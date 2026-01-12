Le boom de l'IA a entraîné une réduction importante du nombre demplois dans des entreprises de tout bord. Certaines catégories de travailleurs, comme les jeunes diplômés et les cols blancs, sont particulièrement vulnérables à l'adoption de cette technologie. Un récent rapport indiquait en novembre que les entreprises technologiques ont invoqué l'IA pour justifier 48 414 suppressions d'emplois aux États-Unis en 2025, dont 31 000 annoncées rien qu'en octobre. Les offres d'emploi pour les développeurs ont chuté de 80 % en France depuis 2023. Mais ces réductions sont-elles leffet de lIA sur lemploi ou cachent-elles d'autres facteurs économiques ?
Eric Vaughan, semble pencher pour la première option, même s'il ne s'agit pas de licenciement pour une réduction des effectifs mais plutôt de remplacement.
PDG du géant des logiciels d'entreprise IgniteTech, il sest imposé comme lun des dirigeants les plus clivants du logiciel dentreprise. Là où beaucoup parlent dIA comme dun levier progressif doptimisation, lui défend une rupture nette. Pour Vaughan, lIA nest pas une couche supplémentaire ajoutée aux méthodes existantes, mais le socle même sur lequel lorganisation doit être reconstruite.
Dans cette logique, conserver des équipes qui nadhéraient pas pleinement à cette transformation revenait, selon lui, à accepter une inertie incompatible avec la vitesse du marché. Le dirigeant a décrit certains comportements internes comme de la résistance active, allant jusquà employer le terme de sabotage pour qualifier le refus dintégrer lIA dans les processus quotidiens. Une rhétorique dure, mais cohérente avec une vision où la technologie dicte le tempo et où lalignement stratégique devient non négociable.
Là où certains voyaient de l'espoir, il voyait de l'urgence
Eric Vaughan était inébranlable lorsqu'il a réfléchi à la décision la plus radicale de sa carrière longue de plusieurs décennies. Au début de l'année 2023, convaincu que l'IA générative constituait une transformation « existentielle », Vaughan a observé son équipe et constaté que ses collaborateurs n'étaient pas tous convaincus. Sa réponse finale : il a complètement remanié l'entreprise, remplaçant près de 80 % du personnel en un an, selon les chiffres d'effectifs examinés par Fortune.
Au cours de l'année 2023 et jusqu'au premier trimestre 2024, Vaughan a déclaré à Fortune qu'IgniteTech avait remplacé des centaines d'employés, sans toutefois divulguer de chiffres précis. « Ce n'était pas notre objectif », a-t-il déclaré à Fortune. « Cela a été extrêmement difficile... Mais changer les mentalités était plus difficile que d'acquérir de nouvelles compétences. » Il s'agissait, à tous égards, d'un règlement de comptes brutal, mais Vaughan insiste sur le fait que cela était nécessaire et affirme qu'il le referait.
Pour Vaughan, les signes avant-coureurs étaient clairs et dramatiques.
« Au début de l'année 2023, nous avons vu la lumière », a-t-il déclaré à Fortune dans une interview accordée en août 2025, ajoutant qu'il pensait que toutes les entreprises technologiques étaient confrontées à un tournant décisif concernant l'adoption de l'intelligence artificielle. « Aujourd'hui, je suis convaincu que toutes les entreprises, sans exception, sont confrontées à une menace existentielle liée à cette transformation. »
Là où d'autres voyaient une promesse, Vaughan voyait une urgence, convaincu que ne pas prendre d'avance dans le domaine de l'IA pourrait condamner même les entreprises les plus solides. Il a convoqué une réunion générale avec son équipe internationale travaillant à distance. Finies les routines confortables et les objectifs trimestriels. Son message était désormais direct : tout allait désormais tourner autour de l'IA.
Une multiplication des investissements, qui a viré à la réticence et au sabotage
« Nous allons offrir un cadeau à chacun d'entre vous. Ce cadeau consiste en un investissement considérable en temps, en outils, en formation, en projets... afin de vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences », a-t-il expliqué. L'entreprise a commencé à rembourser les outils d'IA et les cours d'ingénierie rapide, et a même fait appel à des experts externes pour promouvoir cette technologie.
« Chaque lundi était appelé « AI Monday » (lundi IA) », explique Vaughan, qui avait donné pour consigne à ses employés de ne travailler que sur l'IA. « Vous ne pouviez pas passer d'appels clients, vous ne pouviez pas travailler sur les budgets, vous deviez vous consacrer exclusivement aux projets d'IA. » Il précise que cela concernait tous les employés, pas seulement les techniciens, mais aussi les commerciaux, les marketeurs et tous les autres collaborateurs d'IgniteTech. « Il fallait instaurer cette culture. C'était la clé. »
Il s'agissait d'un investissement majeur, a-t-il ajouté : 20 % de la masse salariale était consacrée à une initiative d'apprentissage de masse, qui a échoué en raison d'une résistance massive, voire d'actes de sabotage. Vaughan a découvert qu'il était difficile de susciter la conviction. « Au début, nous avons rencontré une résistance, une résistance catégorique, du genre "Non, je ne vais pas faire ça" », a-t-il déclaré. « Nous avons donc dit au revoir à ces personnes. »
Eric Vaughan, patron dIgniteTech
Il faut dire que Sundar Pichai, PDG de Microsoft, semble lui faire écho concernant le potentiel de l'IA lorsqu'il déclare que tout le monde pourrait être touché par cette nouvelle technologie, y compris lui-même. Il avait déclaré précédemment que le poste de PDG est l'une des « tâches les plus faciles » que l'IA pourrait bientôt remplacer. Le PDG de Google affirme que l'IA bouleversera profondément la société que les gens devront simplement s'adapter en conséquence.
« L'IA est la technologie la plus profonde sur laquelle l'humanité ait jamais travaillé, elle recèle un potentiel extraordinaire, mais nous devrons faire face à des bouleversements sociétaux. Elle entraînera une évolution et une transition de certains emplois. Les gens devront s'adapter, et certains domaines seront touchés. Je pense donc qu'en tant que société, nous devons avoir ces discussions », a-t-il déclaré dans une récente interview avec la BBC.
« Je pense que les personnes qui apprendront à adopter et à s'adapter à l'IA s'en sortiront mieux », a-t-il déclaré. « Peu importe que vous souhaitiez devenir enseignant ou médecin, toutes ces professions existeront toujours, mais les personnes qui réussiront dans chacune d'entre elles seront celles qui auront appris à utiliser ces outils ». L'IA supprime des emplois, mais Sundar Pichai estime quand même que les jeunes ne doivent pas changer d'orientation.
Le licenciement massif comme acte fondateur
La décision de se séparer denviron 80 % des effectifs na pas été présentée comme un plan social classique. Vaughan la revendiquée comme un acte fondateur, presque idéologique. Dans son récit, lentreprise devait choisir entre former indéfiniment des équipes réticentes ou repartir avec un noyau restreint de profils capables dexploiter pleinement lIA générative.
Ce choix a profondément choqué dans un secteur historiquement attaché à la valorisation de lexpertise humaine et de lexpérience accumulée. Pourtant, pour le CEO dIgniteTech, lexpérience sans adaptation na plus la même valeur. Ce qui compte désormais, ce nest pas seulement de savoir coder, maintenir ou vendre un logiciel, mais de savoir orchestrer des outils automatisés capables de démultiplier la productivité individuelle.
Vaughan a été surpris de constater que ce sont souvent les techniciens, et non les commerciaux ou les responsables marketing, qui ont opposé la plus grande résistance. Ils étaient « les plus réticents », a-t-il déclaré, exprimant diverses inquiétudes quant à ce que l'IA ne pouvait pas faire, plutôt que de se concentrer sur ce qu'elle pouvait faire. Les commerciaux et les responsables marketing étaient enthousiasmés par les possibilités offertes par ces nouveaux outils, a-t-il ajouté.
Cette friction est confirmée par des recherches plus larges. Selon le rapport 2025 sur l'adoption de l'IA dans les entreprises publié par Writer, une plateforme d'IA agentique pour les entreprises, un travailleur sur trois déclare avoir « activement saboté » le déploiement de l'IA dans son entreprise, un chiffre qui grimpe à 41 % chez les employés de la génération Y et de la génération Z. Cela peut se traduire par le refus d'utiliser les outils d'IA, la production intentionnelle de résultats de mauvaise qualité ou le refus pur et simple de suivre une formation. Beaucoup agissent ainsi par crainte que l'IA ne remplace leur emploi, tandis que d'autres sont frustrés par des outils d'IA peu performants ou par le manque de clarté de la stratégie de leurs dirigeants.
Deux ans après, un discours renforcé par les résultats
Ce qui distingue cette affaire de nombreuses annonces provocatrices, cest le recul temporel. Deux ans après les faits, Vaughan affirme que lentreprise se porte mieux. IgniteTech fonctionnerait avec des équipes beaucoup plus réduites, mais capables de gérer un portefeuille de logiciels conséquent grâce à une intégration poussée de lIA dans le développement, le support et certaines fonctions de back-office.
Dans ce modèle, lIA devient un collègue silencieux, omniprésent, qui transforme la notion même de poste de travail. Vaughan insiste sur un point clé : il ne sagit pas de remplacer les humains par des machines, mais de ne conserver que ceux capables de travailler efficacement avec elles. Une nuance qui, pour ses détracteurs, reste largement théorique face à lampleur des licenciements.
Vaughan a déclaré qu'il ne voulait forcer personne.
« On ne peut pas obliger les gens à changer, surtout s'ils n'y croient pas », a-t-il déclaré, ajoutant que la conviction était vraiment ce dont il avait besoin pour recruter.
La direction de l'entreprise a finalement compris qu'elle devait lancer une campagne de recrutement massive pour ce qui allait devenir les « spécialistes de l'innovation en IA ». Cela s'appliquait à tous les domaines : ventes, finances, marketing et autres. Vaughan a déclaré que cette période avait été « très difficile », car la situation au sein de l'entreprise était « bouleversée... Nous ne savions pas vraiment où nous en étions ni qui nous étions encore ».
Quelques recrutements clés ont contribué à cette réussite, à commencer par celui...
