Le PDG d'IBM admet que le cauchemar de l'embauche de la génération Z est bien réel, mais après avoir promis d'embaucher davantage de jeunes diplômés, il licencie des milliers de travailleurs

Les licenciements balayent le monde de l'entreprise alors que les sociétés se restructurent autour de l'IA et de l'automatisation. D'Amazon à Target, les grands employeurs suppriment des milliers d'emplois alors qu'ils se précipitent pour se restructurer autour de l'automatisation et de l'efficacité. Mardi, IBM est devenue la dernière entreprise en date à annoncer qu'elle supprimerait des milliers d'emplois d'ici la fin de l'année (après avoir supprimé 9 000 postes sur plusieurs sites aux États-Unis en mars), afin de se concentrer sur les domaines à forte croissance que sont les logiciels et l'IA. Et pour la génération Z, cette nouvelle pourrait être particulièrement difficile à accepter.
La semaine dernière encore, le PDG d'IBM, Arvind Krishna, s'était positionné comme un optimiste rare au milieu des suppressions d'emplois généralisées, promettant que son entreprise augmenterait le recrutement de jeunes diplômés.
« Les gens parlent de licenciements ou de gel des embauches, mais je tiens à dire que nous faisons exactement le contraire », a déclaré Krishna à CNN la semaine dernière. « Je pense que nous allons probablement embaucher plus de jeunes diplômés au cours des 12 prochains mois que nous ne l'avons fait ces dernières années, vous allez donc le constater. »
Krishna a reconnu que l'automatisation entraînerait inévitablement certaines réductions, mais a maintenu que « dans l'ensemble, c'est un plus pour nous ».
Un porte-parole d'IBM a déclaré que la dernière vague de licenciements toucherait « un faible pourcentage à un chiffre » de l'effectif mondial de l'entreprise. Et, combinée aux nouvelles embauches, elle laisserait l'effectif de l'entreprise aux États-Unis à peu près inchangé. IBM n'a pas précisé combien de travailleurs seraient touchés ni quels départements seraient concernés. L'entreprise employait environ 270 000 personnes à la fin de 2024, ce qui signifie que même une réduction de 1 % des effectifs pourrait toucher quelque 2 700 travailleurs.
« La stratégie d'IBM en matière de main-d'uvre consiste à disposer des personnes adéquates, dotées des compétences nécessaires pour répondre aux besoins de nos clients », a ajouté le porte-parole. « Nous examinons régulièrement notre effectif sous cet angle et procédons parfois à des rééquilibrages en conséquence. »
Bien qu'il soit difficile de savoir quelles équipes, ou générations, subiront les effets les plus directs de ces réductions, les postes de débutants ont jusqu'à présent été les plus touchés par l'IA. Des chercheurs de l'université de Harvard ont constaté que l'emploi des jeunes avait fortement diminué dans les entreprises ayant adopté l'IA.
Le conseil du PDG d'IBM adressé aux jeunes professionnels qui souhaitent se démarquer à l'ère de l'IA
Pour les professionnels, qu'ils tentent de percer sur le marché du travail ou de rebondir après un licenciement, trouver un emploi peut sembler être une tâche ardue. Après tout, selon les données de la Réserve fédérale, les offres d'emploi sont en baisse progressive depuis leur pic en mars 2022.
Le conseil de Krishna ? Se concentrer sur le développement des compétences adaptées à l'ère de l'IA.
« Les compétences des personnes sont vraiment importantes », a-t-il déclaré à CNN. « Nous avons besoin de compétences en IA. Nous avons besoin de compétences en informatique quantique. Nous avons besoin de compétences qui rassurent nos clients quant à la technologie déployée dans leur environnement. »
Les experts en recrutement partagent cet avis, affirmant que les entreprises de tous les secteurs recherchent des candidats ayant une expérience en IA, en particulier ceux qui connaissent bien les outils déjà utilisés en interne.
« Les entreprises préfèrent embaucher un candidat qui a une expérience pratique d'un outil particulier qu'elles mettent en uvre si celui-ci a la capacité et l'envie de se former à d'autres compétences », a précédemment déclaré Alyssa Cook, consultante senior chez Beacon Hill, une société de recrutement et de placement.
Un rapport publié l'année dernière par Microsoft et LinkedIn a révélé que 71 % des dirigeants sont plus enclins à embaucher un candidat moins expérimenté mais possédant des compétences en IA qu'un candidat plus expérimenté mais qui n'en possède pas.
Mais au-delà du savoir-faire technique, les experts affirment que c'est l'état d'esprit qui fait toute la différence.
« Nous ne recherchons pas seulement des personnes qui connaissent les outils », a déclaré Alejandro Castellano, PDG de la société d'automatisation Caddi. « Nous recherchons des personnes curieuses, capables de s'adapter et réfléchies dans leur utilisation de l'IA. C'est cet état d'esprit qui fait toute la différence. »
La génération Z, espoir et alibi
Dans cette réorganisation brutale, la génération Z devient le symbole dun double discours. Dun côté, IBM proclame vouloir leur offrir des opportunités inédites. De lautre, lentreprise redéfinit ses priorités au détriment de milliers demplois existants.
Les jeunes diplômés, particulièrement ceux issus des filières numériques, voient dans ces annonces un mirage : on les invite à participer à la révolution technologique, mais ils entrent dans un monde du travail où la stabilité se délite et où lintelligence artificielle commence déjà à rogner leur horizon professionnel.
Pour IBM, cette stratégie nest pas seulement une question de communication ; elle sinscrit dans une logique économique classique : remplacer des postes expérimentés et coûteux par une main-duvre plus jeune, plus formée aux nouveaux outils, mais aussi plus malléable et moins chère.
Le problème, cest que cette équation court-termiste risque déroder la confiance : comment construire une culture dentreprise solide quand la loyauté devient une variable dajustement ?
Le paradoxe du géant bleu
IBM, jadis modèle de stabilité et dinnovation, est aujourdhui pris dans la même spirale que nombre dacteurs du secteur : promettre lhumain pour justifier la technologie, tout en restructurant à marche forcée.
Pour ses dirigeants, la mutation est inévitable : le monde de lentreprise doit sadapter à une économie fondée sur lautomatisation, les algorithmes et la productivité. Mais cette logique, si elle nest pas accompagnée dun réel effort de réinvention du travail, risque de transformer la promesse dun futur « augmenté » en dystopie sociale.
Les salariés les plus anciens, formés dans la culture dun IBM paternaliste et hiérarchisé, peinent à reconnaître leur entreprise. Quant aux plus jeunes, ils oscillent entre fascination pour la technologie et désillusion précoce face à une réalité sans garanties.
La nouvelle fracture numérique : compétences contre sécurité
Le cas IBM illustre parfaitement la fracture émergente du marché de lemploi numérique : ceux qui maîtrisent les outils dIA, dautomatisation et de cloud peuvent espérer se maintenir à flot ; ceux dont les tâches...
