Le poids des grandes entreprises de la tech dans l'éducation : comment la Silicon Valley a vendu un rêve de carrière en informatique qui se transforme en cauchemar pour une génération

À l'occasion du podcast The Daily, les journalistes du New-York Times sont revenus sur un sujet d'actualités qui perturbe : le chômage galopant de la génération Z. L'informatique, pourtant l'une des filières les plus populaires, connaît à l'ère de l'IA l'un des taux de chômage les plus élevés chez les jeunes diplômés.
Et Michael Barbaro d'introduire le sujet : « Au cours de la dernière décennie, un message simple a été transmis à toute une génération d'étudiants américains : si vous apprenez à coder et obtenez un diplôme en informatique, vous trouverez un emploi avec un salaire à six chiffres. Mais comme l'a découvert ma collègue Natasha Singer, des milliers d'étudiants qui ont suivi ce conseil se rendent compte aujourd'hui que cette promesse était vaine. »
Au début des années 2010, les géants du numérique tirent la sonnette dalarme. Eric Schmidt, alors président exécutif de Google, ou Brad Smith chez Microsoft, affirment que les États-Unis risquent de perdre leur suprématie technologique face à lAsie sils ne forment pas massivement de nouveaux programmeurs. Le discours est clair : apprendre à coder, cest accéder à une carrière prestigieuse, bien rémunérée, et indispensable à lavenir du pays.
Pour populariser ce message, les entreprises sappuient sur des campagnes spectaculaires. Lassociation code.org, fondée par Hadi Partovi en 2013, devient la vitrine de ce mouvement. Ses vidéos, portées par Bill Gates, Mark Zuckerberg et dautres icônes, sont vues par des millions délèves. Son initiative Hour of Code, où des millions décoliers réalisent simultanément un exercice de programmation, transforme le codage en phénomène culturel. Très vite, les États américains modifient leurs programmes scolaires : la programmation devient une matière centrale, plus un simple choix optionnel.
Le résultat est impressionnant : en 2023, près de 170 000 étudiants suivent une formation universitaire en informatique, soit trois fois plus quen 2012. Le pari de la Silicon Valley semble gagné.
Une réalité brutale pour les diplômés
Mais cette expansion ne se traduit pas par lembauche massive promise. Au contraire, selon la Réserve fédérale de New York, les jeunes diplômés en informatique et en génie logiciel affichent désormais des taux de chômage deux fois supérieurs à ceux des diplômés en biologie. Une absurdité apparente : ceux qui se sont formés dans « la discipline de lavenir » peinent plus que les autres à décrocher un emploi stable.
Selon un rapport de la Banque fédérale de réserve de New York, parmi les diplômés universitaires âgés de 22 à 27 ans, les étudiants en informatique et en génie informatique connaissent les taux de chômage les plus élevés, respectivement 6,1 % et 7,5 %. Ce taux est plus de deux fois supérieur à celui des diplômés récents en biologie et en histoire de l'art, qui n'est que de 3 %.
« Je suis très inquiet », a déclaré Jeff Forbes, ancien directeur de programme pour l'enseignement de l'informatique et le développement de la main-d'uvre à la National Science Foundation. « Les étudiants en informatique qui ont obtenu leur diplôme il y a trois ou quatre ans auraient dû repousser les offres des meilleures entreprises, alors qu'aujourd'hui, ces mêmes étudiants ont du mal à trouver un emploi, quel qu'il soit. »
Derrière les chiffres, les témoignages sont édifiants. En réponse aux questions du New York Times, plus de 150 étudiants et jeunes diplômés issus d'établissements publics tels que les universités du Maryland, du Texas et de Washington, ainsi que d'universités privées comme Cornell et Stanford ont partagé leurs expériences. Certains ont déclaré avoir postulé à des centaines, voire des milliers, d'emplois dans le secteur technologique auprès d'entreprises, d'organisations à but non lucratif et d'agences gouvernementales. Dautres, faute dopportunités, se résignent à travailler dans la restauration rapide, la grande distribution ou à retourner vivre chez leurs parents. Le fameux « six-figure salary » (salaire à six chiffres) promis par les vidéos promotionnelles sest transformé en « tarnished ticket » : un diplôme prestigieux qui nouvre plus aucune porte.
Résultats sur le marché du travail des diplômés de l'enseignement supérieur par spécialité (du taux de chômage le plus élevé vers le moins élevé)
« Je viens d'obtenir mon diplôme en informatique, et la seule entreprise qui m'a contactée pour un entretien est Chipotle »
Ayant grandi près de la Silicon Valley, Manasi Mishra se souvient avoir vu des dirigeants du secteur technologique inciter les étudiants à étudier la programmation informatique sur les réseaux sociaux. « Le discours était le suivant : si vous apprenez à coder, travaillez dur et obtenez un diplôme en informatique, vous pouvez prétendre à un salaire de départ à six chiffres », se souvient Mishra, aujourd'hui âgée de 21 ans, qui a grandi à San Ramon, en Californie.
Ces promesses en or de l'industrie ont incité Mishra à coder son premier site web à l'école primaire, à suivre des cours d'informatique avancés au lycée et à se spécialiser en informatique à l'université. Mais après un an de recherche d'emplois et de stages dans le domaine technologique, Mishra a obtenu son diplôme de l'université Purdue en mai sans avoir reçu d'offre.
« Je viens d'obtenir mon diplôme en informatique, et la seule entreprise qui m'a contactée pour un entretien est Chipotle », a déclaré Mishra dans une vidéo TikTok intitulée « Get Ready With Me » (Préparez-vous avec moi) publiée cet été, qui a depuis été visionnée plus de 147 000 fois.
Les raisons dun échec annoncé
Plusieurs dynamiques se superposent et expliquent cette crise.
Des critères dembauche exclusifs. Les grandes entreprises, qui ont encouragé les jeunes à apprendre à coder, nouvrent en réalité leurs portes quà une élite. Les tests techniques complexes, les stages valorisés et les projets personnels demandés comme critères de recrutement favorisent les étudiants issus de milieux aisés, capables de consacrer temps et ressources à lapprentissage hors cadre scolaire.
Le surrecrutement pandémique. Pendant la crise sanitaire, les géants de la tech ont embauché à tour de bras pour répondre à lexplosion des usages numériques. À partir de 2022, le retournement économique a conduit à des vagues massives de licenciements, gelant de facto lentrée de nouveaux talents.
La concurrence internationale. Les visas H-1B, qui permettent aux entreprises américaines de recruter des travailleurs étrangers à moindre coût dans des emplois spécialisés (souvent liés aux STEM sciences, technologie, ingénierie, mathématiques), ont accentué la pression sur les jeunes diplômés locaux, réduisant leurs chances dinsertion. Donald Trump tente d'obliger les entreprises technologiques à favoriser les emplois locaux en ajoutant des frais de 100 000 USD par année pour chaque visa H-1B. Mais plusieurs experts se montrent sceptiques face à cette approche : ils avertissent que les nouveaux frais de visa nuiront aux entreprises et rendront les États-Unis moins compétitifs dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie et de la médecine, à un moment où le pays ne peut pas se permettre de prendre du retard. Les entreprises pourraient massivement délocaliser vers des pays comme l'Inde ou le Mexique.
La révolution de lintelligence artificielle. Enfin, le facteur décisif est lautomatisation croissante. Les outils comme GitHub Copilot ou Claude Code dAnthropic peuvent désormais générer du code fonctionnel en quelques secondes. Là où un junior servait de renfort pour des tâches répétitives, lIA prend désormais le relais. Salesforce a déjà licencié des milliers dagents de support, et les départements de développement réduisent leurs embauches de débutants.
Nathan Spencer, symbole dune génération sacrifiée
Lintroduction massive de lIA dans le processus de développement ne supprime pas seulement des postes : elle redéfinit les contours du métier. Là où létudiant apprenait à créer un programme de A à Z, il lui est désormais demandé de vérifier, corriger et orienter du code produit par une machine. Une analogie résume bien cette frustration : « Former une génération à cuisiner des plats raffinés, puis leur demander de vérifier des gâteaux en poudre. »
Pour beaucoup, cette mutation retire lessence même de la programmation : le plaisir de créer, dinnover, de bâtir quelque chose de concret. Ce glissement vers un rôle de supervision fragilise lattractivité du métier, en particulier chez ceux qui sétaient tournés vers linformatique par passion autant que par intérêt économique.
Lhistoire de Nathan Spencer, jeune...
