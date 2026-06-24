General Motors a licencié plus de 1 000 ouvriers d'usine et installé 50 robots sur la chaîne de production, suscitant des inquiétudes chez les salariés quant à l'avenir de l'emploi dans le secteur manufacturier

General Motors a revu à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et supprimé plus de 1 000 emplois dans son usine dassemblage phare de Détroit, tout en installant 50 robots, ce qui a suscité lindignation des syndicats. Ces « robots collaboratifs », ou « cobots », ont été installés sur la chaîne de montage de lusine Factory Zero de GM, dans le Michigan, dans un contexte de forte baisse de la demande pour ses modèles de véhicules électriques et de la volonté qui en découle de réduire les coûts.
General Motors Company (GM) est une multinationale américaine du secteur automobile dont le siège social est situé à Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. Lentreprise est surtout connue pour détenir et produire quatre marques automobiles : Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac, chacune constituant une division distincte de GM. En termes de ventes totales, elle a toujours été le premier constructeur automobile aux États-Unis et a occupé la première place mondiale pendant 77 ans avant de céder ce titre à Toyota en 2008.
General Motors exploite des usines de fabrication dans huit pays. Outre ses quatre marques principales, GM détient également des participations dans les marques chinoises Baojun et Wuling par lintermédiaire de SAIC-GM-Wuling Automobile. GM possède en outre une division éponyme de véhicules de défense qui produit des véhicules militaires pour le gouvernement et larmée des États-Unis, le fournisseur de services de sécurité, de sûreté et dinformation automobile OnStar, le fabricant de pièces automobiles ACDelco, ainsi quun service de crédit éponyme.
Récement, General Motors a revu à la baisse ses ambitions en matière de véhicules électriques et supprimé plus de 1 000 emplois dans son usine dassemblage phare de Détroit, tout en installant 50 robots, ce qui a suscité lindignation des syndicats. Ces « robots collaboratifs », ou « cobots », ont été installés sur la chaîne de montage de lusine Factory Zero de GM, dans le Michigan, dans un contexte de forte baisse de la demande pour ses modèles de véhicules électriques et de la volonté qui en découle de réduire les coûts.
Ces machines travaillent désormais aux côtés des employés restants, qui fixent les panneaux de carrosserie sur les véhicules à mesure quils avancent sur la chaîne. Le constructeur automobile insiste sur le fait que les cobots ne remplacent pas les travailleurs humains et quils sont en réalité nécessaires à lusine de camions électriques de Detroit-Hamtramck pour rester compétitif tout en améliorant « la sécurité et lergonomie » pour les travailleurs.
« Nous installons des cobots dans lensemble de nos sites de production dans le cadre dune initiative plus large visant à intégrer des technologies plus avancées dans nos opérations », a déclaré le porte-parole Kevin Kelly. « À Factory ZERO, nous les mettons en uvre aux côtés de notre équipe ce qui contribue à améliorer la sécurité et lergonomie, tout en préservant la flexibilité et la compétitivité de nos opérations », a-t-il ajouté, précisant que les travailleurs licenciés ne le sont que temporairement.
Mais James Cotton, président de la section locale 22 du syndicat United Auto Workers, ny croit pas : selon lui, ces machines ne sont quune mesure de réduction des coûts qui prive les membres de son syndicat de leurs emplois. « On nous prive de notre main-duvre », a déclaré Cotton. « À tous les niveaux, nous sommes révoltés par la présence de cobots dans nos usines », a-t-il ajouté.
Le nombre dheures de travail nécessaires à la production dune voiture a diminué de 50 % à 70 % depuis les années 1980. Mais cela na pas empêché les salaires de lUAW daugmenter. Le syndicat a réussi à obtenir des hausses salariales historiques en 2023, et il cherchera probablement à obtenir des protections plus solides lors de ses prochaines négociations contractuelles de 2028. Cotton a déclaré que, malgré les affirmations de lentreprise selon lesquelles cette technologie rendrait les conditions de travail plus sûres, il avait des inquiétudes en matière de sécurité quant à la présence de robots travaillant aux côtés dêtres humains, et a souligné que le syndicat avait depuis déposé des réclamations contre GM au sujet des cobots.
Larrivée des cobots intervient alors que GM est durement touchée par le ralentissement de la demande de véhicules électriques principalement en raison des coûts , le constructeur automobile ayant suspendu la production à Factory Zero à plusieurs reprises au cours de lannée écoulée. Au premier trimestre 2026, GM a annoncé 4,25 milliards de dollars de bénéfices, soit une hausse de 22 % par rapport à la même période de lannée précédente.
En réponse à la forte poussée dautomatisation de GM et à linstallation de cobots, le président de lUAW, Shawn Fain, a déclaré que les travailleurs menaient « un combat pour lhumanité ». « Les fruits de notre travail se sont multipliés comme jamais auparavant, mais les travailleurs nen récoltent pas les bénéfices », a-t-il déclaré, selon le journal. « Et si lIA continue dêtre utilisée comme complice de ce crime, il faut y mettre un terme cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi dans une société juste, lorsque les travailleurs créent plus de valeur, ils en retirent davantage de bénéfices. »
En mai 2026, un rapport a révélé que General Motors versera 12,75 millions de dollars pour régler un procès civil alléguant que, de 2020 à 2024, l'entreprise a illégalement vendu les informations personnelles et les données de conduite de centaines de milliers d'abonnés OnStar à des courtiers en données tiers, en violation des lois californiennes sur la protection de la vie privée, la publicité mensongère et la concurrence déloyale.
Le procès, intenté par le procureur général de Californie et les procureurs des comtés de Los Angeles, Napa, San Francisco et Sonoma avec le soutien de l'Agence californienne de protection de la vie privée, allègue que de 2016 à 2024, General Motors a collecté et conservé des données relatives aux conducteurs et à leur conduite provenant de centaines de milliers de Californiens abonnés à OnStar, un service de connectivité automobile proposé par General Motors.
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