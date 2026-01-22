Depuis des décennies, l'université de Stanford occupe une place quasi mythique dans l'économie technologique. De Reid Hoffman de LinkedIn à Sergey Brin de Google, la liste de ses anciens élèves a contribué à renforcer une idée simple : l'éducation d'élite fonctionnait comme une passerelle fiable vers des opportunités d'élite. Un diplôme obtenu après quatre ans d'études, en particulier dans des établissements situés dans l'orbite de la Silicon Valley, était considéré à la fois comme un signe distinctif et un filtre.
Cependant, en 2023, le vice-président de Linkedin a partagé un résumé dune étude de la plateforme sur le possible impact de l'intelligence artificielle sur les emplois. Il en ressort que les diplômes universitaires perdront en importance au fur et à mesure de la montée en puissance de lintelligence artificielle (IA). Ce sont plutôt la capacité à communiquer, la créativité et ladaptabilité que les recruteurs rechercheront de plus en plus. La sortie qui intervient après la publication dune étude selon laquelle les étudiants sont susceptibles dacquérir des compétences qui pourraient devenir obsolètes à cause de lIA questionne sur limportance des études.
Puis en 2025, une étude révèle une tendance inquiétante : un nombre croissant de jeunes diplômés estime désormais que leur parcours universitaire a été une perte de temps et d'argent, face à une IA toujours plus compétitive sur le marché du travail. Ces diplômés, appartenant à la génération Z (nés entre 1997 et 2012), expriment un désarroi croissant. Initialement encouragés par leurs parents et enseignants à poursuivre des études supérieures coûteuses, ils constatent aujourd'hui avec amertume que leurs compétences durement acquises peuvent être rapidement surpassées par des systèmes d'intelligence artificielle sophistiqués, capables d'effectuer des tâches complexes à moindre coût et en moins de temps.
Récemment, Sergey Brin a également remis en question l'importance et la place des diplômes universitaires. Sergey Mikhailovich Brin, né le 21 août 1973 à Moscou, est un milliardaire et entrepreneur américain d'origine russe, cofondateur de Google. Doctorant au sein de l'université Stanford, il fait la rencontre de Larry Page, avec qui il se lie d'amitié et mène des recherches sur les algorithmes. Ensemble, ils fondent l'entreprise Google en 1998. Après avoir quitté son poste de président d'Alphabet en 2019, Sergey Brin est revenu au siège de l'entreprise pour contribuer au développement de Gemini, le concurrent de ChatGPT en décembre 2023.
Sergey Brin sur les choix éducatifs à l'ère de l'IA
À mesure que l'IA transforme les emplois de premier échelon et que les entreprises repensent leur manière d'identifier les talents, le diplôme perd peu à peu son rôle de gage de qualité par défaut. Ce changement n'est pas impulsé par les universités, mais par les employeurs qui ne considèrent plus les diplômes officiels comme le meilleur indicateur des compétences.
S'adressant à des étudiants en ingénierie de Stanford, Sergey Brin a réfléchi à ses propres choix universitaires sans les rejeter. Il a déclaré avoir étudié l'informatique par intérêt plutôt que par stratégie. « J'ai choisi l'informatique parce que j'étais passionné par ce domaine », a déclaré Brin, selon un rapport de Fortune. « C'était une évidence pour moi. Je suppose qu'on peut dire que j'ai aussi eu de la chance, car je me trouvais dans un domaine en pleine mutation. »
Dans le même temps, Brin a mis en garde les étudiants contre le fait de prendre des décisions éducatives basées uniquement sur la crainte de l'automatisation. Selon lui, l'IA n'épargne pas certaines disciplines tout en en démantelant d'autres. « Je ne changerais pas pour la littérature comparée parce que vous pensez que l'IA est douée pour le codage », a-t-il déclaré. « Pour être tout à fait honnête, l'IA est probablement encore meilleure en littérature comparée », a-t-il ajouté.
Les propos de Brin prennent tout leur sens lorsqu'on examine la manière dont Google recrute aujourd'hui. L'entreprise, autrefois connue pour privilégier les diplômes universitaires, a progressivement réduit son exigence en matière de diplômes pour de nombreux postes. « Même si nous avons embauché beaucoup d'étudiants brillants, nous avons également recruté énormément de personnes qui n'ont pas de licence », a déclaré Brin, selon Fortune. « Ils trouvent tout simplement les solutions par eux-mêmes, dans un coin obscur. »
Pour Brin, les implications vont au-delà des pratiques d'embauche. À mesure que les diplômes perdent leur pouvoir en tant qu'outils de sélection, les universités elles-mêmes pourraient devoir réévaluer leur rôle. « Je repenserais simplement ce que signifie avoir une université », a-t-il déclaré, selon Fortune. Les exigences en matière de diplômes sont devenues facultatives, les voies d'embauche alternatives se sont développées et les compétences acquises en dehors des institutions formelles sont désormais légitimées.
Les chefs d'entreprise remettent en question la valeur des diplômes d'élite
Cette observation est corroborée par les données relatives au recrutement. Les données du Burning Glass Institute montrent qu'entre 2017 et 2022, la part des offres d'emploi de Google exigeant un diplôme universitaire est passée de 93 % à 77 %. Des entreprises telles que Microsoft, Apple et Cisco ont également réduit leurs exigences en matière de diplômes, signalant ainsi une évolution vers un recrutement basé sur les compétences plutôt que sur les diplômes.
Fin 2025, de nombreux témoignages relayés à léchelle mondiale montrent également que les ingénieurs informatiques juniors font désormais face à une contraction brutale des opportunités. Les missions historiquement confiées aux profils débutants sont de plus en plus absorbées par des outils dIA capables de générer du code, détecter des anomalies, exécuter des batteries de tests automatisés ou proposer des correctifs fonctionnels en quelques secondes. Au cours des trois dernières années, le nombre de jeunes diplômés embauchés par les grandes entreprises technologiques à l'échelle mondiale a diminué de plus de 50 %.
Ce réajustement soulève une question plus large. Si les diplômes ne constituent plus des indicateurs fiables des compétences, que représentent-ils exactement sur le marché du travail ? Des dirigeants extérieurs au secteur technologique ont exprimé des doutes similaires. Selon Michael Bush, PDG de Great Place to Work, cette façon de penser se répand au-delà d'un petit groupe d'entreprises. « Presque tout le monde se rend compte qu'en exigeant un diplôme, on passe à côté de talents exceptionnels », a déclaré Bush à Fortune. « Cette tendance ne fait que s'amplifier. »
Jamie Dimon, PDG de JPMorgan Chase, a déclaré en 2024 que les études d'élite ne se traduisaient pas nécessairement par une efficacité au travail. « Je ne pense pas que le fait d'avoir fréquenté une université de l'Ivy League ou d'avoir obtenu d'excellentes notes signifie nécessairement que vous serez un excellent employé ou une personne formidable », a déclaré Dimon, selon Fortune. Il a ajouté que les compétences restent souvent invisibles sur les CV. « Quand on examine les compétences des gens, on est étonné de voir à quel point ils sont doués dans certains domaines, mais cela ne transparaît pas dans leur CV. »...
