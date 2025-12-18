L'intelligence artificielle (IA) a un impact profond sur le secteur culturel : un artiste indépendant sur cinq déclare avoir perdu des revenus et des commandes en raison de l'essor de l'IA

L'intelligence artificielle (IA) est en train de transformer le secteur culturel, avec des répercussions économiques concrètes pour les artistes indépendants. Selon une enquête menée par l'Institut de la Fondation Boekman (Boekmanstichting), un artiste indépendant sur cinq déclare avoir perdu des revenus ou des commandes à cause de l'essor de l'IA ; les traducteurs sont les plus touchés puisque près d'un tiers d'entre eux a subi une perte de revenus. L'enquête révèle toutefois que les créatifs salariés ont une opinion bien plus favorable de l'IA, ce qui met en évidence les inégalités existantes au sein de ce secteur et exerce une pression supplémentaire sur les créatifs indépendants.
Lenquête de la Boekmanstichting fait écho à des analyses antérieures sur lexposition de certains métiers à lIA. En août dernier, une étude de Microsoft a identifié les 40 emplois les plus menacés par l'IA, mettant en lumière la vulnérabilité accrue des professions liées à la langue et à la création de contenus. À linverse, les emplois manuels et en temps réel, tels que ceux de chirurgien ou de mécanicien, apparaissent moins affectés.
Selon l'enquête menée par le centre de connaissances Boekmanstichting, l'IA a un impact profond sur le secteur culturel, un artiste indépendant sur cinq déclarant avoir perdu des revenus et des commandes en raison de l'essor de cette technologie.
La fondation a interrogé plus de 700 créatifs, notamment des comédiens voix off, des cameramen, des illustrateurs et des traducteurs. Environ 6 % des artistes indépendants déclarent que l'IA a considérablement réduit leurs revenus, tandis que 12 % font état d'une légère baisse. Les traducteurs ont été les plus touchés, un tiers d'entre eux ayant subi une perte de revenus.
Selon la chercheuse Sita Struijke, cette baisse de revenus est principalement due à la perte de contrats commerciaux. « De nombreux créatifs, par exemple, réalisent des vidéos pour des entreprises afin de se créer un espace pour leur propre travail créatif. Les clients pensent probablement qu'ils sont remplaçables précisément pour ce type de travail. » Ces travaux ne sont pas les projets les plus appréciés, mais ce sont les plus lucratifs.
Il est intéressant de noter que les créatifs salariés ont une opinion nettement plus positive de l'IA. Environ la moitié des 300 000 artistes du secteur culturel néerlandais occupent un emploi à temps plein. Ils considèrent les applications telles que ChatGPT comme un moyen de travailler plus efficacement, principalement dans les emplois de bureau tels que la collecte de fonds et les postes de direction.
Selon Sita Stuijke, cela montre que l'IA accentue les inégalités. « Les créateurs indépendants étaient déjà dans une position beaucoup plus vulnérable sur le marché du travail. »
Djurre Das, de l'Institut néerlandais de recherche sociale (SCP), qui n'a pas participé à cette étude, n'est pas surpris par ces résultats, a-t-il déclaré au journal néerlandais De Volkskrant. Une étude réalisée la semaine dernière par Statistics Netherlands (CBS) a déjà montré que le secteur des médias est celui qui utilise le plus l'IA : 54 % des entreprises médiatiques utilisent cette technologie, alors que la moyenne est de 18 %.
Le chercheur du SCP a souligné que cela ne devait pas nécessairement être catastrophique pour le secteur créatif. « Il faut considérer les emplois comme un ensemble de tâches », a-t-il déclaré. « Les progrès technologiques entraînent toujours la disparition et l'innovation de ces tâches. Cela ne signifie pas nécessairement que des emplois entiers deviennent superflus. Cela ne se produit que lorsque les tâches automatisées sont fondamentales pour un emploi. » L'électricité a mis fin au métier d'allumeur de réverbères, a-t-il expliqué à titre d'exemple.
Djurre Das a ajouté que ce n'était pas la première fois qu'une nouvelle technologie bouleversait le secteur créatif. La photographie était autrefois considérée comme la fin de la peinture, et les vinyles étaient censés tuer la musique live. « La façon dont nous créons de l'art n'a cessé d'évoluer », a-t-il déclaré.
Le chercheur a également reconnu que les changements se produisent actuellement à un rythme incroyablement rapide, ce qui peut être douloureux pour les personnes concernées. « Par exemple, pour les traducteurs et les photographes de banque d'images, qui sont confrontés à une concurrence redoutable de la part de l'IA. »
L'organisation faîtière des professionnels travaillant dans le secteur culturel et créatif, De Creatieve Coalitie (Coalition créative), a plaidé en faveur d'un fonds de transition pour la reconversion et le perfectionnement des artistes.
Le résumé de l'étude menée par la Fondation Boekman, à l'initiative de la Coalition créative, est présenté ci-dessous :
L'IA transforme radicalement le travail dans le secteur culturel et créatif. Son impact est perceptible et peut accentuer les inégalités existantes, comme le montre une étude menée par la Fondation Boekman, à l'initiative de De Creatieve Coalitie.
Pour cette étude, la Fondation Boekman a analysé un sondage en ligne réalisé auprès de 713 répondants issus du secteur culturel et créatif, dont 613 indépendants et 100 salariés. Plus de 40 % utilisent régulièrement l'IA générative (GenAI) dans le cadre de leur travail (59 % chez les salariés), principalement pour la génération et l'édition de textes et d'images.
Principales conclusions de l'étude
Près d'un travailleur indépendant sur cinq déclare avoir moins de missions et de revenus à cause de la GenAI, contre environ un sur trois chez les traducteurs. Cela s'explique principalement par la disparition des missions commerciales. Les salariés, quant à eux, déclarent plus souvent gagner du temps grâce à l'utilisation de la GenAI et se montrent relativement moins inquiets quant à leur emploi futur. Cela accroît les inégalités au sein du secteur et exerce une pression supplémentaire sur les travailleurs indépendants.
Fonds de transition
Le quotidien néerlandais De Volkskrant s'est entretenu avec la chercheuse Sita Struijke à propos de ses recherches (17 décembre 2025) : « L'IA est présentée comme une technologie magique et inexplicable », déclare-t-elle. « Mais ce n'est pas le cas : l'internet a été scrapé et le travail d'innombrables créateurs a été utilisé pour l'entraînement. C'est très douloureux, car ce sont précisément ces créateurs qui sont désormais mis sur la touche. »
C'est pourquoi l'association faîtière De Creatieve Coalitie plaide en faveur d'un fonds de transition destiné à la reconversion et à la formation continue des artistes. Le rapport indique que plus de la moitié des créateurs (56,7 %) reconnaissent la valeur ajoutée qu'apporterait un tel fonds de transition.
Alors que l'IA exerce une pression croissante sur les métiers créatifs, certains experts anticipent des bouleversements plus profonds. Mo Gawdat, ancien directeur commercial de Google X, affirme que l'IA remplacera une large gamme de fonctions, y compris des postes à haute responsabilité. Selon lui, l'IA ne se contentera pas de prendre des emplois, mais créera « 15 ans d'enfer » qui commenceront bien plus tôt que nous ne le pensons. Ces déclarations renforcent les interrogations quant à la capacité du marché de l'emploi à absorber un changement technologique aussi rapide.
Source : Fondation Boekman
Et vous ?
Quelle lecture faites-vous de cette situation ?
Trouvez-vous les conclusions de cette étude de la Fondation Boekman crédibles ou pertinentes ?
Voir aussi :
Plus de 20 000 offres d'emploi de Développeur ou en Informatique
Un studio de jeux vidéo japonais demande désormais aux candidats artistes de réaliser un dessin lors de leur entretien, afin de prouver qu'ils n'utilisent pas l'IA générative et de démontrer leurs compétences
Les gens trouvent que les uvres d'art générées par l'intelligence artificielle sont moins créatives, ils préfèrent le travail humain au travail généré par l'ordinateur
Les gens ont une préférence pour les uvres d'art produites par l'IA, surtout lorsqu'ils les perçoivent comme étant le fruit du travail humain, selon une étude
Vous avez lu gratuitement 768 articles depuis plus d'un an.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.
Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.