La compagnie aérienne Lufthansa va supprimer 4 000 emplois administratifs en Allemagne en raison des profonds changements induits par la numérisation et l'IA, afin d'augmenter encore davantage ses bénéfices

Le groupe Lufthansa a annoncé son intention de supprimer 4 000 emplois d'ici 2030, principalement en Allemagne et dans les fonctions administratives, dans le cadre d'une stratégie visant à améliorer l'efficacité grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à la numérisation. Lors de la présentation de ses projets à Munich, le groupe a déclaré vouloir rationaliser les opérations de ses compagnies aériennes membres, renforcer sa rentabilité et moderniser sa flotte, dans un contexte de forte demande pour le transport aérien.
Deutsche Lufthansa AG, opérant sous le nom de Lufthansa Group, est un groupe aérien allemand. Sa principale filiale et compagnie aérienne fondatrice, Lufthansa German Airlines, commercialisée sous la marque Lufthansa, est la compagnie aérienne nationale allemande. Elle occupe la deuxième place en Europe en termes de nombre de passagers transportés, ainsi que la première place en Europe et la quatrième place mondiale en termes de chiffre d'affaires. Lufthansa Airlines est également l'un des cinq membres fondateurs de Star Alliance, la plus grande alliance aérienne au monde.
Le lundi 29 septembre 2025, Lufthansa Group a annoncé qu'il supprimerait 4 000 emplois d'ici 2030 grâce à l'IA, à la numérisation et à la consolidation du travail entre les compagnies aériennes membres, alors même que la société a fait état d'une forte demande en matière de transport aérien et prévoit des bénéfices plus importants dans les années à venir.
Selon l'entreprise, la plupart des emplois supprimés se trouveraient en Allemagne et concerneraient principalement des postes administratifs plutôt que des postes opérationnels.
Lufthansa a déclaré qu'elle s'apprêtait à renforcer l'intégration entre les compagnies aériennes membres et qu'elle « examinait les activités qui ne seraient plus nécessaires à l'avenir, par exemple en raison d'un double emploi ».
Le groupe Lufthansa comprend la plus grande compagnie aérienne allemande, Lufthansa, ainsi que Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines et d'autres.
Dans un communiqué, la compagnie aérienne a déclaré que « les changements profonds induits par la numérisation et l'intelligence artificielle » permettraient d'accroître l'efficacité dans tous les domaines et toutes les activités.
Le groupe aérien a présenté ses plans stratégiques lors d'une présentation destinée aux investisseurs et aux analystes à Munich, affirmant qu'il constatait une forte demande en matière de transport aérien malgré les restrictions imposées sur les vols en raison des chaînes d'approvisionnement tendues pour les avions et les moteurs. Cela se traduit par un marché tendu qui garantit des avions pleins et stimule les revenus.
Le groupe Lufthansa a déclaré qu'il prévoyait une « augmentation significative de sa rentabilité » d'ici la fin de la décennie et qu'il préparait ce qu'il a qualifié de plus grande modernisation de sa flotte dans l'histoire de la compagnie, qui ajouterait plus de 230 nouveaux appareils d'ici 2030, dont 100 avions long-courriers.
La société est un groupe aérien opérant à l'échelle mondiale qui comprend des compagnies aériennes en réseau, la compagnie aérienne point-à-point Eurowings et des sociétés de services.
En 2024, elle comptait 101 709 employés et générait un chiffre d'affaires de 37,6 milliards d'euros (44 milliards de dollars). Son siège social est situé à Cologne, en Allemagne, tandis que ses bureaux exécutifs et opérationnels se trouvent à Francfort.
Alors que Lufthansa annonce une quête de l'efficacité avec l'aide de l'IA et de la numérisation, la transformation numérique place également les entreprises du secteur aérien face à des enjeux de confiance. En juin 2025, il a été révélé que 240 compagnies aériennes, dont Lufthansa, Air France et d'autres, ont vendu discrètement des informations sensibles sur les passagers au ministère américain de la Sécurité intérieure via un société obscure dénommée Airlines Reporting Corporation. L'accord de vente, qui couvre noms, itinéraires et informations financières, stipule que les agences gouvernementales américaines ne doivent pas divulguer l'origine des données. Cette situation met en lumière une problématique éthique majeure dans l'industrie aérienne, où la protection de la vie privée des clients devrait être une priorité.
Source : Lufthansa
