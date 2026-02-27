Block licencie près de la moitié de son personnel à cause de l'IA, même si « le bénéfice brut continue d'augmenter », car « la plupart des entreprises feront de même », a déclaré son PDG Jack Dorsey

Un rapport apocalyptique sur l'IA devient viral après avoir averti que l'importance de l'intelligence humaine allait « s'estomper ». « Tout au long de l'histoire économique moderne, l'intelligence humaine a été une ressource rare », écrit Citrini Research dans son rapport. « Nous assistons aujourd'hui à la fin de cette prime. » Les actions de certaines grandes entreprises technologiques et financières ont chuté après la publication de ce rapport viral.
Malgré ce rapport, Block, la société à l'origine de Square, Cash App et Afterpay, réduit ses effectifs de 40 %. La raison : les « outils d'intelligence », selon une lettre adressée aux actionnaires par le cofondateur Jack Dorsey. Jack Dorsey, né le 19 novembre 1976, est le cofondateur du site de microblogging Twitter, dont il a été PDG du 5 octobre 2015 au 29 novembre 2021. Jack Dorsey est également le PDG de la société de paiement électronique Square désormais Block et du réseau social Bluesky.
Dorsey pense que la plupart des entreprises suivront son exemple dans un avenir proche. La société licencie plus de 4 000 personnes, réduisant ainsi ses effectifs à un peu moins de 6 000 personnes. Ces suppressions d'emplois interviennent alors que l'IA a remodelé les emplois dans le secteur technologique et suscite des inquiétudes quant à l'avenir du marché du travail. Des entreprises telles qu'Amazon, Meta, Microsoft et Verizon ont toutes procédé à des suppressions d'emplois massives au cours de l'année dernière, en lien indirect avec l'IA.
« Une équipe nettement plus réduite, utilisant les outils que nous développons, peut en faire plus et mieux. Et les capacités des outils d'intelligence artificielle s'améliorent chaque semaine », a écrit Dorsey. Amrita Ahuja, directrice financière de Block, l'a exprimé plus clairement dans les prévisions financières de l'entreprise technologique : « Nous voyons une opportunité d'aller plus vite avec des équipes plus petites et très talentueuses qui utilisent l'IA pour automatiser davantage le travail. »
Dans un message publié sur X, Dorsey a garanti que ces suppressions d'emplois n'étaient pas dues à des difficultés financières, mais plutôt au fait que « notre entreprise est solide... et que notre marge brute continue de croître ». Le cofondateur de Twitter estime avoir une longueur d'avance. « Je pense que la plupart des entreprises sont en retard. D'ici un an, je pense que la majorité des entreprises arriveront à la même conclusion et procéderont à des changements structurels similaires. Je préfère y parvenir honnêtement et selon nos propres conditions plutôt que d'y être contraint de manière réactive », a-t-il écrit.
Bon nombre des entreprises qui suppriment des milliers d'emplois et rejettent la faute sur l'IA avaient vu leur taille augmenter pendant les années de pandémie, lorsque les entreprises technologiques répondaient à la demande de services en ligne. Block, par exemple, employait 3 835 personnes à la fin de 2019 et avait porté ses effectifs à plus de 10 000 avant les récentes licenciements. Meta avait presque doublé ses effectifs en deux ans environ. Aujourd'hui, les leaders du secteur technologique réduisent leurs effectifs et reviennent aux chiffres d'avant la pandémie.
Sur X, Dorsey a déclaré qu'il avait choisi d'être honnête sur la situation de l'entreprise et d'agir maintenant, plutôt que de « procéder à des réductions progressives sur plusieurs mois ou années ». Dorsey a déclaré que les employés concernés bénéficieront d'une indemnité de licenciement de 20 semaines ou plus en fonction de leur ancienneté, d'actions acquises jusqu'à la fin du mois de mai et de six mois de couverture santé, ainsi que de tous les appareils de l'entreprise et d'une prime supplémentaire de 5 000 dollars. Les investisseurs ont bien réagi à ces suppressions d'emplois. Les actions de Block ont bondi de 24 % après l'annonce.
Ces suppressions d'emplois interviennent dans un contexte d'inquiétudes croissantes quant à l'impact de l'IA sur la main-d'uvre, alors que les géants de l'IA tels qu'Anthropic et OpenAI continuent de lancer de nouveaux outils destinés aux entreprises. Anthropic a récemment mis à jour son célèbre modèle Claude afin d'améliorer ses performances dans les tâches administratives liées aux ressources humaines, à la conception et à la gestion de patrimoine. Les actions des éditeurs de logiciels ont chuté au début du mois après le lancement par Anthropic des mises à jour de son outil Claude Cowork.
La décision de Dorsey reflète également le sentiment croissant parmi les dirigeants du secteur technologique de fonctionner de manière plus rationnelle à mesure que l'IA évolue. Amazon a déclaré qu'il avait besoin de « moins de niveaux hiérarchiques » pour « fonctionner aussi rapidement que possible », qualifiant l'IA de « technologie la plus transformatrice que nous ayons vue depuis Internet » dans une note d'information datant d'octobre annonçant des licenciements.
Aujourd'hui, nous prenons l'une des décisions les plus difficiles de l'histoire de notre entreprise : nous réduisons notre organisation de près de moitié, passant de plus de 10 000 personnes à un peu moins de 6 000. Cela signifie que plus de 4 000 d'entre vous sont invités à quitter l'entreprise ou à entamer une procédure de consultation. Je vais vous expliquer clairement ce qui se passe, pourquoi et ce que cela signifie pour chacun.
Tout d'abord, si vous faites partie des personnes concernées, vous recevrez votre salaire pendant 20 semaines + 1 semaine par année d'ancienneté, vos actions acquises jusqu'à la fin du mois de mai, 6 mois de couverture santé, vos appareils professionnels et 5 000 dollars à utiliser pour tout ce dont vous avez besoin pour vous aider dans cette transition (si vous êtes en dehors des États-Unis, vous recevrez une aide similaire, mais les détails exacts varieront en fonction des exigences locales). Je tiens à ce que vous le sachiez avant toute autre chose. Tout le monde sera informé aujourd'hui, que vous soyez prié de partir, que vous entriez en consultation ou que vous soyez invité à rester.
Nous ne prenons pas cette décision parce que nous sommes en difficulté. Notre entreprise est solide. Notre marge brute continue de croître, nous continuons à servir de plus en plus de clients et notre rentabilité s'améliore. Mais quelque chose a changé. Nous constatons déjà que les outils intelligents que nous créons et utilisons, associés à des équipes plus petites et plus horizontales, permettent une nouvelle façon de travailler qui change fondamentalement ce que signifie créer et diriger une entreprise. Et cela s'accélère rapidement.
J'avais deux options : procéder à des réductions progressives sur plusieurs mois ou plusieurs années à mesure que ce changement se produit, ou être honnête sur notre situation et agir dès maintenant. J'ai choisi la seconde option. Les réductions répétées sont néfastes pour le moral, la concentration et la confiance que les clients et les actionnaires accordent à notre capacité à diriger. Je préfère prendre des mesures difficiles et claires dès maintenant et construire à partir d'une position en laquelle nous croyons plutôt que de gérer une réduction lente des effectifs pour aboutir au même résultat. Une entreprise plus petite nous donne également la possibilité de développer notre activité de la bonne manière, selon nos propres conditions, au lieu de réagir constamment aux pressions du marché.
Une décision de cette ampleur comporte des risques. Mais rester immobile en comporte aussi. Nous avons procédé à un examen complet afin de déterminer les rôles et les personnes dont nous avons besoin pour développer l'entreprise de manière fiable à partir de là, et nous avons testé ces décisions sous plusieurs angles. J'accepte le fait que certaines d'entre elles puissent être erronées, et nous avons prévu une certaine flexibilité pour en tenir compte et faire ce qui est juste pour nos clients.
Nous n'allons pas simplement supprimer les personnes de Slack et des e-mails et faire comme si elles n'avaient jamais été là. Les canaux de communication resteront ouverts jusqu'à jeudi soir (heure du Pacifique) afin que chacun puisse dire au revoir comme il se doit et partager ce qu'il souhaite. J'animerai également une session vidéo en direct à 15h35 (heure du Pacifique) pour remercier tout le monde. Je sais que cette façon de procéder peut sembler étrange. Je préfère toutefois que cela soit étrange et humain plutôt qu'efficace et froid.
À ceux qui partent... Je vous suis reconnaissant et je suis désolé de vous faire subir cela. Vous avez construit ce que cette entreprise est aujourd'hui. C'est un fait que j'honorerai pour toujours. Cette décision ne reflète...
