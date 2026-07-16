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Des centaines d'employés de Bethesda Game Studios et de ZeniMax Online Studios se sont rassemblés devant le siège social de ZeniMax, pour protester contre les licenciements massifs opérés par Microsoft Xbox

Le , par Alex
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« Prise au dépourvu », « Nous sommes sous le choc » : les employés de Xbox sont sous le choc, à la suite des licenciements massifs qui touchent la division gaming de Microsoft. Récemment, les employés ont appris que 3 200 dentre eux, soit environ 20 % des effectifs, allaient être licenciés, en plus de la restructuration des studios détenus par Xbox. En conséquence, des centaines demployés de Bethesda Game Studios et de ZeniMax Online Studios, ainsi que des sympathisants, se sont rassemblés devant le siège social de ZeniMax à Rockville, dans le Maryland, pour protester contre les licenciements massifs chez Xbox. Lobjectif du rassemblement est de renforcer le mouvement et de rendre ces licenciements impossibles à ignorer.

Dans ce qui semble être une série interminable de mauvaises nouvelles pour lindustrie du jeu vidéo, Microsoft, et plus particulièrement Xbox, prépare actuellement sa plus importante réduction deffectifs à ce jour. Environ 3 200 postes devraient être supprimés dici lexercice fiscal 2027, la première vague touchant immédiatement environ 1 600 employés dans le cadre dune vague de licenciements plus large chez Microsoft. Dans le cadre de cette réorganisation, Microsoft a conclu des accords permettant à quatre studios Xbox de quitter lentreprise plutôt que dêtre fermés.

Des suppressions demplois ou des restructurations sont prévues dans tous les départements de Xbox, tandis que la PDG de Xbox, Asha Sharma, a déclaré au personnel que lactivité perdait 64 cents pour chaque dollar investi, qualifiant cette mesure de restructuration la plus importante de lhistoire de Xbox. Elle a notamment déclaré : « Notre activité nest pas viable aujourdhui. Nos marges sont de 3 à 10 fois inférieures à celles des entreprises comparables dans le domaine des plateformes et de lédition. Nous sommes entrés dans la 9e génération avec une base installée plus réduite et une structure de coûts plus élevée. »

Face à cette restucturation, les employés de Xbox sont sous le choc. « Prise au dépourvu. » : cest ainsi que la développeuse de jeux vidéo Morgan Goin sest sentie lorsquelle a appris, quelle était licenciée de son poste chez ZeniMax Online Studios (ZOS), filiale de Xbox. Cette conceptrice senior de rencontres, qui a travaillé sur le célèbre jeu de rôle fantastique The Elder Scrolls Online, savait que des suppressions demplois étaient à prévoir.

En outre, des centaines demployés de Bethesda Game Studios et de ZeniMax Online Studios, ainsi que des sympathisants, se sont rassemblés devant le siège social de ZeniMax à Rockville, dans le Maryland, pour protester contre les licenciements massifs chez Xbox. Ce rassemblement, organisé à lheure du déjeuner sous une chaleur, faisait partie dune série de cinq actions coordonnées menées le même jour dans des bureaux au Texas, en Californie et à Montréal.


Face aux licenciements, les employés de Xbox sont sous le choc

Depuis des semaines, des informations faisant état dun « carnage » au sein des studios de jeux vidéo de Microsoft circulaient, après que la nouvelle directrice générale de la division, Asha Sharma, eut publié une note de service indiquant quelle prévoyait de « redémarrer lactivité ». « Nous savions que quelque chose allait arriver à quelquun, mais nous ne savions ni à qui ni dans quelle mesure », explique Morgan Goin.

Environ un mois plus tard, les employés ont appris que 3 200 dentre eux  soit environ 20 % des effectifs du fabricant de consoles  allaient être licenciés. La moitié immédiatement, les 1 600 restants au cours des 12 prochains mois. La direction de Xbox a insisté sur le fait que ces suppressions demplois « douloureuses » au sein de son vaste réseau de studios étaient nécessaires pour préparer lentreprise à de futurs succès, alors quelle recentre ses efforts sur ses plus grands titres à succès.

Lobjectif est de consacrer davantage de ressources à ses séries les plus populaires, dans lespoir de proposer plus rapidement de nouveaux opus aux fans. Mais danciens employés affirment que ces suppressions demplois ont anéanti des décennies de talent et dexpérience, et se demandent si lentreprise sera capable datteindre son objectif d« un avenir plus grand ». Lorsque la note de service de Sharma a été diffusée début juin, certains employés, dont Autumn Mitchell, ont commencé à sinquiéter. « Les gens lisent entre les lignes », explique lancienne testeur senior en assurance qualité chez ZeniMax. « Est-ce que ça me concerne ? Est-ce que ça les concerne ? Est-ce que ça concerne mon projet ? Est-ce que ça concerne mon studio ? »

Les employés affirment que leurs demandes dinformations se sont heurtées à un « silence assourdissant » au cours des semaines qui se sont écoulées entre la note de service initiale de Sharma et les licenciements finaux. « Nous sommes restés dans une grande incertitude pendant environ un mois », explique Goin, qui siège au comité de négociation de ZOS  un groupe de syndicalistes représentant les salariés du studio.

Simon Prefontaine, concepteur de jeux au bureau de Bethesda Game Studios à Montréal, explique que son studio travaille sur des « franchises phares » telles que Fallout et The Elder Scrolls. « Nous nous attendions à ce que certains dentre nous soient peut-être touchés, mais nous pensions être plutôt à labri », dit-il. « Nous ne nous attendions pas à lampleur des licenciements que nous subissons ici. Nous sommes sous le choc. »

Des centaines demployés de Bethesda Game Studios et de ZeniMax Online Studios se sont rassemblés pour protester contre les licenciements massifs

Pour protester contre les licenciements massifs chez Xbox, des centaines demployés de Bethesda Game Studios et de ZeniMax Online Studios, ainsi que des sympathisants, se sont rassemblés devant le siège social de ZeniMax à Rockville, dans le Maryland. Ce rassemblement faisait partie dune série de cinq actions coordonnées menées le même jour dans des bureaux au Texas, en Californie et à Montréal.

La manifestation a été organisée par ZeniMax Workers United et le syndicat Communication Workers of America, avec des pancartes et des discours visant à attirer lattention de la direction de Xbox sur ces licenciements. Les salariés ont présenté ces suppressions demplois comme une menace directe pour la stabilité du studio, affirmant que les équipes de développement et dassurance qualité avaient été particulièrement touchées. Pour des équipes travaillant déjà avec des délais serrés, ce type de perturbation peut avoir des répercussions sur la production, les tests et la planification des sorties.

Pour les développeurs de jeux vidéo, limportance de cette action réside moins dans la manifestation elle-même que dans le signal quelle envoie : la syndicalisation au sein des grands studios est de plus en plus utilisée pour faire face aux restructurations, et non plus uniquement pour négocier les salaires ou les avantages sociaux. Lorsque des licenciements touchent plusieurs sites simultanément, les conséquences concrètes peuvent inclure la perte de savoir-faire institutionnel, un ralentissement des itérations...
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