En juillet 2026, plus de 200 économistes et chercheurs, dont 16 lauréats du prix Nobel, ont publié une déclaration commune dans laquelle ils avertissent que l'intelligence artificielle (IA) pourrait transformer l'économie à une vitesse et à une échelle dépassant celles de la révolution industrielle. Intitulée « Nous devons agir maintenant », cette déclaration met en garde contre le fait que lIA « pourrait entraîner des risques, notamment des suppressions demplois à grande échelle, mais aussi offrir des opportunités, telles quune amélioration significative du niveau de vie ». Ils appellent les décideurs politiques et les responsables du secteur technologique à commencer à mettre en place des politiques et des institutions pour faire face à ces bouleversements.
Parmis les banques directement concernées, JPMorgan Chase & Co. (stylisé JPMorganChase) est un groupe bancaire multinational américain dont le siège social est situé à New York et qui est enregistré dans le Delaware. Il s'agit de la plus grande banque des États-Unis et, en 2026, de la plus grande banque au monde en termes de capitalisation boursière. En tant que plus grande des quatre grandes banques américaines, l'entreprise est considérée comme d'importance systémique par le Conseil de stabilité financière. Sa taille et son envergure ont souvent conduit à un renforcement de la surveillance réglementaire ainsi qu'à la mise en place d'un « bilan forteresse » interne.
Récemment, JPMorgan Chase a révélé que l'IA avait permis à la banque de réduire ses effectifs jusqu'à 40 % dans certains secteurs d'activité, mais son PDG, Jamie Dimon, reste sceptique. Il a souligné que l'IA avait peu de chances de conférer à la plus grande banque américaine un avantage concurrentiel durable, car d'autres entreprises adoptent elles aussi cette technologie. S'exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de JPMorgan, Dimon a déclaré que les investisseurs ne devaient pas s'attendre à ce que l'IA, à elle seule, augmente de manière significative les marges bénéficiaires de la banque.
« Vous nêtes pas les seuls à tirer profit de lIA », a déclaré Dimon lorsquon lui a demandé quand lIA commencerait à ralentir la croissance des dépenses de la banque. Il a expliqué : « Dans un monde capitaliste et concurrentiel, nous allons tous utiliser lIA pour mieux servir nos clients. On ne peut pas se contenter de dire : Oh, ça va augmenter nos marges. On va garder ça pour nous. Si c'était vrai, nos marges seraient aujourd'hui de 80 % grâce à l'informatisation des vingt dernières années. »
Les dépenses de JP Morgan en matière d'IA devraient augmenter
En réponse à une autre question visant à savoir si l'IA permettrait à JPMorgan de devenir une organisation plus légère, Dimon a déclaré que cette technologie avait déjà entraîné des réductions d'effectifs dans certains secteurs de la banque. « Nous avons connu certains secteurs où nous avons effectivement réduit les effectifs de 30 % ou 40 %. La plupart de ces personnes se sont vu proposer un poste ailleurs. C'est donc ce à quoi nous nous attendons », a-t-il souligné.
En mai dernier, Jamie Dimon avait déclaré que JPMorgan allait probablement réduire ses embauches de banquiers dans certains domaines, tout en renforçant le recrutement pour les postes liés à l'IA. La banque compte actuellement près de 1 000 cas d'utilisation de l'IA dans divers domaines, notamment la détection des fraudes, le marketing et la prise de notes, grâce à un budget technologique annuel de près de 20 milliards de dollars, selon Jamie Dimon.
Un rapport récent a révélé que JPMorgan fait partie d'un groupe restreint d'entreprises ayant obtenu l'accès à au modèle Mythos d'Anthropic en avril et l'utilise depuis pour soumettre ses systèmes internes à des tests de résistance et coordonner les résultats avec ses fournisseurs et ses pairs. Le mois suivant l'obtention de cet accès, Jamie Dimon a déclaré que la banque comptait des centaines d'employés travaillant à plein temps au renforcement de ses systèmes. Mais Jamie Dimon avait également mis en garde contre les risques liés à un large accès public à ce modèle, qu'il compare à des missiles balistiques entre les mains de particuliers. « En gros, c'est comme si on donnait des missiles balistiques en dotant les personnes de Mythos », a déclaré Dimon.
Jeremy Barnum, directeur financier de JPMorgan, a déclaré que la banque s'attendait à une augmentation des dépenses liées aux jetons d'IA au cours du second semestre. Il a précisé que ces dépenses étaient actuellement « négligeables » et devraient le rester jusqu'à la fin de l'année 2026, mais que la banque « prévoyait une accélération significative de ce chiffre pour le second semestre ». Barnum a ajouté que les dépenses liées aux jetons resteraient une priorité, la banque continuant à évaluer « l'utilisation des bons modèles à des fins appropriées ».
JPMorgan a annoncé un résultat net de 21,2 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, en hausse de 41 % par rapport à l'année précédente, grâce notamment aux plus-values réalisées sur sa participation dans Visa. La banque a également déclaré des commissions de banque d'investissement s'élevant à 3,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.
En juillet 2026, de nombreux dirigeants espéraient que l'IA réduirait radicalement leurs frais de personnel. Mais ils font face à une réalité financière brutale marquée par l'explosion des factures d'utilisation des outils d'IA. Cette hausse tarifaire soudaine résulte de la transition vers des modèles de facturation calculés sur l'usage effectif. Ce manque de prévision illustre une méconnaissance profonde des mécanismes économiques liés à la puissance de calcul. Au-delà des coûts, les hallucinations et la dette technique constituent d'autres défis majeurs liés à l'IA. En définitive, l'IA semble davantage servir d'outil de pression sur la main-d'uvre que de solution de rentabilité immédiate.
Source : JPMorgan Chase
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