Envoyé par Bernie Sanders Envoyé par

Je pense que le débat sur l'IA ne tient pas compte de ce que nous avons observé au cours des 50 dernières années : une augmentation considérable de la productivité des travailleurs. Presque tous les bénéfices de cette productivité sont allés aux sociétés et aux entreprises qui ont développé cette technologie. En fait, les travailleurs d'aujourd'hui, en termes de salaires réels tenant compte de l'inflation, gagnent moins, et je crains fort que la quasi-totalité des nouveaux avantages de la productivité des travailleurs ne profitent à ceux qui sont en haut de l'échelle, au détriment des travailleurs. C'est une chose qui me préoccupe beaucoup.



Le premier point à souligner est donc le suivant : La technologie et l'IA ne sont ni bonnes ni mauvaises. Tout dépend de la manière dont elles sont utilisées et de qui en bénéficie. Si nous ne changeons pas la dynamique politique, les bénéfices iront à ceux qui sont en haut de l'échelle, au détriment des travailleurs. C'est pour moi la question la plus importante. Je veux que les travailleurs bénéficient de cette nouvelle technologie, et pas seulement ceux qui sont au sommet.



Depuis toujours, je veux dire depuis toujours dans l'existence humaine, les gens ont dû se battre pour mettre de la nourriture sur la table, pour cultiver des terres, pour produire de la nourriture, juste pour survivre. L'IA va changer tout cela, et nous voulons nous assurer que cela crée un avenir meilleur et plus riche pour les gens ordinaires, et pas seulement pour ceux qui sont en haut de l'échelle.