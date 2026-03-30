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Parmi les personnes licenciées par Epic Games figurait un père en phase terminale, dont la famille a désormais perdu son assurance-vie.
Un impact tragique des licenciements massifs dans la technologie

Le , par Mathis Lucas
9 commentaires

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7  0 
Epic Games a récemment licencié plus d'un millier d'employés afin de stabiliser ses finances. Parmi les personnes touchées se trouve Mike Prinke, un employé atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale, ce qui a entraîné la perte de son assurance vie. Cette révélation a déclenché un tollé et une vague de critiques acerbes envers l'éditeur. Face à l'indignation publique concernant l'impact humain de ces coupes budgétaires, le PDG Tim Sweeney a promis que la société interviendrait pour résoudre les problèmes de couverture de la famille. Cette situation relance le débat sur la froideur des Big Tech face à la précarité de leurs travailleurs.

Epic Games est l'éditeur de la célèbre franchise Fortnite et le développeur du moteur de jeu vidéo Unreal Engine. Il y a quelques jours, Epic Games a secoué le monde du jeu vidéo en licenciant soudainement 1 000 employés. L'entreprise a justifié cette décision en déclarant que la baisse de l'engagement des joueurs sur Fortnite avait entraîné une diminution de ses revenus. Cette sortie a suscité de nombreuses critiques au sein du secteur.

Epic Games avait précédemment augmenté le prix des V-Bucks dans Fortnite. Les licenciements ont touché des talents chevronnés du secteur : Johnny Cash, qui a travaillé sur le Battle Pass et les systèmes de quêtes, et Vitaliy Naymushin, qui a conçu le personnage emblématique de Fortnite lui-même : Jonesy.

Toutefois, le licenciement de Mike Prinke, rédacteur technique et programmeur travaillant pour lentreprise depuis 2019, qui luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale avant dêtre remercié, est encore plus cruel. « Aujourdhui, alors que je dois faire face à la réalité de la perte de mon mari, je dois également me demander quel type de funérailles ou dinhumation je peux me permettre », a déclaré son épouse, Jenni Griffin, sur Facebook.

Un impact tragique des licenciements massifs dans la technologie

Au-delà de l'aspect professionnel, les départs forcés ont mis en lumière des « situations humaines critiques », illustrant l'impact profond de telles décisions sur la vie des travailleurs et de leurs familles. La révélation de la situation de Mike Prinke a déclenché une vague de critiques de la part de nombreux fans. « C'est pour cela que je pointe à la fin de mes 40 heures, que je récupère mon chèque et que je rentre chez moi », a commenté un critique.


« Exactement. Ton travail n'est pas ton ami. C'est purement et simplement une question d'affaires », a répondu un autre commentateur. Un troisième a déclaré : « je suis payé pour 40 heures? Je fais mes 40 heures et après, je me déconnecte. Je ne vais pas me tuer à la tâche pour une entreprise qui n'hésiterait pas une seconde à me remplacer. Chaque fois qu'on me propose de faire des heures supplémentaires, je réponds : non merci, j'ai une vie ».

À la suite de ces licenciements, le PDG Tim Sweeney avait déclaré : « dans les jours à venir, les recruteurs verront affluer des CV de personnes dune qualité exceptionnelle. On peut parier sans risque que toute personne ayant Epic Games sur son CV fait partie des quelques pour cent les plus brillants dans son domaine ». Mais pour Mike Prinke et sa famille, cela n'est guère rassurant, car son renvoi a entraîné la perte immédiate de son assurance-vie.

Selon Epic Games, les personnes licenciées bénéficieraient d'une couverture santé prolongée, d'une indemnité de départ comprenant au moins quatre mois de salaire de base et d'options sur actions anticipées jusqu'en janvier 2027, mais Jenni Griffin a affirmé que Mike Prinke est différent. « Et comme son état de santé est désormais considéré comme une affection préexistante, il ne peut pas souscrire une nouvelle couverture », a-t-elle expliqué.

Des compensations jugées insuffisantes face à la...
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9 commentaires
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 17:02
Et quand on du a mal à joindre les 2 bouts, on fait comment pour épargner ?
Je le dis pour la première fois et dernière fois, mais le salaire médian aux US est de 35000$ annuel et, compte tenu du coût de la vie, ne permet pas d'épargner dans de la bourse ou de l'or ^^
Dans le cas d'Epic Games, ils auraient pu faire un effort pour le garder sachant que le licencié est en phase terminale et va bientôt claquer. C'est humain et ça évite de détériorer l'image de l'entreprise à moindre frais. Surtout que les PDG sont milliardaires, voire multimilliardaires. Voir les big tech licencier sans discernement alors qu'elles ont des dizaines de milliards de cash, ou des centaines pour quelques-unes me met hors de moi.

En plus parler de l'IA magique qui peut régler tous les problèmes, c'est au moins de la démagogie, si ce n'est de la co***rie humaine.
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suricata
Avatar de suricata
Nouveau Candidat au Club https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 18:59
Citation Envoyé par calvaire Voir le message
Peut etre que c'est une ia d'ailleur qui l'a sélectionné pour le virer, l'ia a peut être jugé qu'il serait mieux chez lui sans travail a profiter de sa famille avant la fin ? ou l'ia a vu qu'il allait bientôt mourir alors autan le virer lui plutôt qu'un autre qui va encore pouvoir bosser de longue années dans l'entreprise.
Ce n'est pas déconnant, dans le don d'organe, leurs attributions sur ces critères lespérance de vie. Un organe comme un emploi, c'est rare est précieux.
On peut arriver à pleins dhypothèse humaniste qui explique son licenciement.
Je ne vois pas ce qu'il y aurait d'humaniste à faire virer quelqu'un par une IA. Et puis laisser sa famille dans le besoin est loin d'être humaniste. Ensuite je ne joue à aucun jeu utilisant Unreal Engine. Pour le garder peut-être 2 ans de plus, ça va coûter combien à l'entreprise . $100k/an ? 150 max ? Je dis Epic Games fait une mauvaise affaire en le virant.

Si il fallait faire du cas par cas à chaque fois, ca couterais des millions à lentreprise et plus globalement si on applique a toute les entreprises, ca ferait des % de croissances en moins et des millions/milliards de perte.
Gardons le sens des proportions svp. Des % de croissance pour licencier humainement, faut arrêter vos fariboles et de nous faire prendre des vessies pour des lanternes.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 18:43
Citation Envoyé par suricata Voir le message
Dans le cas d'Epic Games, ils auraient pu faire un effort pour le garder sachant que le licencié est en phase terminale et va bientôt claquer. C'est humain et ça évite de détériorer l'image de l'entreprise à moindre frais.
Ca va changer quoi ? tu vas boycotter epic game parce quils ont viré un type avec un cancer en phase terminal ?
Tous le monde s'en fou, les entreprises vont continuer d'utiliser Unreal Engine, et les consommateurs continuer d'acheter du fornite et des jeux fait avec ce moteur, toi et moi les 1ers.
Dans 1 semaines, tous le monde auras déjà oublié Mike Prinke et cette article.

Citation Envoyé par suricata Voir le message
Surtout que les PDG sont milliardaires, voire multimilliardaires. Voir les big tech licencier sans discernement alors qu'elles ont des dizaines de milliards de cash, ou des centaines pour quelques-unes me met hors de moi.
on ne devient pas multimilliardaires sans sacrifice. Si il fallait faire du cas par cas à chaque fois, ca couterais des millions à lentreprise et plus globalement si on applique a toute les entreprises, ca ferait des % de croissances en moins et des millions/milliards de perte.
je pense même pas que son cancer était un critère, ils ont juste fait un package de qui virer de manière grossier et voila. Peut etre que c'est une ia d'ailleur qui l'a sélectionné pour le virer, l'ia a peut être jugé qu'il serait mieux chez lui sans travail a profiter de sa famille avant la fin ? ou l'ia a vu qu'il allait bientôt mourir alors autan le virer lui plutôt qu'un autre qui va encore pouvoir bosser de longue années dans l'entreprise.
Ce n'est pas déconnant, dans le don d'organe, leurs attributions sur ces critères lespérance de vie. Un organe comme un emploi, c'est rare est précieux.
On peut arriver à pleins dhypothèse humaniste qui explique son licenciement.
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calvaire
Avatar de calvaire
Expert éminent https://www.developpez.com
Le 30/03/2026 à 16:15
c'est malheureusement le piege ou beaucoup tombe.

un contrat de travail peut etre rompu par le salarié ou l'employeur à tous moment.

je vais répéter ce que j'ai déjà du dire des 10aines de fois:
1) C'est quand ca va bien dans son boulot qu'il faut prospecter, s'évaluer sur le marché du travail, passer des entretiens dans d'autres boites qui nous intéressent pas ça permet de tester son attractivité et sa valeur.
Ainsi si l'employeur décide de se se séparer de toi, tu retrouveras facilement un autre travail.

2) Le salaire doit pas être dépensé, il faut préparer une épargne de précaution de 3mois à 1ans de salaire en fonction de la ou on vie, un cdi en france et bien protégé donc 3 mois peut suffire, pour un freelance sera plutôt 1 ans de trésorerie, pour l'étranger voir sa couverture maladie et anticiper. Dans mon contrat d'expat j'ai l'assurance santé de couvert par exemple avec laccès aux meilleurs hôpitaux du monde. En cas de licenciement j'en bénéficie plusieurs mois le temps de rentrer dans mon pays et me faire soigner/retrouver un emplois.
Le reste de l'argent il faut l'investir et généré des revenus passifs. Le jours ou tu es chômage tu sera content d'avoir quelques centaines d'euros à quelques milliers d' de dividende qui viennent pour subvenir à tes besoins.

3) l'article prends le cas extrême et c'est celui que j'aime le plus, car il test notre résilience financière. On peut être virer pendant un cancer en phase terminal et pendant un krach boursier. C'est la ou notre capacité a généré un portefeuille diversifié et résilient et mise à rude épreuve. Cette personne à t'elle de l'or ou des etf aristocrates ? si elle l'avait fait elle pourrait revendre l'or pour payer ces soins pour le cancer.

Un pays plus libérale implique davantage de responsabilisation, le salaire et plus conséquent mais ce surplus doit justement servir à ce faire son propre matelas de sécurité pour la santé, le chômage...etc.
Je vois tous les jours en asie des retraités américain/européen millionnaires, leurs carrière à pas été ouf, ce sont juste de simple ouvrier/cadres mais qui ont investie des leurs 1er dollars dans les fonds de pensions dans par exemple le snp500.
Si on regarde sur 40-45ans de carrière, investir sur le snp500 leurs ont permis de couvrir les futurs soins en cas de cancer.

dans le cas d'epic, je crois avoir vu une video aussi d'une femme en congés maternité qui a été viré.

C'est malheureusement une décision difficile mais nécessaire pour l'entreprise pour continuer a générer de la croissance.

je souhaite à Mike Prinke de trouver l'argent nécessaire pour tenter de se soigner de son cancer. De ce que dis l'article sa semble incurable, mais faut garder espoirs, l'ia et un game changer contre les maladies et peut etre que l'ia pourra le soigner.
En Australie, grâce à l'intelligence artificielle, un homme a réussi à développer en à peine quelques mois un vaccin pour soigner son chien condamné par un cancer. Et le traitement donne pour linstant des résultats positifs.
Pour quelques milliers de dollars, peut être peut il utiliser l'ia pour tenter de trouver un remède, le chien rosie a aussi un cancer du cerveau en phase terminal, l'ia lui a permis de gagner quelques années de vie en plus.
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