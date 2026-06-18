et la culture technique des équipes d'ingénierie au profit de l'IA
Meta serait plongé dans un climat morose depuis la confirmation de la suppression de 8 000 postes en mai 2026. Malgré des bénéfices records, le PDG Mark Zuckerberg a provoqué l'indignation du personnel restant en les encourageant à « s'amuser » lors d'un prochain marathon de programmation dédié à l'IA. Les employés dénoncent « un décalage total avec la réalité », affirmant être surchargés de travail pour compenser le départ de leurs collègues tout en assurant la transition technologique de la société. Bien que la direction reconnaisse des erreurs logistiques et tente de stabiliser le climat social, le moral des équipes semble avoir atteint son niveau le plus bas.
Meta a récemment supprimé 8 000 emplois, soit près de 10 % de ses effectifs mondiaux. La décision avait été officialisée fin avril via un mémo interne de la directrice des ressources humaines Janelle Gale, avec une justification résumée ainsi : « faire fonctionner l'entreprise plus efficacement pour absorber les autres investissements ». Mark Zuckerberg l'a dit plus clairement : là où il fallait de grandes équipes, une seule personne suffit désormais.
Ces réductions s'inscrivent dans une transformation structurelle profonde tournée vers l'IA. En parallèle des suppressions de postes, environ 7 000 salariés ont été réorientés vers de nouvelles équipes axées sur l'IA, notamment Applied AI Engineering ou Agent Transformation Accelerator, et les couches managériales ont été allégées pour permettre à l'entreprise de fonctionner avec des structures plus plates et des équipes plus réduites à l'avenir.
De plus, 6 000 postes vacants ont été gelés ou supprimés, et une deuxième vague de réductions est annoncée pour le second semestre 2026. Meta affiche pourtant une santé financière solide, avec plus de 200 milliards de dollars de revenus et environ 60 milliards de bénéfice au cours de l'exercice 2025.
Un climat social particulièrement lourd règne au sein de Meta
Selon plusieurs rapports récents, Meta traverse une période de forte tension interne, caractérisée par un moral des employés au plus bas. Cette situation découle de la restructuration profonde entamée en mai 2026. Ces licenciements massifs surviennent alors que l'entreprise se porte très bien financièrement, ayant même enregistré des revenus trimestriels records dépassant les 56 milliards de dollars au moment de l'annonce de la restructuration.
Depuis 2022, la société a supprimé près de 25 000 postes afin de financer une réorientation stratégique et extrêmement coûteuse vers les infrastructures d'IA. Cette quête intervient après que Meta a perdu environ 80 milliards de dollars dans le métavers, qui était à l'origine du changement de nom de l'entreprise.
Dans ce contexte très délicat, le PDG Mark Zuckerberg a envoyé une note interne pour inciter ses équipes à participer à un grand événement d'entreprise, un hackathon axé sur l'IA prévu pour le mois de juillet. Il a également profité de cette communication pour proposer un accès à des bureaux permanent, remettant ainsi en lumière le système controversé des bureaux partagés, ou « hot desks », que les employés de Meta subissent au quotidien.
L'initiative du hackathon, qui était traditionnellement conçue pour encourager l'expérimentation et la camaraderie entre les ingénieurs de l'entreprise, a été perçue en interne comme une grave erreur d'appréciation et une incapacité à comprendre le mal-être général. « L'obsession des dirigeants de la technologie pour l'IA plonge leurs employés dans une psychose profonde, ce qui a un impact réel sur le moral et la productivité », a écrit un critique.
L'épuisement général des troupes et la colère des travailleurs
Les salariés qui ont survécu aux vagues de licenciements ont fermement rejeté cette invitation à s'amuser, soulignant l'hypocrisie de la situation face à une charge de travail devenue écrasante. Plusieurs messages internes divulgués dans la presse révèlent que les équipes luttent simplement pour maintenir l'activité courante et qu'elles doivent assumer toujours plus de responsabilités avec un soutien réduit, pendant que les collègues se font licencier.
De plus, de nombreux employés se retrouvent aujourd'hui contraints d'effectuer des tâches répétitives et ingrates visant à entraîner les modèles d'IA, exacerbant ainsi leur frustration. Certains travailleurs estiment que la culture d'innovation et de hackathon n'a tout simplement plus sa place au sein de Meta.
Malgré la souffrance de ses employés et les investissements massifs, Meta peine encore à proposer des modèles d'IA de pointe et se laisse distancer par ses concurrents Anthropic et OpenAI. Conscient des tensions internes, Mark Zuckerberg a directement reconnu dans son mémo que l'entreprise avait commis des erreurs lors de cette transition complexe autour de l'IA, admettant que d'autres erreurs seraient probablement faites à l'avenir.
Bien que Mark Zuckerberg se soit engagé à ne pas procéder à de nouveaux licenciements à l'échelle de l'entreprise pour le reste de l'année 2026, il a néanmoins averti ses équipes que d'autres périodes très difficiles les attendaient. « Jai participé à des hackathons par le passé, mais cela ne me semble plus être une option compatible avec les sprints en équipe dans mon service », a écrit un employé de Meta, selon un récent rapport de Wired.
Scepticisme autour des dépenses massives de Meta dans l'IA
Après l'illusion du métavers et son effondrement, l'IA générative est devenue le nouveau gouffre financier de Mark Zuckerberg. Pour conquérir l'industrie de l'IA, le milliardaire a mis sur pied une unité de « superintelligence » extrêmement coûteuse appelée « Applied AI ». Cependant, les membres se disent épuisés. Le moral au sein de cette nouvelle équipe de 6 500 personnes créée en avril est aussi bas que dans le reste de la firme de Menlo Park.
Des employés de Meta ont rapporté que les tâches fastidieuses qui leur sont assignées chaque semaine, comme la création de casse-têtes pour tester la fiabilité des modèles dIA de Meta, sont « démoralisantes ». « Cest littéralement le goulag. Du jour au lendemain, on na plus aucun but dans la vie, on ninteragit pratiquement avec personne, on se contente daccomplir ces tâches chaque semaine », a déclaré un employé anonyme à Wired.
Une présentation réservée au personnel aurait été interrompue par un employé désabusé, qui a accusé un cadre de la division IA de Meta dêtre « la p*** de lentreprise », encourageant les autres à lui écrire pour « lui dire quil nest quune merde ». Lun des employés licenciés a été interpellé presque immédiatement par des agents de ICE, tandis que les appels à laide de ses collègues adressés à la hiérarchie sont restés sans réponse.
Une pétition a également été signée par plus de 1 600 employés, s'opposant à une initiative draconienne consistant à installer un logiciel sur les ordinateurs de bureau afin de suivre toutes les activités des employés, y compris les frappes au clavier et les clics, données qui sont ensuite utilisées pour entraîner l'IA.
Mark Zuckerberg doit éteindre plusieurs incendies à la fois
Outre les problèmes susmentionnés, Meta tente aussi désespérément de contenir une autre crise de relations publiques liée à la surveillance après qu'il a été révélé que Meta a discrètement pris des mesures pour intégrer une technologie de reconnaissance faciale dans ses lunettes connectées. En bref, la direction de Meta a de nombreux incendies à maîtriser afin de renforcer sa productivité alors que la course à lIA sintensifie chez les concurrents.
Cependant, compte tenu de la réputation bien établie de leur employeur, de nombreux internautes ont eu du mal à éprouver beaucoup de sympathie pour les employés de lIA appliquée. Leur argument : les employés de Meta savaient à quoi sattendre. Certains internautes estiment notamment que ces travailleurs ont délibérément choisi de participer à la construction de cet empire technologique controversé en échange de salaires attractifs.
« Et maintenant, tout à coup, ils sont persécutés parce quils subissent de légers désagréments pendant quils construisent son empire de pacotille ? Laissez-moi rire », a écrit un critique. « Donc ils étaient daccord pour créer une IA destructrice qui serait imposée à dautres travailleurs dans dautres entreprises ou qui leur ferait perdre leur emploi, tant quils trouvaient que le travail était stimulant ? », a souligné un autre utilisateur.
Par ailleurs, certains critiques soulignent le déclin brutal de la culture technique chez Meta, autrefois réputée pour son excellence et son autonomie accordée aux développeurs. La transition forcée vers une stratégie privilégiant l'IA au détriment de la qualité logicielle a provoqué des failles de sécurité majeures et un mécontentement généralisé. Selon les critiques, les ingénieurs délaissent la fiabilité des infrastructures pour le travail de remplissage.
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Meta est-il sur la bonne voie pour conquérir l'industrie de l'IA générative ?
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