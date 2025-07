L'écroulement du nombre d'offres d'emplois de développeur en France depuis le pic de 2023 continue en 2025

une étude révèle que les annonces ont chuté de plus de 40 % depuis février 2020

Lente reprise du marché de l'emploi freinée par l’incertitude économique

Ce n'est pas du tout concluant. Indeed a perdu en vitesse depuis un moment, et d'autres plateformes (comme LinkedIn) ont de plus en plus de parts de marché. Ce diagramme ne suffit pas si on veut faire une vraie analyse quelque peu fiable. Il faudrait, pour chaque plateforme, le nombre d'offres publiées chaque année - idéalement en retirant les doublons entre plateformes. Ce n'est qu'ainsi qu'on pourra réduire la principale source d'incertitude au sujet de la représentativité de l'échantillon.





L'après-boom technologique pèse sur l'emploi dans la technologie

La bulle informatique se résorbe après des décennies de croissance

De nombreux spécialistes s'orientent vers des emplois non qualifiés

Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur en 2025

S'agit-il d'une crise passagère ou d'un changement structurel ?

Les licenciements massifs dans l'industrie technologique mondiale perdurent, avec un impact considérable sur les travailleurs. La transition vers l'IA apparaît comme l'un des facteurs explicatifs de cette restructuration globale des entreprises. Bien que des signes de stabilisation aient été observés au printemps 2024, les données de juillet 2025 montrent que le secteur n’a toujours pas retrouvé son nouvel équilibre dans l’économie post-boom technologique.En France, les données compilées par la plateforme Indeed montrent que « le nombre d'offres d'emploi sur le marché de l'emploi des développeurs est à son plus bas niveau depuis février 2020 ». Cette dégringolade place le secteur technologique français dans une situation particulièrement critique.L’indice « Software Development Job Postings on Indeed in France », publié par la Réserve fédérale de Saint-Louis, montre une évolution en dents de scie depuis 2020. Cet indice, basé sur les données du site Indeed, est calibré à « 100 = niveau de référence au 1er février 2020 ». Après l’effondrement initial des offres d’emploi au début de la pandémie , le secteur du développement logiciel en France a connu une reprise modérée entre 2021 et 2022.Le nombre d'offres d'emploi publiées sur Indeed a continué à baisser depuis 2023. En juillet 2025, l’indice des offres d’emploi pour les développeurs logiciels en France est juste en dessous de 60. Cela signifie qu’il y a environ 40 % d’offres de moins qu’en février 2020, qui sert de référence (niveau 100). On observe une légère hausse au printemps 2025, mais celle-ci est suivie d’un repli, indiquant que le marché ne se redresse pas de façon durable.Par ailleurs, certains critiques soulignent que ces chiffres pourraient ne pas refléter la situation réelle en France. Pour certains, le site de publication d'offres d'emplois Indeed est en perte de vitesse depuis quelques années, suggérant que ses chiffres pourraient ne pas être représentatifs du marché français. D'autre part, certains affirment que la chute est trop forte pour être attribuée entièrement à la baisse de popularité de Indeed, en deux années.« Je crois en cette courbe, car en visitant pas mal de forums, France ou autre, c'est très pessimiste, et surtout qu'on pense que ça reprend à la rentrée, mais il faut faire gaffe, j'ai vu tellement d'offres en doublon, on m'a déjà contacté plusieurs fois dans la semaine pour la même offre par différent cabinet. Et comme la France a toujours un train de retard par rapport aux États-Unis, la courbe va continuer de redescendre », a souligné un commentateur.Après des années d’expansion rapide, tirées par la transformation numérique accélérée par la pandémie, le secteur subit aujourd’hui un effet de correction . À cela s’ajoutent les licenciements massifs opérés à l’échelle mondiale depuis au moins 2022, qui continuent d’influencer le climat d’embauche. La France n’échappe pas à cette tendance : malgré une base de compétences solide, le marché reste contraint par une demande incertaine.Tant que l’écosystème technologique n’aura pas absorbé les effets de cette phase de consolidation, l’emploi en développement logiciel pourrait rester sous pression. Cette stagnation prolongée contraste avec d'autres secteurs numériques qui, eux, montrent des signes plus nets de reprise. L'ingénierie logicielle semble particulièrement exposée aux cycles d’investissement des entreprises ; ces dernières se montrent prudentes dans leurs recrutements. Les jeunes diplômés en informatique peinent à trouver un emploi en partie à cause de la montée en puissance de l'IA dans les entreprises. Elle accapare les tâches autrefois réservées aux débutants. Le marché global de l'emploi en informatique se rétrécit et les postes de débutants deviennent plus rares, avec une pression accrue sur les salaires et la stabilité. L'IA redéfinit les exigences de l'industrie et crée des incertitudes sur l'avenir des emplois.Pendant des années, l'informatique a été présentée aux jeunes comme le meilleur moyen pour réussir sa carrière : un choix sûr, prometteur et bien payé, presque incontournable pour qui voulait travailler dans un secteur d’avenir. En d'autres termes, on disait aux jeunes qu'apprendre à coder était un ticket d'or. Selon les données disponibles, entre 2005 et 2023, les inscriptions sciences informatiques ont explosé aux États-Unis, multipliant par deux leur nombre.C'était logique : toutes les entreprises devenaient des entreprises technologiques et les logiciels étaient en train de conquérir le monde. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer. Un rapport indique que cette année, les inscriptions en informatique aux États-Unis n'ont augmenté que de 0,2 % Le rapport, publié par The Atlantic, indique que dans des établissements de renom tels que Stanford et Princeton, le nombre d'étudiants en informatique a cessé d'augmenter, ou a carrément diminué ces dernières années. Selon Szymon Rusinkiewicz, directeur du département d'informatique de Princeton, si la tendance actuelle se maintient, la cohorte de diplômés en informatique à Princeton sera 25 % plus petite dans deux ans qu'elle ne l'est aujourd'hui.À Duke, les inscriptions aux cours d'introduction à l'informatique ont chuté de 20 % en seulement un an. Si cette tendance à la baisse est surprenante, la raison en est assez simple : les jeunes réagissent aux sombres perspectives d'emploi des codeurs débutants. Ces dernières années, l'industrie technologique a été secouée par des licenciements massifs et des gels d'embauche. Et le principal responsable de ce ralentissement est la technologie elle-même.Une étude menée par Global Work AI, une place de marché en ligne pour les travailleurs indépendants, a analysé les données de plus de 5 millions d'utilisateurs. Elle a révélé que le sous-emploi n'est plus confiné aux économies locales ou aux populations immigrées. Au contraire, il se répand dans le paysage mondial du travail à distance, où le niveau d'éducation ne garantit plus la pertinence de l'emploi ou la sécurité économique. Ce qui préoccupe les travailleurs.Selon le rapport, des « spécialistes qualifiés » recherchent activement des emplois non qualifiés , notamment dans les domaines de la saisie de données, du service client et de l'assistanat, même si 62,75 % des demandeurs d'emploi ont suivi des études supérieures. Ils sont en concurrence avec l'IA pour ces postes.Selon les données démographiques, les femmes représentent plus de 70 % des utilisateurs de la plateforme, tandis que les hommes représentent un peu moins de 30 %, et que les millennials et les « late Zoomers » (âgés de 25 à 40 ans) représentent près de deux tiers de tous les demandeurs d'emploi. La majorité des utilisateurs sont des professionnels de niveau intermédiaire, soit 30,37 %, contre 7,38 % de personnel junior et seulement 3,47 % de cadres.« Les spécialistes de niveau intermédiaire font partie des employés les plus vulnérables », note le rapport, ajoutant que les récents licenciements ont poussé beaucoup d'entre eux à se tourner vers des activités parallèles et des projets pour maintenir leur revenu. Le rapport souligne également que les possibilités de travail à distance ont alimenté la migration de la main-d'œuvre numérique, en particulier des économies émergentes vers les pays plus riches.Plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie . L'embauche de nouveaux talents a ralenti et celui de jeunes diplômés a chuté de 25 % en 2024. L'hécatombe de l'emploi se poursuit alors que l'IA et les agents d'IA redéfinissent les exigences de l'industrie et modifient les méthodes de travail classiques.L'essor de l'IA générative permet aux entreprises d'automatiser des tâches et de rationaliser les opérations. Amazon prévoit de réduire son effectif au cours des prochaines années en raison de « l'efficacité accrue » permise par l'IA. Des entreprises comme Shopify et Duolingo ont indiqué que les futures embauches dépendraient de la possibilité d'automatiser les tâches, bien que certaines entreprises font marche arrière dans leur stratégie en matière d'IA.De nombreuses entreprises s'orientent vers l'utilisation des agents d'IA, c'est-à-dire des robots autonomes capables de prendre des décisions et d'accomplir des tâches à la place des humains, comme payer une facture ou réacheminer des stocks si une catastrophe naturelle perturbe un itinéraire de transport routier. Ainsi, Walmart déploierait de tels agents d'IA afin de réduire jusqu'à 18 semaines le délai de production de ses vêtements en interne. Le secteur est frappé par ce que les experts appellent la « Grande Hésitation » . Ce phénomène succède à la « Grande Démission » et se caractérise par une prudence accrue des entreprises en matière d'embauche, exacerbée par l'incertitude économique et l'essor de l'IA. Les entreprises prolongent leurs processus d'embauche, font appel à des travailleurs contractuels ou attendent les candidats qui remplissent toutes les conditions, et même plus.Selon Global Work AI, des « spécialistes qualifiés » recherchent activement des emplois non qualifiés, notamment dans les domaines de la saisie de données, du service client et de l'assistanat, même si 62,75 % des demandeurs d'emploi ont suivi des études supérieures. Ils sont en concurrence avec l'IA pour ces postes. L'industrie technologique connaît aujourd'hui un taux de chômage exceptionnellement élevé , alors que l'IA générative remplace certains travailleurs et s'occupe des tâches autrefois réservées aux débutants. Les dirigeants du secteur technologique ont déclaré publiquement qu'ils n'avaient plus besoin d'autant de codeurs débutants et de travailleurs contractuels. Les dirigeants de Microsoft ont déclaré que l'IA générative aide à écrire environ 30 % de leur code.Le chef de produit d'Anthropic a récemment déclaré que des ingénieurs chevronnés confiaient du travail au chatbot de l'entreprise, Claude, plutôt qu'à un employé humain de bas niveau. Le PDG d'Anthropic, Dario Amodei, a prévenu que l'IA pourrait remplacer la moitié des travailleurs débutants dans les cinq prochaines années. Molly Kinder a déclaré qu'elle craint que les entreprises n'éliminent bientôt tout simplement le bas de l'échelle des carrières.Selon elle, le sort des jeunes diplômés en technologie pourrait être un avertissement pour tous les cols blancs débutants. Les commentaires en ligne révèlent que les étudiants et les jeunes diplômés sont anxieux concernant l'avenir du secteur informatique. Ils n'ont pas peur de travailler dur, mais ils craignent d'investir du temps, de l'argent et des efforts pour finalement découvrir que les règles du jeu ont changé au moment où ils obtiennent leur diplôme.Toutefois, selon certains analystes, ce n'est pas la fin des carrières dans le domaine technologique, c'est le début de quelque chose de nouveau. Selon eux, nous devons repenser la manière dont nous créons de la valeur. Si l'IA peut accomplir les tâches répétitives, quelles compétences propres à l'être humain pouvons-nous apporter ? La réponse à cette question définira les capacités nécessaires à prochaine génération de professionnels en informatique.Le graphique ci-dessus montre que le marché de l’emploi pour les développeurs logiciels en France reste fragilisé. En juillet 2025, l’indice des offres publiées sur le site Indeed est légèrement en dessous de 60, ce qui indique un recul d’environ 40 % par rapport à la période pré-Covid. Malgré quelques signes de stabilisation observés début 2024, aucun rebond durable ne s’est confirmé. Le secteur ne s’est pas encore réajusté à l’après-boom technologique.Le volume des offres reste nettement inférieur à ce qu’il était avant la crise. La reprise, si elle doit venir, se fait attendre. Il est important de noter que le phénomène n'est pas isolé à la France, puisque les offres d'emploi aux États-Unis connaissent également un déclin de plus de 30 % depuis février 2020.Sam Altman, PDG d'OpenAI, a déclaré que les salaires des programmeurs montent en flèche en raison de la demande croissante pour les logiciels . Selon lui, les programmeurs sont désormais dix fois plus productifs grâce à l'aide de l'IA, mais que cette hausse de productivité, loin de menacer leurs emplois, fait grimper leurs revenus. Après avoir prédit l'hécatombe de l'emploi dans l'ingénierie logicielle, Sam Altman fait désormais marche arrière.