Dans le secteur technologique, la pression est quasi permanente lorsquil sagit dachever les projets dans des délais serrés, de respecter le cahier des charges du client, dintégrer les nouvelles exigences qui navaient pas été définies au départ toujours en respectant les contraintes davant-projet. Ces conditions de travail hautement stressantes et les environnements professionnels de plus en plus toxiques affectent de plus en plus le bien-être des salariés.
Des études publiées ces dernières années révèlent que la santé mentale au travail devient un problème majeur. Selon l'enquête 2025 Mental Health in the Workplace (Santé mentale sur le lieu de travail) menée par Monster auprès de plus de 1 100 travailleurs américains, les employés signalent de plus en plus souvent des environnements toxiques, un mauvais état de bien-être et peu de confiance dans les mesures prises par leurs employeurs pour les aider.
En effet, 80 % des travailleurs déclarent aujourd'hui travailler dans un environnement toxique, contre 67 % en 2024. Plus inquiétant encore, 93 % d'entre eux ont déclaré que leur employeur ne fait pas assez pour soutenir leur santé mentale, ce qui représente une forte augmentation par rapport aux 78 % en 2024.
Les salariés atteignent également un point de rupture : plus de la moitié (57 %) déclarent qu'ils préféreraient démissionner plutôt que de rester dans un environnement de travail toxique. Les conclusions soulignent l'urgence croissante pour les entreprises de considérer le bien-être mental comme une priorité sur le lieu de travail, et non comme une question secondaire. Les experts insistent sur l'importance de l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les causes principales du mal dans les milieux professionnels
Cet environnement difficile a des conséquences importantes sur les travailleurs. Pas moins de 71 % des travailleurs déclarent que leur santé mentale est mauvaise (40 %) ou moyenne (31 %), tandis que seuls 29 % la jugent positive : 20 % la qualifient de bonne et 9 % d'excellente. Les personnes interrogées par Monster citent les situations ou conditions suivantes comme principales causes d'une mauvaise santé mentale au travail :
- culture de travail toxique (59 %) ;
- mauvais manager (54 %);
- manque d'opportunités d'évolution (47 %) ;
- augmentation de la charge de travail (47 %) ;
- pénurie de personnel (33 %).
Parmi ceux qui ont une santé mentale mauvaise ou passable, 51 % affirment que leur bien-être s'améliorerait si leur employeur se débarrassait des employés toxiques. L'American Psychological Association constate également que la santé mentale au travail est l'un des principaux facteurs de rotation du personnel.
Vicki Salemi, experte en carrière chez Monster, affirme que les environnements de travail toxiques peuvent entraîner plus qu'un simple épuisement professionnel. « Les environnements de travail stressants et toxiques ne sont pas seulement mauvais pour les affaires, ils sont également dangereux pour la santé des employés. Nos conclusions montrent que les travailleurs atteignent un point de rupture, privilégiant leur bien-être mental même au détriment des promotions ou des augmentations de salaire ».
Les développeurs sont victimes d'épuisement professionnel
En raison de la pression et des délais serrés dans l'industrie technologique, de nombreux travailleurs de la filière (ingénieurs logiciels, designers, etc.) perdent au fil des années le goût pour le travail, car ils narrivent plus à sadapter aux variations et objectifs de lentreprise pour laquelle ils travaillent. Sensuivent alors le manque de confiance en soi et le sentiment déchec qui constituent des marqueurs du syndrome dépuisement professionnel.
Selon le rapport The State of Developer Ecosystem 2023 de JetBrains, 73 % des développeurs ont souffert d'épuisement professionnel, ont cessé d'apprendre des programmes ou des cours et près des trois quarts d'entre eux codent pour le plaisir pendant les week-ends. Les victimes de ce trouble mental se sentent plus souvent fatiguées, et 51 % d'entre eux utilisent une application ou un appareil d'autosurveillance pour suivre leurs données de santé.
Bastien Dubuc, Country Manager France chez Avast, a expliqué que l'épuisement professionnel est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental lié à une dégradation du rapport d'une personne à son travail. Cet épuisement émotionnel, physique et psychique se traduit pour lemployé par la sensation d'être « vidée de ses ressources », tout en alliant des sentiments négatifs liés au travail et une efficacité au travail réduite en conséquence.
En 2024, une étude a révélé que seul un programmeur sur cinq affirme sans détour être satisfait de son emploi actuel. Cest ce qui ressort de lédition 2024 du Stack Overflow Developer Survey et de lanalyse de plus de 30 000 réponses de participants mondiaux sur la question particulière de la satisfaction en lien avec leur emploi.
Contribuer au bien-être des salariés dans les organisations
Les conclusions de Monster montrent que la toxicité au travail nest pas un problème marginal, mais une crise émergente qui affecte la majorité des travailleurs. En 2018, une enquête menée auprès des employés des entreprises technologiques de pointe de Silicon Valley a révélé que 57 % des travailleurs interrogés souffrent d'épuisement professionnel (burnout). Ce syndrome est parfois accompagné dun sentiment déchec et une perte de confiance en soi.
L'enquête a été réalisée par l'équipe de Blind, une application de revue anonyme des conditions de travail et de messagerie instantanée utilisée par les employés de nombreuses entreprises technologiques telles que Microsoft (40K + utilisateurs), Amazon (25K + utilisateurs), Google (utilisateurs 10K +), Uber (7K + utilisateurs), LinkedIn (5K + utilisateurs) et Facebook (utilisateurs 5K +). Selon la plateforme, 11 487 utilisateurs avaient répondu à la question.
Le problème semble s'être considérablement aggravé plus de sept ans après. Les experts appellent les entreprises à améliorer le bien-être au travail. Selon la récente l'enquête de Monster, les personnes interrogées ont cité plusieurs façons dont leurs employeurs peuvent soutenir la santé mentale de leurs employés.
Signes de soutien
Pour les travailleurs qui se sentent soutenus par leur employeur :
- 50 % déclarent avoir droit à des congés pour se rendre à des rendez-vous médicaux ou thérapeutiques ;
- 29 % soulignent la générosité des politiques en matière de congés payés ;
- 23 % citent des politiques spécifiques en matière de santé mentale.
Priorités des travailleurs
- 63 % des travailleurs privilégieraient leur bien-être mental plutôt qu'un emploi « dont ils pourraient se vanter » ;
- 43 % des travailleurs refuseraient une promotion et 33 % renonceraient même à une augmentation pour protéger leur santé.
Plutôt que de rester dans un environnement de travail toxique, les travailleurs déclarent qu'ils préféreraient :
