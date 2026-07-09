« Qui va nous payer quand nous serons remplacés par des robots ? » : des ouvriers d'usine indiens sont contraints de se filmer pour former les systèmes d'IA et les robots qui les remplaceront plus tard

Les Big Tech utilisent des travailleurs dusines indiens pour générer des données égocentriques via des caméras frontales afin de perfectionner l'IA et la robotique. Ces employés sont contraints d'enregistrer leurs propres gestes techniques, créant ainsi les modèles numériques qui pourraient un jour permettre à des robots de les remplacer. Bien que ces clips possèdent une immense valeur commerciale, les ouvriers ne reçoivent souvent aucune compensation financière supplémentaire pour cette contribution. Cette pratique soulève des préoccupations : surveillance constante, exploitation et absence de consentement dans un secteur en pleine automatisation.
Dans plusieurs usines en Inde, les employés se voient de plus en plus souvent équipés de caméras frontales pour filmer leurs moindres faits et gestes durant leurs journées de travail. L'objectif de cette démarche est de récolter d'énormes quantités de données dites égocentriques, qui consistent en des enregistrements à la première personne des mouvements humains, essentiels pour entraîner la prochaine génération d'IA et de robots humanoïdes.
L'Inde devient un carrefour vital pour cette collecte d'informations massive en raison de la densité et de la diversité de sa main-d'uvre impliquée dans des tâches physiques et manuelles. Les entreprises spécialisées dans la robotique estiment en effet qu'il faudra filmer des milliards d'heures d'activité humaine avant que les robots n'apprennent et ne soient capables de naviguer avec fiabilité dans des environnements réels et d'y remplacer l'humain.
Les chatbots basés sur lIA et les générateurs dimages traitent dénormes quantités de données numériques, mais la mise au point de « systèmes capables de sadapter à des environnements » réels savère plus complexe. Certains formateurs de l'IA travaillent à domicile, dautres dans des usines ou des studios spécialisés, à laide de lunettes vidéo, de caméras frontales et de capteurs de mouvement. Cette pratique se développe rapidement en Inde.
La transformation des ouvriers indiens en formateurs de l'IA
Les développeurs d'IA et de robots estiment que lintégration de vidéos filmées à la première personne dans des modèles dIA spécialisés aidera les robots à imiter le comportement humain. Un smartphone fixé sur la tête, Nagireddy Sriramyachandra, une femme indienne au foyer, se filme en train de couper des mangues. Les vidéos enregistrées par cette dernière vont servir à former des robots dotés dIA à effectuer des tâches ménagères à lavenir.
Gagnant 250 roupies (environ 2,6 dollars) pour une heure de vidéo, ses enregistrements banals sont dune valeur inestimable pour les entreprises technologiques mondiales qui apprennent aux machines à se déplacer comme des humains dans le monde réel. « Qui dautre vous donnerait 250 roupies de lheure simplement pour faire le ménage ? », a-t-elle demandé depuis sa cuisine à Chennai, la capitale de lÉtat du Tamil Nadu, dans le sud de lInde.
« Je vais peut-être moi-même macheter un robot un jour », a-t-elle déclaré. Nagireddy Sriramyachandra envoie ses enregistrements via une application spéciale à une société spécialisée dans les données dIA, qui possède des bureaux en Inde et aux États-Unis et compte parmi ses clients des multinationales du classement Fortune 500. Concernant la caméra, elle a déclaré : « elle crie mains non détectées quand je nenregistre pas correctement ».
Le marché des robots humanoïdes est en plein essor et, selon les prévisions, plus dun milliard dentre eux seront en service dici 2050, principalement à des fins industrielles et commerciales. LInde sest positionnée comme un intermédiaire mondial pour la création, le traitement et lannotation des données dIA.
Surveillance accrue et détérioration des conditions de travail
« Il est probable que ces services de collecte de données se multiplient », affirme Aditi Surie, experte en travail numérique, de lInstitut indien pour les établissements humains (Indian Institute for Human Settlements) de Bengaluru, ville du sud de lInde surnommée la « Silicon Valley indienne ». Cependant, cette collecte d'information suscite de plus en plus d'inquiétudes, notamment concernant la surveillance constante et l'exploitation des ouvriers.
Si cette pratique a d'abord amusé les employés, le climat s'est rapidement assombri sur les chaînes de production. Lalita, une ouvrière du secteur textile, a témoigné de cette évolution : « nous avons trouvé cela drôle au début, à cause de notre allure avec ce casque ». Mais très rapidement, l'anxiété a gagné les travailleurs, conscients que leur productivité, leurs pauses et même leurs conversations étaient désormais « minutieusement » enregistrées.
Parfois, cette collecte de données dépasse le simple cadre de l'IA et sert à générer des rapports de productivité stricts, traquant le moindre moment d'inactivité des travailleurs. Des problèmes évidents de sécurité et de vie privée font également surface, par exemple lorsque des ouvrières oublient d'enlever ces caméras en se rendant aux toilettes. Il est déjà arrivé que Meta partage avec des tiers des images intimes filmées par ses lunettes Ray-Ban.
Une enquête publiée en février a révélé que des travailleurs de Sama, un sous-traitant de Meta basé au Kenya, visionnent des vidéos captées par les lunettes connectées Ray-Ban dans le cadre de missions d'annotation de données pour l'IA de Meta. Plus de 30 employés ont été interrogés à divers niveaux de Sama. Certaines des personnes interrogées dans le cadre de l'enquête ont travaillé sur d'autres projets que les lunettes connectées de Meta.
Exploitation économique et illusion du consentement
L'un des moteurs majeurs de cette pratique est de réduire drastiquement les coûts de développement pour les grandes entreprises technologiques, comme Tesla, qui s'appuient sur ces vidéos. Cet avantage économique est d'ailleurs assumé par certains acteurs du secteur : « une entreprise qui paie 30 dollars de l'heure pour la collecte de données aux États-Unis peut souvent obtenir un travail similaire en Inde pour moins d'un sixième de ce coût ».
C'est l'avis d'un chef d'entreprise technologique qui a souhaité rester anonyme. « Dans de nombreux cas, les entreprises peuvent simplement conclure des accords avec des usines pour collecter des images à grande échelle, sans rémunérer directement les travailleurs individuels », a-t-il déclaré à The Guardian.
Les entreprises technologiques négocient et paient directement les usines sans demander un consentement explicite aux travailleurs. Une enquête menée par The Guardian sur les pratiques de collecte de données dans six usines réparties dans cinq États a révélé que les travailleurs (ou formateurs de l'IA) ne recevaient aucune rémunération pour les séquences vidéo quils généraient et qui seraient ensuite vendues à des entreprises technologiques.
« Parfois, ils nous offrent une boisson gazeuse. Je ne sais toujours pas si cest parce que nous filmons ou parce que la chaleur à Delhi est insupportable », explique Lalita, qui gagne environ 200 dollars par mois à lusine. « Se voir demander de se filmer soi-même pour quune caméra apprenne à prendre notre place, cest comme être exposé au regard de tous avant dêtre mis au rebut. Cest déchirant à voir et déshumanisant », a commenté un critique.
L'extraction du savoir corporel et l'avenir du travail
Lorsquon leur a demandé pourquoi les travailleurs nétaient pas rémunérés séparément pour la production de ces précieux ensembles de données, plusieurs entreprises ont fait valoir que les usines étaient déjà rémunérées pour faciliter les enregistrements et quaucun paiement supplémentaire aux travailleurs nétait nécessaire. Les détracteurs affirment que ce raisonnement occulte la question de savoir qui produit réellement les données collectées.
Cette nouvelle dynamique soulève des questions éthiques quant à la nature même du travail. Les chercheurs alertent sur le fait que les travailleurs ne se contentent plus de vendre leur force de travail, mais qu'ils génèrent un actif numérique monétisable en captant les instincts et le savoir-faire acquis au fil des années.
La chercheuse Sarayu Natarajan explique : « les données proviennent du corps et des actions du travailleur, mais une fois extraites, elles ne lui restent plus attachées de la même manière ». Le modèle actuel ne prévoit pas de redevance ni de partage de la valeur créée par cette IA, pourtant bâtie sur le dos des travailleurs. En fin de compte, ces travailleurs entraînent les algorithmes qui menacent directement leurs propres moyens de subsistance.
Lalita, ouvrière payée à 200 dollars par mois, soulève une question cruciale face à cette situation absurde : « qui va nous payer quand nous serons remplacés par des robots ? » Selon certaines sources, dans le secteur informel, les entreprises spécialisées dans la collecte de données pour l'IA paient directement les ouvriers du bâtiment afin qu'ils portent ces caméras, mais ils ignorent totalement l'usage commercial final qui sera fait de leurs données.
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Les ouvriers sont contraints de former la machine qui va les remplacer. Qu'en pensez-vous ?
Faut-il laisser cette pratique se démocratiser davantage ou faut-il y mettre un terme pour des raisons éthiques ? Pourquoi ?
Certains critiques jugent cette pratique déshumanisante. Partagez-vous ce point de vue ? Pourquoi ?
Jusqu'où les entreprises technologiques iront-elles pour obtenir des données de qualité destinées à leur IA ?
Comment l'économie tournera-t-elle lorsque l'IA nous aura tous remplacés ? Qui achètera les biens produits par les entreprises ?
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