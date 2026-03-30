Un impact tragique des licenciements massifs dans la technologie

Des compensations jugées insuffisantes face à la...

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Epic Games est l'éditeur de la célèbre franchise Fortnite et le développeur du moteur de jeu vidéo Unreal Engine. Il y a quelques jours, Epic Games a secoué le monde du jeu vidéo en licenciant soudainement 1 000 employés. L'entreprise a justifié cette décision en déclarant que la baisse de l'engagement des joueurs sur Fortnite avait entraîné une diminution de ses revenus. Cette sortie a suscité de nombreuses critiques au sein du secteur.Epic Games avait précédemment augmenté le prix des V-Bucks dans Fortnite. Les licenciements ont touché des talents chevronnés du secteur : Johnny Cash, qui a travaillé sur le Battle Pass et les systèmes de quêtes, et Vitaliy Naymushin, qui a conçu le personnage emblématique de Fortnite lui-même : Jonesy.Toutefois, le licenciement de Mike Prinke, rédacteur technique et programmeur travaillant pour lentreprise depuis 2019, qui luttait contre un cancer du cerveau en phase terminale avant dêtre remercié, est encore plus cruel. « Aujourdhui, alors que je dois faire face à la réalité de la perte de mon mari, je dois également me demander quel type de funérailles ou dinhumation je peux me permettre », a déclaré son épouse, Jenni Griffin, sur Facebook.Au-delà de l'aspect professionnel, les départs forcés ont mis en lumière des « situations humaines critiques », illustrant l'impact profond de telles décisions sur la vie des travailleurs et de leurs familles. La révélation de la situation de Mike Prinke a déclenché une vague de critiques de la part de nombreux fans. « C'est pour cela que je pointe à la fin de mes 40 heures, que je récupère mon chèque et que je rentre chez moi », a commenté un critique.« Exactement. Ton travail n'est pas ton ami. C'est purement et simplement une question d'affaires », a répondu un autre commentateur. Un troisième a déclaré : « je suis payé pour 40 heures? Je fais mes 40 heures et après, je me déconnecte. Je ne vais pas me tuer à la tâche pour une entreprise qui n'hésiterait pas une seconde à me remplacer. Chaque fois qu'on me propose de faire des heures supplémentaires, je réponds : non merci, j'ai une vie ».À la suite de ces licenciements, le PDG Tim Sweeney avait déclaré : « dans les jours à venir, les recruteurs verront affluer des CV de personnes dune qualité exceptionnelle. On peut parier sans risque que toute personne ayant Epic Games sur son CV fait partie des quelques pour cent les plus brillants dans son domaine ». Mais pour Mike Prinke et sa famille, cela n'est guère rassurant, car son renvoi a entraîné la perte immédiate de son assurance-vie.Selon Epic Games, les personnes licenciées bénéficieraient d'une couverture santé prolongée, d'une indemnité de départ comprenant au moins quatre mois de salaire de base et d'options sur actions anticipées jusqu'en janvier 2027, mais Jenni Griffin a affirmé que Mike Prinke est différent. « Et comme son état de santé est désormais considéré comme une affection préexistante, il ne peut pas souscrire une nouvelle couverture », a-t-elle expliqué.