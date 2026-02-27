Block licencie près de la moitié de son personnel à cause de l'IA, même si « le bénéfice brut continue d'augmenter », car « la plupart des entreprises feront de même », a déclaré son PDG Jack Dorsey

Nous réduisons @blocks aujourd'hui. Voici mon message à l'entreprise.####Aujourd'hui, nous prenons l'une des décisions les plus difficiles de l'histoire de notre entreprise : nous réduisons notre organisation de près de moitié, passant de plus de 10 000 personnes à un peu moins de 6 000. Cela signifie que plus de 4 000 d'entre vous sont invités à quitter l'entreprise ou à entamer une procédure de consultation. Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe, pourquoi et ce que cela signifie pour chacun.Tout d'abord, si vous faites partie des personnes concernées, vous recevrez votre salaire pendant 20 semaines + 1 semaine par année d'ancienneté, vos actions acquises jusqu'à la fin du mois de mai, 6 mois de couverture santé, vos appareils professionnels et 5 000 dollars à utiliser pour tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans cette transition (si vous êtes en dehors des États-Unis, vous recevrez une aide similaire, mais les détails exacts varieront en fonction des exigences locales). Je tiens à ce que vous le sachiez avant toute autre chose. Tout le monde sera informé aujourd'hui, que vous soyez prié de partir, que vous entriez en consultation ou que vous soyez invité à rester.Nous ne prenons pas cette décision parce que nous sommes en difficulté. Notre entreprise est solide. Notre marge brute continue de croître, nous continuons à servir de plus en plus de clients et notre rentabilité s'améliore. Mais quelque chose a changé. Nous constatons déjà que les outils intelligents que nous créons et utilisons, associés à des équipes plus petites et plus horizontales, permettent une nouvelle façon de travailler qui change fondamentalement ce que signifie créer et diriger une entreprise. Et cela s'accélère rapidement.J'avais deux options : procéder à des réductions progressives sur plusieurs mois ou plusieurs années à mesure que ce changement se produit, ou être honnête sur notre situation et agir dès maintenant. J'ai choisi la seconde option. Les réductions répétées sont néfastes pour le moral, la concentration et la confiance que les clients et les actionnaires accordent à notre capacité à diriger. Je préfère prendre des mesures difficiles et claires dès maintenant et construire à partir d'une position en laquelle nous croyons plutôt que de gérer une réduction lente des effectifs pour aboutir au même résultat. Une entreprise plus petite nous donne également la possibilité de développer notre activité de la bonne manière, selon nos propres conditions, au lieu de réagir constamment aux pressions du marché.Une décision de cette ampleur comporte des risques. Mais rester immobile en comporte aussi. Nous avons procédé à un examen complet afin de déterminer les rôles et les personnes dont nous avons besoin pour développer l'entreprise de manière fiable à partir de là, et nous avons testé ces décisions sous plusieurs angles. J'accepte le fait que certaines d'entre elles puissent être erronées, et nous avons prévu une certaine flexibilité pour en tenir compte et faire ce qui est juste pour nos clients.Nous n'allons pas simplement supprimer les personnes de Slack et des e-mails et faire comme si elles n'avaient jamais été là. Les canaux de communication resteront ouverts jusqu'à jeudi soir (heure du Pacifique) afin que chacun puisse dire au revoir comme il se doit et partager ce qu'il souhaite. J'animerai également une session vidéo en direct à 15h35 (heure du Pacifique) pour remercier tout le monde. Je sais que cette façon de procéder peut sembler étrange. Je préfère toutefois que cela soit étrange et humain plutôt qu'efficace et froid.À ceux qui partent... Je vous suis reconnaissant et je suis désolé de vous faire subir cela. Vous avez construit ce que cette entreprise est aujourd'hui. C'est un fait que j'honorerai pour toujours. Cette décision ne reflète...