Il a noté « qu'un nombre important d'entreprises » ont récemment annoncé des licenciements ou des suspensions d'embauche, beaucoup d'entre elles citant explicitement l'IA comme raison.
« La plupart du temps, elles parlent de l'IA et de ce qu'elle peut faire », a déclaré Powell aux journalistes après la décision de la Fed de baisser les taux d'intérêt, avertissant que les grands employeurs signalent qu'ils n'auront pas besoin d'augmenter leurs effectifs pendant des années. « Nous surveillons cela de très près », a-t-il ajouté.
Ces commentaires interviennent alors que la Fed a réduit ses taux d'intérêt d'un quart de point, les ramenant à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4 %, invoquant des « risques de ralentissement de l'emploi » alors même que l'inflation reste élevée. Powell a déclaré que l'économie américaine continuait de croître à un « rythme modéré », malgré le ralentissement des embauches. Il a décrit ces dépenses comme l'une des « principales sources de croissance de l'économie », stimulées par les entreprises qui construisent des centres de données et d'autres équipements liés à l'intelligence artificielle.
Powell a également rejeté l'idée selon laquelle toutes ces dépenses constitueraient une nouvelle bulle spéculative. Il a établi une distinction claire entre la forte augmentation actuelle des dépenses d'investissement et l'ère des dot-com, soulignant que « ces entreprises ont réellement des bénéfices ». Ces projets, a-t-il déclaré, ne sont toutefois pas particulièrement sensibles aux taux d'intérêt, car ils reflètent des paris à long terme sur une productivité accrue.
Dans le même temps, Powell a souligné que cet essor créait un dilemme politique pour la Fed. L'IA et l'automatisation stimulent la production, mais elles permettent également aux entreprises d'en faire plus avec moins de main-d'uvre, ce qui affaiblit le marché du travail, même si le PIB reste positif.
« Nous sommes confrontés à des risques haussiers pour l'inflation et à des risques baissiers pour l'emploi », a-t-il déclaré. « C'est une situation très difficile pour une banque centrale, car l'un de ces risques appelle à une baisse des taux, tandis que l'autre appelle à une hausse. »
Le sénateur Bernie Sanders se demande à qui profite l'intelligence artificielle
Il redoute davantage une captation des bénéfices par la classe dominante. Pour lui, lIA ne menace pas dabord lhumanité en tant quespèce, mais les travailleurs en tant que classe. « Ce qui me terrifie, cest que lIA va être utilisée pour accroître encore davantage les profits des milliardaires, pendant que des millions de travailleurs seront licenciés, appauvris ou rendus obsolètes », martèle-t-il.
Selon lui, les leçons du passé sont claires. Lessor de la productivité au XXe et XXIe siècle na pas bénéficié équitablement à lensemble de la population. La richesse créée par les progrès technologiques, de linformatisation à lautomatisation industrielle, a été accaparée par les grandes entreprises et leurs actionnaires. Lintelligence artificielle risque, selon Sanders, de pousser cette logique à son extrême.
Envoyé par Bernie Sanders
Un marché divisé
Les récentes annonces des entreprises illustrent l'avertissement de Powell. Amazon a annoncé cette semaine avoir licencié 14 000 cadres intermédiaires, soit environ 4 % de ses employés de bureau, dans le but de « supprimer des niveaux hiérarchiques ». Ces licenciements interviennent alors que l'entreprise investit massivement dans l'intelligence artificielle. Target, Paramount et d'autres grandes entreprises ont emboîté le pas en procédant à leurs propres réductions d'effectifs.
Selon un rapport de Challenger, Gray & Christmas, les employeurs américains ont annoncé près de 946 000 licenciements depuis le début de l'année, soit le total le plus élevé depuis 2020, dont plus de 17 000 sont explicitement liés à l'IA et 20 000 à l'automatisation.
« La création d'emplois est très faible, et le taux de recherche d'emploi pour les personnes sans emploi est très bas », a déclaré Powell.
Ce phénomène est si répandu que certains économistes ont inventé un nouveau terme, le « grand gel », pour décrire les conditions désastreuses du marché du travail. Avec un taux de chômage supérieur à 5 % chez les jeunes diplômés et l'IA qui menace d'automatiser les emplois de bureau de premier échelon, de nombreux travailleurs de la génération Z se tournent vers les études supérieures comme une pause stratégique.
Cet équilibre délicat, caractérisé par des investissements importants mais une faible embauche, est désormais au cur des décisions de la Fed. Powell a déclaré que l'économie ressemblait de plus en plus à une courbe en K, les ménages à revenus élevés et les grandes entreprises bénéficiant de la bonne santé des marchés boursiers et des gains de productivité liés à l'IA, tandis que les consommateurs à faibles revenus reculent sous le poids de la hausse des coûts.
Il a cité des rapports anecdotiques provenant de grands détaillants et d'entreprises de consommation décrivant une « économie bifurquée », dans laquelle les Américains les plus riches continuent à dépenser sans compter, tandis que les plus démunis se tournent vers des produits moins chers. « Les consommateurs les plus modestes ont du mal à joindre les deux bouts, achètent moins et se tournent vers des produits moins chers », a déclaré Powell, soulignant que les effets inégaux de la croissance compliquent encore davantage l'équilibre à trouver par la Fed.
« Il n'existe pas de voie sans risque pour la politique monétaire », a déclaré Powell. « Nous naviguons aussi prudemment que possible entre nos objectifs en matière d'emploi et d'inflation. »
Une menace existentielle pour lemploi
Bernie Sanders prévient que lIA pourrait provoquer une crise du marché du travail bien plus violente que celle de la révolution industrielle. Alors que lautomatisation concernait principalement les tâches manuelles dans les usines ou les chaînes logistiques, lIA générative menace désormais les métiers du tertiaire, de la rédaction à la programmation, en passant par le service client et même certaines fonctions médicales ou juridiques.
Dans ce contexte, Sanders réaffirme la nécessité de mesures fortes pour préserver la dignité des travailleurs.
Bernie Sanders critique ouvertement les dirigeants technologiques et les entreprises pour avoir « privilégié les profits au détriment du bien-être de leurs employés ». Il craint que l'IA ne fasse qu'enrichir davantage la « classe des milliardaires » et souligne que la productivité accrue due à l'IA devrait également bénéficier aux travailleurs, et non « seulement aux personnes qui possèdent la technologie et aux PDG des grandes entreprises ». Cette vision s'oppose directement à la tendance des entreprises technologiques à annoncer des profits records tout en procédant à des licenciements.
La vision de Sanders positionne l'IA non pas comme une force technologique neutre, mais comme un...
