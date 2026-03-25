Epic Games, le développeur de Fortnite, annonce le licenciement de plus de 1 000 employés, invoquant une baisse de l'engagement des joueurs envers son célèbre jeu en ligne

Epic Games, Inc. est un développeur et éditeur américain de jeux vidéo et de logiciels basé à Cary, en Caroline du Nord. La société a été fondée par Tim Sweeney sous le nom de Potomac Computer Systems en 1991, et était initialement installée dans la maison de ses parents à Potomac, dans le Maryland. Epic Games a développé Unreal Engine, un moteur de jeu disponible dans le commerce qui alimente également ses jeux vidéo développés en interne, tels que Fortnite et les séries Unreal, Gears of War et Infinity Blade.
Fortnite est un jeu vidéo en ligne et une plateforme de jeux développés et publiés par Epic Games en 2017. Il est disponible en sept versions de modes de jeu distincts qui partagent toutefois le même gameplay général et le même moteur de jeu. Fortnite Battle Royale en particulier a connu un succès retentissant et est devenu un phénomène culturel, attirant plus de 125 millions de joueurs en moins d'un an et générant des centaines de millions de dollars par mois. Fortnite dans son ensemble a généré 9 milliards de dollars de chiffre d'affaires brut jusqu'en décembre 2019. Depuis sa sortie, Fortnite figure parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps.
Malgré la popularité de Fortnite, en 2023, le studio Epic Games a supprimé 830 emplois et a envisagé de se séparer de Bandcamp, dans le cadre d'une réorientation de sa stratégie commerciale. Le studio a réduit ses effectifs de 16 % pour faire évoluer son jeu phare vers un "écosystème inspiré du métavers pour les créateurs". "Depuis un certain temps, nous dépensons beaucoup plus d'argent que nous n'en gagnons, en investissant dans la prochaine évolution d'Epic et en développant Fortnite en tant qu'écosystème inspiré du métavers pour les créateurs", avait écrit Sweeney.
Récemment, Epic Games annonce le licenciement de plus de 1 000 employés, invoquant une baisse de l'engagement des joueurs envers son célèbre jeu en ligne. Dans une note adressée au personnel, le PDG d'Epic, Tim Sweeney, s'est excusé pour ces suppressions d'emplois, les attribuant à un « ralentissement » de l'intérêt pour Fortnite à partir de 2025. Il a déclaré que cela avait conduit l'entreprise à « dépenser bien plus que ce qu'elle gagnait » et à devoir « procéder à des coupes importantes pour assurer le financement de l'entreprise ».
Cette décision intervient après que l'entreprise a récemment augmenté le prix des V-Bucks, la monnaie virtuelle de Fortnite, afin de « contribuer à payer les factures » face à la hausse des coûts d'exploitation. Dans une note adressée au personnel et publiée sur le site web d'Epic, Sweeney a déclaré que cette dernière vague de licenciements, combinée à 500 millions de dollars d'économies identifiées dans d'autres secteurs de ses activités, permettrait à l'entreprise de se retrouver « dans une situation plus stable ».
Il a ajouté que l'entreprise était confrontée à la fois à des défis sectoriels, tels que le ralentissement de la croissance, la baisse des dépenses et une concurrence accrue de la part d'autres médias pour capter l'attention des utilisateurs. Mais Sweeney a également reconnu les difficultés « particulières » auxquelles Epic est confrontée, malgré la popularité persistante de Fortnite. Parmi celles-ci, a-t-il déclaré, figuraient la nécessité doffrir « la magie Fortnite à chaque saison » et une expérience mobile complète pour les utilisateurs de smartphones, après de longues batailles juridiques avec Apple et Google pour que lapplication soit autorisée sur leurs boutiques dapplications.
Fortnite a fait son retour sur l'App Store américain d'Apple en 2025, près de cinq ans après que le fabricant de l'iPhone l'ait retiré pour avoir enfreint ses règles en lançant son propre système de paiement intégré à l'application. « En tant que pionniers du secteur, nous avons essuyé de nombreux coups dans une bataille qui commence seulement à porter ses fruits pour nous-mêmes et pour tous les développeurs », a déclaré Sweeney.
Le patron dEpic a également profité de sa lettre pour écarter toute spéculation potentielle sur le rôle de ladoption croissante de lIA générative dans lensemble du secteur dans les suppressions demplois annoncées mardi. « Puisque cest désormais dactualité, je tiens à préciser que ces licenciements ne sont...
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