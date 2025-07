Fin progressive du télétravail : le grand retour au bureau s'accélère en France

Envoyé par Pyramidev Envoyé par Mais les gens au pouvoir sont souvent des extravertis qui n'aiment pas le télétravail.

Mon impression est que ce n'est pas leur extravertion qui les pousse à ne pas aimer le télétravail mais leur tendance à l'amour du contrôle et de la méfiance (de toute façon ce ne sont que des branleurs qui veulent en faire le moins possible).Comme leur contradiction à dire "Mon bureau sera toujours ouvert" et à mettre Cerbères devant pour s'assurrer que tu ne puisses pas y accéder.J'observe plusieurs choses chez nous :Alors qu'on dit que les équipes proche de l'atelier ont besoin d'être beaucoup sur place l'un des goulot d'étrangement télétravaille 1j/semaine (y compris les techniciens et opérateurs) et on se plaint moins d'eux depuis. (Leur logique est simple : lundi-mercredi on traite le nominal - jeudi on gère les merdes - vendredi tout le monde chez soi, on fini de gérer le merdes et on traite l'administratif du nominal).Les équipes dynamiques gagnent à distance, à condition que ça soit organisé et plutôt stable. (elles sont moins perturbés par l'extérieur et sont plus dynamiques en interne)Les équipes qui se tournent les pouces le font encore mieux à distance.Bref on a de belles locomotives qui prouvent que nos préjugés sont faux.Pour moi la seule ombre au portrait sont les réunions tendues qui mènent à des échecs quand des/les personnes sont à distance. (La réunion se finit bien mais les sujet est réouvert le lendemain).