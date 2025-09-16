La plateforme de services en ligne Fiverr a annoncé le licenciement de 30 % de ses effectifs, soit environ 250 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration radical « axée sur l'IA ».

Fiverr a récemment annoncé qu'elle licenciait 30 % de ses effectifs, soit environ 250 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration radical visant à faire de l'entreprise une entreprise « axée sur l'IA ». Dans une lettre adressée aux employés, le PDG Micha Kaufman a décrit cette transformation comme une initiative visant à mettre en place une organisation plus légère et plus rapide, dotée d'une infrastructure moderne axée sur l'IA.
Fiverr est une place de marché en ligne multinationale israélienne dédiée aux services freelance. Fiverr met en relation des freelancers avec des particuliers ou des entreprises à la recherche de services. Fiverr tire son nom du prix de 5 dollars demandé pour toutes les tâches lors de la création de l'entreprise, même si de nombreux vendeurs facturent désormais davantage. La plateforme est mondiale, avec des freelancers et des entreprises répartis dans environ 160 pays.
En 2023, Fiverr a annoncé que les recherches de services liés à l'IA ont augmenté de plus de 1 400 % sur sa plateforme. La raison, les chefs d'entreprise seraient non seulement désireux d'intégrer l'IA dans leurs opérations, leurs ventes et leurs campagnes de marketing, mais ils seraient également à la recherche de personnes compétentes pour utiliser les nouveaux outils d'IA tels que Midjourney, ChatGPT, Stable Diffusion et Dall-E. La plateforme a profité de l'occasion pour lancer de nouvelles catégories et compétences en IA dans son catalogue de services.
Dans ce contexte d'utilisation accrue de l'IA, Fiverr a récemment annoncé qu'elle licenciait 30 % de ses effectifs, soit environ 250 employés, dans le cadre d'un plan de restructuration radical visant à faire de l'entreprise une entreprise « axée sur l'IA ». Dans une lettre adressée aux employés, le PDG Micha Kaufman a décrit cette transformation comme une initiative visant à mettre en place une organisation plus légère et plus rapide, dotée d'une infrastructure moderne axée sur l'IA.
« Nous lançons une transformation de Fiverr afin de faire de l'entreprise une société axée sur l'IA, plus légère, plus rapide, dotée d'une infrastructure technologique moderne axée sur l'IA, d'une équipe plus petite, dont chaque membre aura une productivité nettement supérieure, et de beaucoup moins de niveaux hiérarchiques », a écrit Kaufman.
L'entreprise comptait 762 employés en décembre dernier. Bien que les postes concernés n'aient pas été divulgués, Fiverr a souligné que les suppressions d'emplois n'auront pas d'incidence significative sur les activités du marché à court terme. La plateforme de l'entreprise, qui met en relation des freelances avec des clients à la recherche de services numériques tels que la conception graphique, l'édition et la programmation, s'appuie déjà largement sur l'automatisation pour les commandes, les livraisons et les paiements.
Cette restructuration fait écho à des initiatives similaires dans tout le pays. Des entreprises telles que Salesforce ont également investi massivement dans des outils d'IA et d'apprentissage automatique afin d'automatiser des fonctions telles que le service client et la logistique, souvent accompagnées d'importantes réductions d'effectifs.
Fondée avec l'idée de proposer des prestations à partir de 5 dollars, Fiverr a depuis élargi son offre avec des abonnements et des services à plus forte valeur ajoutée. La société a déclaré qu'elle prévoyait de réinvestir les économies réalisées grâce aux licenciements dans l'amélioration de ses capacités en matière d'IA, dans le but de renforcer son efficacité et d'améliorer l'expérience client.
Pourtant, l'entreprise s'est récemment moqué du vibe coding, une pratique où l'utilisateur décrit un programme en langage naturel (français par exemple) et demande au modèle d'IA de le traduire en code fonctionnel sans jamais comprendre comment le code fonctionne. La vidéo met en scène une développeuse en train de créer une application pour savoir si un avocat est mûr. « Je t'ai créé en une minute », peut-on lentendre dire avant quun bogue majeur ne provoque larrêt subit de lapplication. Une publicité qui remet en cause le choix de l'entreprise à se tourner vers un avenir axé sur l'IA.
Source : Micha Kaufman, PDG de Fiverr, dans une lettre adressée aux employés
