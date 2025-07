Sam Altman affirme que le monde veut 1 000 fois plus de logiciels, ce qui explique pourquoi les salaires des programmeurs montent en flèche

malgré l'amélioration croissante des capacités de l'IA

L'IA transforme la programmation d'une manière qui profite aux praticiens

Sam Altman n'est plus intéressé par le remplacement des développeurs

Déjà plus de 80 000 licenciements dans le secteur de la Tech en 2025

Conclusion



L'année dernière, Sam Altman a déclaré qu'il y a une forte probabilité que l'IA remplace progressivement, mais de manière accélérée, les emplois dans le domaine du codage. Il avait souligné que l'avenir de l'ingénierie logicielle en tant que carrière pour les jeunes continuait de s'assombrir. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a fait écho aux déclarations de Sam Altman, affirmant que la programmation pourrait être condamnée avec la prévalence de l'IA.Au lieu de cela, Jensen Huang a recommandé la biologie, l'éducation, la fabrication ou l'agriculture comme des parcours professionnels plausibles à explorer pour la prochaine génération. Mais aujourd'hui, Sam Altman semble s'être joint à la controverse. Il est de moins en moins enclin à déclarer que l'IA aura un impact dévastateur sur le marché de l'emploi dans l'ingénierie logicielle. Il plébiscite désormais l'association de l'homme et de la machine.Les principaux modèles d'IA peuvent réparer les codes défectueux, mais ils sont loin d'être prêts à remplacer les ingénieurs logiciels humains, selon les tests approfondis réalisés par les chercheurs d'OpenAI . Une étude réalisée par l'entreprise a mis à l'épreuve des modèles et des systèmes d'IA sur des tâches de programmation réelles, et même les modèles les plus avancés n'ont pu résoudre qu'un quart des défis typiques de l'ingénierie.Sam Altman a participé à une conférence organisée par la Réserve fédérale à Washington le 22 juillet 2025. Lors de la conférence, Sam Altman s'est exprimé sur les défis que l'IA pourrait poser au secteur financier et quel rôle la technologie pourrait jouer dans l'économie mondiale. Le PDG d'OpenAI a également évoqué de l'impact de la technologie sur les programmeurs, affirmant que l'IA leur permet désormais de gagner beaucoup plus qu'auparavant.« Le monde veut une quantité gigantesque de logiciels, peut-être 100 fois, voire 1 000 fois plus », a déclaré Sam Altman, estimant que c'est pourquoi les salaires des programmeurs augmentent extrêmement rapidement dans la Silicon Valley malgré les capacités croissantes de l'IA en matière de codage.Sam Altman a illustré cette révolution en matière de productivité à l'aide d'un exemple personnel. Il a décrit comment il avait utilisé un modèle d'IA d'OpenAI en cours de développement pour réaliser une tâche complexe de programmation domotique qui lui aurait pris « plusieurs jours » avant l'arrivée de l'IA. La technologie a réduit ce temps à quelques minutes seulement. « L'IA a fait presque tout le travail en seulement 5 minutes », a-t-il déclaré.« Il y a un an, vous auriez dû payer un programmeur très qualifié 20 heures, ou 40 heures, quelque chose comme ça pour effectuer la même tâche. Avec l'IA, cela a coûté probablement moins d'un dollar en jetons de calcul. Je n'ai jamais vu une révolution technologique comme celle-ci », a déclaré Sam Altman, ajoutant que ce changement est « incroyable » et « sans précédent ». Il a souligné que l'IA a fortement réduit les coûts de développement.Selon Sam Altman, le travail intellectuel qui coûtait 10 000 dollars il y a un an ne coûte plus qu'un dollar ou 10 cents aujourd'hui. Pour 2030, Sam Altman a prédit qu'un logiciel écrit pour 100 000 dollars pourrait coûter littéralement 10 cents. Selon lui, le travail de programmation évolue, mais ne disparaît pas.Lors de la conférence, Sam Altman a déclaré que l'IA a complètement changé la signification de l'écriture de logiciels. (Sam Altman a déclaré que les emplois dans certains domaines, comme le service client, disparaîtraient « totalement » à l'avenir.) Cependant, contrairement à d'autres professions où l'IA pourrait éliminer complètement certains rôles, il a déclaré que la programmation semble se transformer d'une manière qui profite aux praticiens.Cette évolution suggère que le travail de programmation s'oriente vers la résolution de problèmes et l'architecture de haut niveau, tandis que l'IA se charge des tâches de codage routinières. Après avoir prédit l'hécatombe de l'emploi dans le domaine de la programmation, Sam Altman se rend compte que les développeurs restent un maillon indispensable dans l'ingénierie logicielle, malgré les capacités croissantes des assistants d'IA de codage.Sam Altman n'est pas le seul à jouer sur les deux tableaux. En avril, le PDG de GitHub, Thomas Dohmke, a déclaré qu’ il sera toujours nécessaire d’apprendre à coder en dépit de la disponibilité de l’IA . Dans le même temps, il met en avant les capacités de son assistant d'IA de codage, GitHub Copilot. L'année dernière, une étude a rapporté que GitHub Copilot n'accélère pas la vitesse codage, mais augmente significativement le taux de bogues.Dans une interview avec l'analyste technologique Ben Thompson de Stratechery en mars 2025, Sam Altman a déclaré que lorsqu'il terminait ses études secondaires, « la chose tactique évidente était [de] devenir très bon en codage ». Mais selon Sam Altman, aujourd'hui, « la chose tactique évidente est de devenir très bon dans l'utilisation des outils d'IA ». Il estime que l'IA prendra en charge une plus grande partie du travail de codage à l'avenir.Il a déclaré : « je pense que dans de nombreuses entreprises, la proportion est probablement supérieure à 50 % aujourd'hui. Toutefois, la grande nouveauté viendra du codage agentique, que personne ne fait encore pour de vrai ». Il estime que l'IA remplacera progressivement les développeurs. Mais dans un entretien avec l'entrepreneur Varun Mayya en avril, Sam Altman a souligné qu'il existe toujours une demande mondiale massive de logiciels.Pour cette raison, Sam Altman se dit désormais « moins intéressé par le remplacement des codeurs » que par la possibilité de les rendre dix fois plus productifs . En mars 2025, lorsque Ben Thompson a demandé à Sam Altman si OpenAI continuerait à embaucher des ingénieurs logiciels, il a répondu qu'il y a actuellement beaucoup de travail, mais qu'à long terme, l'IA sur laquelle ils travaillent pourrait finir par éclaircir le marché de l'emploi.« Mon hypothèse de base est que chaque ingénieur logiciel en fera beaucoup, beaucoup plus pendant un certain temps. Puis, à un moment donné, nous aurons peut-être besoin de moins d'ingénieurs en informatique », a-t-il déclaré. Mais lors de sa prise de parole en avril, Sam Altman a déclaré qu'il n'est pas intéressé par le remplacement progressif des développeurs, mais qu'il se concentre sur le fait de les rendre dix fois plus productifs.Mark Zuckerberg, PDG de Meta, a déclaré à Joe Rogan en janvier 2025 que son entreprise développe une IA capable d'écrire « une grande partie du code de ses applications ». Dario Amodei, PDG d'Anthropic, a quant à lui déclaré en mars que l'IA écrirait tout le code pour les ingénieurs logiciels d'ici à un an. Sam Altman, Dario Amodei, Mark Zuckerberg et Jensen Huang, PDG de Nvidia, imaginent tous un avenir où les codeurs seront moins nécessaires.Pourtant, de nombreuses études ont révélé que l'IA spécialisée dans le codage est loin d'être à la hauteur. Devin, un logiciel d'IA, promu comme le tout premier « ingénieur logiciel IA », reste peu convaincant. En effet, Devin a un taux de réussite de 15 % dans des tests en conditions réelles.Plus de 150 000 emplois ont été supprimés dans 549 entreprises en 2024. Depuis le début de cette année, plus de 80 000 travailleurs ont été victimes de réductions d'effectifs dans l'industrie . L'embauche de nouveaux talents a ralenti et celui de jeunes diplômés a chuté de 25 % en 2024. L'hécatombe de l'emploi se poursuit alors que l'IA et les agents d'IA redéfinissent les exigences de l'industrie et modifient les méthodes de travail classiques.L'essor de l'IA générative permet aux entreprises d'automatiser des tâches et de rationaliser les opérations. Amazon prévoit de réduire son effectif au cours des prochaines années en raison de « l'efficacité accrue » permise par l'IA. Des entreprises comme Shopify et Duolingo ont indiqué que les futures embauches dépendraient de la possibilité d'automatiser les tâches, bien que certaines entreprises font marche arrière dans leur stratégie en matière d'IA.De nombreuses entreprises s'orientent vers l'utilisation des agents d'IA, c'est-à-dire des robots autonomes capables de prendre des décisions et d'accomplir des tâches à la place des humains, comme payer une facture ou réacheminer des stocks si une catastrophe naturelle perturbe un itinéraire de transport routier. Ainsi, Walmart déploierait de tels agents d'IA afin de réduire jusqu'à 18 semaines le délai de production de ses vêtements en interne. Le secteur est frappé par ce que les experts appellent la « Grande Hésitation » . Ce phénomène succède à la « Grande Démission » et se caractérise par une prudence accrue des entreprises en matière d'embauche, exacerbée par l'incertitude économique et l'essor de l'IA. Les entreprises prolongent leurs processus d'embauche, font appel à des travailleurs contractuels ou attendent les candidats qui remplissent toutes les conditions, et même plus.Selon Global Work AI, des « spécialistes qualifiés » recherchent activement des emplois non qualifiés , notamment dans les domaines de la saisie de données, du service client et de l'assistanat, même si 62,75 % des demandeurs d'emploi ont suivi des études supérieures. Ils sont en concurrence avec l'IA pour ces postes.La sortie de Sam Altman intervient dans un contexte où l'industrie technologique débat de l'impact de l'IA sur les emplois dans le domaine de l'ingénierie logicielle . Si certaines études suggèrent que les outils d'IA de codage peuvent ralentir les programmeurs expérimentés dans certaines tâches, les observations de Sam Altman se concentrent sur la situation économique globale, où la croissance de la demande de logiciels dépasse les gains de productivité.Pour les programmeurs actuels et en devenir, le message de Sam Altman semble clair : les professionnels qui s'adaptent au travail en maîtrisant les outils d'IA d'aide à la programmation sont susceptibles de voir leur productivité et leur potentiel de revenus augmenter considérablement.Source : Sam Altman, PDG d'OpenAIQuel est votre avis sur le sujet ?Sam Altman laisse entendre désormais que l'IA ne remplacera pas les programmeurs. Qu'en pensez-vous ?Selon vous, pourquoi Sam Altman change subitement d'avis après tout ce battage médiatique sur l'IA ?Le PDG de GitHub affirme qu’il sera toujours nécessaire d’apprendre à coder en dépit de la disponibilité de l’IA. Qu'en pensez-vous ?