. Généralement les meilleurs sont vite pris ensuite.
Enfin le 1er job lui va influencer énormément le reste de sa carrière (notamment salaire).

Pour bâtir son avenir, il faut le faire très tôt des la 6ieme-5ieme et pas postuler à 100jobs random par jours comme un bot à 23ans.
La vie que tu décris est absolument horrible. J'en viens de plus en plus à me demander si t'es humain ou juste un gros menteur. Combien de gens savent ce qu'ils veulent faire de leur vie au lycée (et ne parlons même pas du collège...) ? Et pourquoi j'irais sacrifier du temps perso à faire des stages (avec rémunération bien pourrie quand il y en a une) pour avoir peut-être l'occasion d'avoir une chance d'avoir des contacts pour pouvoir peut-être avoir un job ? Y a vraiment un truc qui tourne pas rond chez toi...

Je doute que les premiers jobs impactent tant que ça la suite du parcours pro, le réseau peut aussi se faire après. 'fin bref, encore un poste lunaire mais tu nous as habitué à ça depuis le temps...
9  1 
Jon Shannow
Avatar de Jon Shannow
Expert éminent sénior https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 10:28
Citation Envoyé par imperio Voir le message
La vie que tu décris est absolument horrible. J'en viens de plus en plus à me demander si t'es humain ou juste un gros menteur.
Je crois que nous avons affaire à un gros mytho.
9  1 
imperio
Avatar de imperio
Membre chevronné https://www.developpez.com
Le 26/09/2026 à 12:56
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
vous etes surement un looser mais oui y'en a pleins qui se bouge le coup et réussissent.
voila un exemple
Dans ton référentiel, sûrement. Dans le mien, j'ai une vie en dehors du travail et j'en suis très heureux. Tu utilises d'ailleurs très sans doute mon code (ou ton IA s'en sert). Donc ton "succès", tu me le dois en grosse partie. Enfin bref, je suis surpris que tu passes du temps sur ce forum, ça te fait perdre du temps que tu pourrais passer à travailler. T'as pas des sueurs froides ou les mains qui tremblent, ça va ? T'en fais pas, vas faire un post linkedin sur le fait que les enfants de moins de 5 ans devraient aller bosser dans les mines pour "découvrir" le monde du travail, je suis sûr que d'autres gens partagent ton opinion.
8  0 
pyros
Avatar de pyros
Membre expérimenté https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 12:04
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
perso je n'ai jamais postulé a une offre d'emploi endehors du stage et l'alternance quand j'étais étudiant, aller sur le site web interne des jobs de la boite, remplir un cv avec le format spécifique de l'entreprise, écrire une lettre de motivation, ensuite en espérant un appelle et une fois en entretiens le rapport de force est en défaveur du candidat (c'est lui qui réclame le poste).

J'ai toujours changer de post soit via mon réseau soit je me suis toujours fait contacter sur linkedin, la on est en position de force: l'entreprise/chasseur de tête te contacte et demande tes services. Et jamais je n'ai rédigé de lettre de motivation.
De toute façon sur linkedin quand je vois les jobs publié et que tu vois 200 candidats.... l'effort n'en vaut pas franchement le coup.

Je dirais pour trouver un bon travail il est important ce constituer un réseau des le collège: envoyer une lettre a des entreprises pour faire de stages d'observations non rémunéré d'1-2 semaines, une fois sur place prendre les contactes.
si à la fin du lycée tu as pu en faire 3-5 de stages tu as déjà un pied dans ces entreprises, recontacte les pour le stage/alternance de tes études supérieur, ajoute tous le monde à tes contacte linkedin et fait grosdsis le réseau.

L'université est le gamechanger c'est souvent la ou tu pourras rencontrer des personnes intéressante pour ta carrière et plusieurs études corrobore que c'est aussi la ou l'on peut rencontrer son/sa partenaire a plus fort potentiel. Généralement les meilleurs sont vite pris ensuite.
Enfin le 1er job lui va influencer énormément le reste de sa carrière (notamment salaire).

Pour bâtir son avenir, il faut le faire très tôt des la 6ieme-5ieme et pas postuler à 100jobs random par jours comme un bot à 23ans.
Mec, tu t'es trompé, on n'est pas sur LinkedIn ici
T'impressionera pas de recruteurs avec ton bullshit. La populasse de developpez est majoritairement composé de nerds millenial à tendance gaucho/écolo dont le crane commence doucement à se dégarnir et qui regardent les petits jeunes dirent que l'IA va remplacer le métier de dev avec le regard méprisant de celui qui a bouffé du stack dump à cause de pointeurs qui jardinent pendant les 5 premières années de sa carrière.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 8:51
perso je n'ai jamais postulé a une offre d'emploi endehors du stage et l'alternance quand j'étais étudiant, aller sur le site web interne des jobs de la boite, remplir un cv avec le format spécifique de l'entreprise, écrire une lettre de motivation, ensuite en espérant un appelle et une fois en entretiens le rapport de force est en défaveur du candidat (c'est lui qui réclame le poste).

J'ai toujours changer de post soit via mon réseau soit je me suis toujours fait contacter sur linkedin, la on est en position de force: l'entreprise/chasseur de tête te contacte et demande tes services. Et jamais je n'ai rédigé de lettre de motivation.
De toute façon sur linkedin quand je vois les jobs publié et que tu vois 200 candidats.... l'effort n'en vaut pas franchement le coup.

Je dirais pour trouver un bon travail il est important ce constituer un réseau des le collège: envoyer une lettre a des entreprises pour faire de stages d'observations non rémunéré d'1-2 semaines, une fois sur place prendre les contactes.
si à la fin du lycée tu as pu en faire 3-5 de stages tu as déjà un pied dans ces entreprises, recontacte les pour le stage/alternance de tes études supérieur, ajoute tous le monde à tes contacte linkedin et fait grosdsis le réseau.

L'université est le gamechanger c'est souvent la ou tu pourras rencontrer des personnes intéressante pour ta carrière et plusieurs études corrobore que c'est aussi la ou l'on peut rencontrer son/sa partenaire a plus fort potentiel. Généralement les meilleurs sont vite pris ensuite.
Enfin le 1er job lui va influencer énormément le reste de sa carrière (notamment salaire).

Pour bâtir son avenir, il faut le faire très tôt des la 6ieme-5ieme et pas postuler à 100jobs random par jours comme un bot à 23ans.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 25/09/2026 à 14:39
Citation Envoyé par imperio Voir le message
La vie que tu décris est absolument horrible. J'en viens de plus en plus à me demander si t'es humain ou juste un gros menteur. Combien de gens savent ce qu'ils veulent faire de leur vie au lycée (et ne parlons même pas du collège...) ? Et pourquoi j'irais sacrifier du temps perso à faire des stages (avec rémunération bien pourrie quand il y en a une) pour avoir peut-être l'occasion d'avoir une chance d'avoir des contacts pour pouvoir peut-être avoir un job ? Y a vraiment un truc qui tourne pas rond chez toi...
vous etes surement un looser mais oui y'en a pleins qui se bouge le coup et réussissent.
voila un exemple
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