Le marché de l'emploi pour les jeunes adultes âgés de 22 à 27 ans s'est considérablement détérioré récemment, atteignant son niveau le plus critique depuis les pires jours de la pandémie. Une enquête mondiale menée auprès de PDG par le cabinet de conseil Oliver Wyman révèle que cette tendance devrait s'aggraver au cours des deux prochaines années. Les conclusions suggèrent que la situation des jeunes diplômés n'est pas près de s'améliorer.
La proportion de dirigeants prévoyant de réduire les postes de niveau junior a doublé, passant de 17 % en 2025 à 43 % en 2026. Au lieu d'embaucher de jeunes professionnels, les entreprises se tournent vers des profils plus expérimentés, 30 % des personnes interrogées déclarant privilégier le recrutement pour des postes de niveau intermédiaire. L'étude ajoute que l'IA fait pencher la balance du marché du travail en faveur des travailleurs plus âgés.
L'IA figurait parmi les trois principales priorités de la plupart des PDG, et plus de 90 % d'entre eux ont déclaré déployer l'IA au sein de leur entreprise, même si 67 % en sont encore au stade de la planification ou de la phase pilote. Les entreprises invoquent généralement le développement de l'IA et les investissements massifs dans cette technologie pour justifier les grandes vagues de licenciements, mais selon les critiques, « l'IA n'est qu'un prétexte ».
L'IA désignée comme principal moteur de ce changement
Cette transformation brutale du marché du travail est directement liée à l'adoption massive de l'IA. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a expliqué que les entreprises remplacent les jeunes diplômés par des assistants virtuels capables d'automatiser leur travail. « Cessez de vous inquiéter au sujet de l'IA et commencez à apprendre à vous en servir », a-t-il conseillé à la génération Z, la prochaine génération de travailleurs.
Actuellement, l'IA excelle dans l'exécution de tâches typiquement assignées aux employés en début de carrière, rendant cette tranche d'âge particulièrement vulnérable aux plans de réduction des coûts. Les PDG voient dans cette technologie un moyen d'atteindre une organisation structurellement plus allégée.
« Il est à noter que les PDG dont l'horizon de planification est le plus long sont les plus susceptibles de prévoir des réductions d'effectifs », indique le rapport. « Cela suggère qu'ils envisagent une organisation structurellement allégée non pas comme une mesure de réduction des coûts, mais comme un objectif en soi, le point d'aboutissement d'un modèle opérationnel optimisé par l'IA qui nécessite moins de personnel, déployé différemment ».
Environ 74 % des dirigeants interrogés prévoient de geler ou de réduire leurs effectifs. Les secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications sont d'ailleurs ceux qui subissent les coupes les plus agressives. Selon les données de Trueup, le secteur technologique a supprimé plus de 138 900 emplois depuis le début de l'année. Cela représente une hausse de 33 % par rapport aux réductions enregistrées sur la même période en 2025.
Le grand fossé entre les promesses et la rentabilité de l'IA
La majorité des dirigeants ne constatent pas encore de retour sur investissement substantiel de la part de l'IA. Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré quil est encore trop tôt pour évaluer si ce déploiement de lIA se traduit réellement par les gains de productivité promis. Seulement 27 % des PDG affirment que l'IA a atteint ou dépassé leurs attentes financières, ce qui marque une baisse par rapport aux 38 % de l'année précédente.
La situation illustre le fait que la redéfinition du travail à grande échelle est un processus bien plus lent et complexe qu'imaginé. Paradoxalement, la minorité de dirigeants qui parviennent réellement à tirer profit de l'IA adopte une approche différente : ils considèrent que...
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