Cinq syndicats français de l'éditeur de jeux vidéo Ubisoft appellent à une grève internationale massive pour dénoncer les « réductions de coûts » et la fin du télétravail

Cinq syndicats français ont proposé une grève générale en février en réponse à la réduction généralisée des coûts et à l'obligation de retour au bureau. Les syndicats d'Ubisoft STJV, Solidaires Informatique, CGT, CFE-CGC et Printemps Ecologique encouragent les employés à cesser le travail pendant trois jours, du 10 au 12 février. La grève a été déclenchée en réponse à la réorganisation colossale annoncée par Ubisoft, qui prévoit la restructuration du système de studios de l'entreprise autour de cinq « maisons créatives ».
Ubisoft est un éditeur français de jeux vidéo dont le siège social est situé à Saint-Mandé et qui possède des studios de développement à travers le monde. Ses franchises de jeux vidéo comprennent Anno, Assassin's Creed, Driver, Far Cry, Just Dance, Prince of Persia, Rabbids, Rayman, Tom Clancy's et Watch Dogs. Ubisoft traverse depuis quelques années une crise qui inquiète à la fois ses investisseurs et ses employés. Elle a été confrontée à des grèves massives ces dernières années, les employés réclament une meilleure rémunération et un traitement équitable de la part de la direction.
En décembre 2025, les développeurs d'Halifax, le studio à l'origine du jeu mobile Assassin's Creed: Rebellion, ont voté en faveur de la syndicalisation et de l'adhésion à la Guilde des travailleurs du jeu et des médias du Canada. Moins d'un mois plus tard, Ubisoft ferme Halifax et licencie 71 personnes. Ubisoft a nié que la fermeture du studio ait un quelconque lien avec les efforts de syndicalisation des employés. L'éditeur a ajouté par l'intermédiaire d'un porte-parole que la décision de fermer Halifax avait déjà été prise avant le vote syndical. Ubisoft a déclaré à IGN que cette décision s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large mené depuis deux ans à l'échelle de l'entreprise pour « rationaliser les opérations, améliorer l'efficacité et réduire les coûts ».
Le 14 février 2024, des centaines demployés dUbisoft ont déclenché une grève nationale, organisée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo (STJV). La grève, qui a touché les studios dUbisoft à Paris, Montpellier, Annecy, Lyon et Bordeaux, a été provoquée par léchec des négociations salariales annuelles. Les grévistes réclament une meilleure rémunération et un traitement équitable de la part de la direction. Le STJV accuse la direction dUbisoft davoir proposé des augmentations salariales inférieures à linflation pour la deuxième année consécutive et davoir mis en uvre des mesures déconomie malgré la rentabilité de lentreprise.
Cette fois, le groupe d'employés syndiqués d'Ubisoft en France a appelé tous les travailleurs à se joindre à une « grève internationale massive » pour protester contre l'obligation de retour au bureau pendant cinq jours et la réduction généralisée des coûts au sein de l'entreprise. Le plan d'Ubisoft a déjà entraîné l'annulation de projets et la fermeture de studios, et d'autres réductions d'effectifs et bouleversements suivront, Ubisoft prévoyant une initiative de réduction des coûts de 200 millions d'euros et une obligation de retour au bureau qui exigera de toutes les équipes qu'elles travaillent sur place cinq jours par semaine.
Dans une déclaration commune publiée sur Bluesky, les cinq syndicats ont déclaré que la nature du plan et la manière dont il a été communiqué en interne témoignaient d'un mépris pour les droits et le bien-être des employés. « Le 21 janvier 2026, Yves Guillemot a annoncé la fin du télétravail, la fermeture de plusieurs studios, l'annulation de projets et un nouveau plan de « réduction des coûts » de 200 millions d'euros. Nous en avons été informés en même temps que la presse, car aucun de ces changements n'avait été discuté lors des consultations obligatoires avec le comité d'entreprise quelques jours plus tôt », peut-on lire dans la déclaration.
« Le 26 janvier 2026, la direction a annoncé la mise en place d'un plan de départs volontaires qui concernera 200 personnes au siège d'Ubisoft. Ces décisions nous obligent à agir afin de protéger ceux qui font vivre cette entreprise. Depuis la création d'Ubisoft en 1986, il semble clair aujourd'hui que la direction a perdu de vue le moteur même de notre industrie : ses travailleurs. »
Les syndicats affirment que la direction d'Ubisoft sape désormais activement la créativité de son personnel, l'avenir de ses studios et la nécessité d'un dialogue constructif. Ils ont également accusé la direction de traiter les employés comme « des enfants qui ont besoin d'être surveillés » avec la mise en place de l'obligation de retour au bureau, et ont qualifié cette mesure de « décision arbitraire » qui bafoue les accords de télétravail en vigueur dans certains studios internes depuis septembre 2025.
« On nous parle de responsabilités, mais ceux qui utilisent ce mot si facilement n'assument aucune responsabilité quant aux conséquences de leur gestion catastrophique », poursuit le communiqué. « [...] Il est temps que notre direction comprenne qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, que ce soit avec l'argent public ou le travail de centaines de personnes. Sans nous, Ubisoft n'aurait jamais conquis et transformé les jeux vidéo comme elle l'a fait. Nous sommes l'histoire, nous sommes Ubisoft. »
Ces dernières années, la célèbre entreprise française de jeux vidéo Ubisoft, autrefois saluée pour son innovation et ses franchises emblématiques comme Assassins Creed, Far Cry ou encore Watch Dogs, traverse une crise qui inquiète à la fois ses investisseurs et ses employés. La situation est telle que Juraj Krupa, PDG d'AJ Investments qui a investi dans l'entreprise, aurait qualifié la société « d'horriblement mal gérée », précisant qu'elle n'a pas informé le public des conversations supposées avec Microsoft et EA concernant d'éventuels accords d'acquisition. Un commentaire sévère qui illustre la perte de confiance croissante envers la direction actuelle du groupe.
