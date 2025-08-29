entre recul des offres, juniors sacrifiés et IA omniprésente
Il y a à peine cinq ans, le marché de lemploi technologique au Canada semblait promis à une croissance exponentielle. En pleine pandémie, la demande en solutions numériques explosait : télétravail, e-commerce, cybersécurité, infrastructures cloud, outils collaboratifs. Les entreprises canadiennes, comme leurs homologues mondiales, se livraient alors une véritable course aux talents, multipliant les offres, gonflant les salaires, et déclenchant un « âge dor » de la tech. Or, en 2025, le constat est sans appel : après ce boom sans précédent, le secteur traverse une période de refroidissement marqué. Daprès les données dIndeed publiées en août 2025, les offres demploi dans la tech ont reculé de 19 % par rapport à début 2020. Plus encore, ce ralentissement ne concerne pas seulement le volume doffres, mais aussi leur distribution, leur nature, et leur accessibilité pour les candidats.
Fait intéressant, la situation au Canada, bien que préoccupante pour les professionnels du secteur, est moins sévère que dans d'autres économies avancées. La baisse des offres d'emploi technologique au Canada est plus modérée que celle observée aux États-Unis (34 %), au Royaume-Uni (41 %), en France (38 %) ou en Allemagne (29 %). Cela suggère que, malgré la contraction, le marché canadien pourrait faire preuve d'une certaine résilience.
Selon une nouvelle étude, le marché de l'emploi dans le secteur technologique au Canada est passé d'un boom à un effondrement en quelques années. L'étude publiée mardi par le site d'offres d'emploi Indeed indique que les offres d'emploi dans ce secteur publiées sur sa plateforme en août ont diminué de 19 % par rapport à leur niveau du début de l'année 2020. « Le monde technologique canadien reste bloqué dans un gel des embauches », a déclaré Brendon Bernard, économiste senior chez Indeed.
Entre 2020 et début 2022, les annonces dans la tech avaient plus que doublé, reflétant la frénésie dinvestissement numérique. Les entreprises canadiennes, portées par le besoin doutils numériques et le flux massif de capitaux de risque, cherchaient à recruter développeurs, ingénieurs cloud, spécialistes cybersécurité et architectes réseaux à grande échelle.
À partir de 2022, le retournement a été brutal. Plusieurs causes convergent :
- La fin de leuphorie post-pandémie : les besoins massifs en numérisation se sont stabilisés, ramenant la demande à un rythme plus soutenable.
- Le resserrement monétaire : la hausse rapide des taux dintérêt a refroidi les investissements, en particulier dans les start-up financées par le capital-risque.
- Les grandes vagues de licenciements : de Shopify à Meta en passant par Amazon, la correction des effectifs a alimenté une méfiance des investisseurs et un gel de nombreuses créations de postes.
- Lémergence de lIA générative : bien quelle nexplique pas entièrement la baisse (près de la moitié du déclin était amorcée avant la sortie de ChatGPT fin 2022), elle contribue à une remise en question structurelle de certaines tâches techniques.
« Si le marché de l'emploi dans le secteur technologique et le marché de l'emploi en général ont clairement connu un ralentissement par rapport à leurs sommets de 2022, ce ralentissement a été beaucoup plus marqué dans le secteur technologique », a noté Brendon Bernard. Il pense que cette baisse est probablement due à l'ajustement du marché après un boom de l'embauche pendant la pandémie, ainsi qu'aux récentes avancées en matière d'intelligence artificielle qui ont réduit l'intérêt des entreprises technologiques pour l'augmentation de leurs effectifs.
L'entreprise a déclaré qu'il était difficile de déterminer lequel de ces facteurs était le plus responsable, car les offres d'emploi dans le secteur technologique ont légèrement diminué lorsque le chatbot ChatGPT a été lancé fin 2022, suscitant un regain d'intérêt pour l'IA.
Les conclusions d'Indeed interviennent après que le secteur technologique, ainsi que le marché du travail dans son ensemble, aient fait face à plusieurs changements au cours des cinq dernières années. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé, beaucoup ont vu le commerce électronique et d'autres secteurs numériques de leur activité connaître un essor, ce qui a conduit certains à embaucher du personnel alors que leurs revenus grimpaient en flèche.
Mais à mesure que la crise sanitaire s'est dissipée et que l'inflation a augmenté, la demande de services en ligne a repris un rythme de croissance similaire à celui d'avant la pandémie, obligeant des entreprises technologiques aussi importantes que Shopify Inc. à licencier du personnel. « Nous sommes passés d'un marché de l'emploi très dynamique, avec des offres d'emploi qui explosaient, à un marché où les offres d'emploi se sont effondrées, tombant bien en dessous de leurs niveaux d'avant la pandémie », a déclaré Bernard.
Il considère toutefois le récent essor de l'IA comme un « tournant décisif ».
Un marché fragmenté : juniors en difficulté, seniors encore recherchés
Le ralentissement naffecte pas toutes les catégories de travailleurs de la même manière.
- Les postes juniors subissent la plus forte contraction : −25 % par rapport à 2020. Les entreprises, frileuses à investir dans la formation, privilégient désormais des profils expérimentés immédiatement opérationnels.
- Les postes seniors et de management sen sortent mieux, restant 5 % au-dessus des niveaux pré-pandémie. Cela traduit une demande soutenue pour des profils capables de piloter des projets complexes et dintégrer les nouveaux usages de lIA dans les stratégies dentreprise.
- Les spécialités IA, data engineering et cloud continuent dattirer lattention. Malgré une baisse depuis le pic de 2022, le volume doffres reste supérieur à 2020.
En clair, le marché nest pas homogène : il sagit moins dun effondrement global que dune recomposition structurelle.
De nombreuses entreprises technologiques repensent à nouveau leurs effectifs, car certaines ont constaté que cette technologie pouvait effectuer de nombreuses tâches rudimentaires qu'elles confiaient auparavant à des employés débutants, ce qui leur permet de réduire leurs nouvelles embauches.
Si la baisse des offres d'emploi dans le secteur technologique concerne principalement les postes d'ingénieurs logiciels, Indeed a constaté que les recrutements pour les emplois liés à l'IA étaient toujours en hausse par rapport au début de l'année 2020. En effet, les ingénieurs en apprentissage automatique et les postes qui soutiennent l'infrastructure de l'IA, tels que les ingénieurs de données et les techniciens de centres de données, figuraient parmi les postes dont les offres d'emploi restaient supérieures aux niveaux du début de l'année 2020.
Canada vs le reste du monde : un atterrissage en douceur ?
Comparée à dautres pays développés, la situation canadienne reste relativement favorable :
- Canada : −19 % doffres par rapport à 2020.
- États-Unis : −34 %.
- Royaume-Uni : −41 %.
- France : −38 %.
- Allemagne : −29 %.
Cette résilience relative sexplique par plusieurs facteurs :
- Une économie canadienne moins dépendante de la tech spéculative et davantage ancrée dans les secteurs traditionnels (banques, énergie, services publics) qui continuent dembaucher.
- Une immigration qualifiée qui alimente lécosystème, même si elle accroît aussi la concurrence pour les postes.
- Des politiques publiques dinvestissement dans linnovation (programmes dIA, incitations fiscales pour la R&D).
Dans le même temps, Indeed a constaté une forte baisse des offres d'emploi dans le domaine des technologies pour les postes de cadres supérieurs et de direction par rapport à leur pic de 2022, mais au début de 2025, elles étaient encore en hausse de 5 % par rapport à leur niveau d'avant la pandémie. Parallèlement, les postes de base et de débutants dans le domaine des technologies ont diminué de 25 %.
En comparant la baisse globale des offres d'emploi dans le secteur technologique au Canada, Indeed a constaté que la diminution par rapport aux niveaux d'avant la pandémie était légèrement moins importante que celle observée aux États-Unis, au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.
La baisse aux États-Unis s'est élevée à 34 %, tandis qu'au Royaume-Uni, elle a atteint 41 %. La France a connu une baisse de 38 % et l'Allemagne une baisse de 29 %.
« Tout cela ne fait que souligner le fait que ce gel des embauches dans le secteur technologique est un gel mondial », a déclaré Bernard.
Indeed a indiqué que les quelques économies avancées où les offres d'emploi dans le secteur technologique restent supérieures aux niveaux du début de 2020 (l'Australie, l'Espagne et Singapour) sont des pays où le nombre global d'offres d'emploi reste élevé.
Les illusions dissipées : un marché toujours tendu, mais moins ouvert
Un paradoxe caractérise la situation : lemploi dans les professions techniques reste élevé, supérieur de 35 % aux niveaux de 2019, mais les nouvelles opportunités diminuent. Autrement dit, les postes existants sont largement occupés, mais les portes se ferment progressivement pour les nouveaux entrants.
Ce phénomène est particulièrement problématique pour :
- Les jeunes diplômés : leur insertion devient plus difficile, avec des stages et premiers emplois plus rares.
- Les travailleurs en reconversion : attirés par les promesses de la tech, ils trouvent un marché désormais saturé et exigeant en compétences pointues.
Le rôle de lintelligence artificielle dans ce retournement est complexe.
- Pas le déclencheur principal : les courbes montrent que le ralentissement avait commencé bien avant la démocratisation de lIA générative.
- Un accélérateur de mutation : lautomatisation de tâches de développement, de support et même dingénierie logicielle pousse les entreprises à reconfigurer leurs besoins.
- Un nouveau gisement de valeur : les profils capables de développer, intégrer et superviser des systèmes dIA voient au contraire leurs opportunités saccroître.
Ainsi, lIA agit moins comme un destructeur demplois que comme un révélateur de déséquilibres de compétences.
Conclusion : vers un nouvel équilibre
Le marché de lemploi technologique canadien illustre à la perfection le caractère cyclique et imprévisible du secteur numérique. Après un boom alimenté par la pandémie, le Canada fait face à une contraction marquée, mais moins sévère que dans dautres pays.
La situation actuelle nest pas tant une crise quun ajustement structurel : moins doffres, mais plus spécialisées ; moins douvertures pour les juniors, mais plus dopportunités pour les experts en IA et les profils confirmés.
La question clé est désormais : le Canada saura-t-il transformer ce ralentissement en tremplin pour préparer la prochaine vague dinnovation ? Ou assisterons-nous à un décrochage durable qui compromettrait son ambition de devenir un hub mondial de la tech ?
Source : Indeed
Et vous ?
Trouvez-vous le rapport d'Indeed crédible ou pertinent ?
Le Canada assiste-t-il à une simple correction cyclique ou à une mutation structurelle durable de son marché tech ?
LIA générative représente-t-elle une opportunité demplois qualifiés ou un risque déviction massive pour les développeurs juniors ?
Comment les jeunes diplômés peuvent-ils sinsérer dans un marché où les offres dentrée de gamme seffondrent ?
Les politiques publiques canadiennes (immigration, formation, soutien à linnovation) suffisent-elles pour amortir le choc ou faut-il une stratégie plus ciblée ?
La relative meilleure résistance du Canada par rapport aux États-Unis et à lEurope est-elle un avantage compétitif durable ou un simple délai avant une chute plus marquée ?
