Microsoft annonce avoir réalisé 500 millions de dollars d'économies grâce à l'IA, un miroir aux alouettes masquant des licenciements massifs

15 000 postes ont été supprimés en trois mois

L’autre visage de la stratégie : 15 000 suppressions de postes

En mai 2025, ce sont environ 6 000 postes qui ont été supprimés, principalement dans les équipes marketing, RH, produits et middle management.

En juillet, une nouvelle vague de 9 000 licenciements a frappé les départements Xbox, LinkedIn, l’ingénierie logicielle, ainsi que les forces commerciales.

Une stratégie assumée par la direction

Des voix critiques : licenciements déguisés ou véritable rupture ?

L'équation complexe du « retour sur investissement dans l'IA »

une perte de confiance des employés restants ;

un assèchement des talents, de plus en plus réticents à rejoindre une entreprise perçue comme instable sur le plan humain ;

un déficit d’innovation à long terme si la créativité humaine est sous-valorisée.

Une transition qui divise, mais qui semble inévitable

Un développeur affirme que Microsoft fait tout pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA

Jusqu'ici, Microsoft Copilot n'a pas réussi à convaincre les organisations qui l'ont testé

Microsoft impose l'utilisation de Copilot en interne et envisage de noter l'usage de son IA dans les bilans de performance annuels

Conclusion : progrès technologique vs. responsabilité sociale



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 448 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Lors d'une présentation cette semaine, le directeur commercial Judson Althoff a déclaré que les outils d'intelligence artificielle stimulent la productivité dans tous les domaines, des ventes et du service à la clientèle à l'ingénierie logicielle, selon une personne familière avec ses remarques. Althoff a déclaré que l'IA avait permis à Microsoft d'économiser plus de 500 millions de dollars l'année dernière dans ses seuls centres d'appels et d'accroître la satisfaction des employés et des clients, selon cette personne qui a requis l'anonymat pour discuter d'une affaire interne.L'entreprise commence également à utiliser l'IA pour gérer les interactions avec les petits clients, a déclaré Althoff. Cet effort est naissant, mais il génère déjà des dizaines de millions de dollars, a-t-il ajouté.Les dirigeants d'entreprises technologiques sont de plus en plus nombreux à évoquer le potentiel de l'IA pour automatiser les tâches actuellement effectuées par les humains. Salesforce Inc. a déclaré que 30 % du travail interne de l'entreprise est géré par l'IA, ce qui lui permet de réduire le nombre d'embauches pour certains postes. Les dirigeants d'Alphabet Inc. et de Meta Platforms Inc. ont déclaré que d'importantes parties du code sont désormais écrites par l'IA.Chez Microsoft, l'IA a généré 30 % du code des nouveaux produits, accélérant ainsi les délais de lancement, a déclaré Althoff (en avril, le PDG de Microsoft parlait de 30 % , il s'agit donc d'une augmentation de 5 %, même si aucune information n'est communiquée sur le référentiel - lignes de codes générées, nombre de produits, etc. ? -). Le Copilot GitHub de l'entreprise est un leader sur le marché des outils de codage de l'IA et compte 15 millions d'utilisateurs, a déclaré Microsoft en avril.En parallèle de cette révolution technologique, Microsoft a annoncé depuis le début de l’année plus de 15 000 licenciements.Si Microsoft évoque un effort de simplification organisationnelle, les analystes relèvent que ces coupes touchent précisément des fonctions désormais partiellement ou totalement automatisées par des outils d’IA. Les plateformes d’assistance client, de gestion des ventes et de création de contenu marketing sont aujourd’hui dopées à l’IA générative, rendant certains postes obsolètes.Du côté des dirigeants, le message est clair : l’IA est au cœur de la stratégie de croissance future.Satya Nadella, PDG de Microsoft, affirme que « l’intelligence artificielle est le plus grand vecteur de transformation économique depuis le passage au cloud ». Selon lui, les licenciements sont douloureux mais nécessaires pour préserver l’agilité de l’entreprise et réorienter les investissements vers les domaines à plus forte valeur ajoutée.La direction souligne également que ces décisions ont permis de maintenir les marges bénéficiaires, malgré une explosion des dépenses d’infrastructure liées à l’IA et à la compétition féroce avec Google, Amazon et OpenAI.Cette double dynamique – économies liées à l’IA et suppressions de postes – suscite de nombreuses critiques, tant en interne qu’à l’extérieur.Des employés anonymes ont rapporté à la presse leur incompréhension face à une stratégie brutale, avec des départs décidés sans consultation, parfois au sein d’équipes jugées performantes. Plusieurs témoignages évoquent une culture d’entreprise qui glisse vers une logique exclusivement comptable, au détriment de l’innovation collaborative.Les syndicats américains de l'industrie tech alertent sur un risque systémique : si Microsoft, modèle de gestion dans le secteur, adopte une telle approche, d'autres géants pourraient suivre en rationalisant à leur tour des milliers de postes humains, remplacés par des algorithmes.Ce paradoxe soulève une question essentielle : les bénéfices de l’IA doivent-ils forcément se traduire par une réduction massive des effectifs ? Microsoft semble répondre oui, du moins à court terme.Selon plusieurs experts du secteur, l’entreprise serait confrontée à une pression intense de ses actionnaires pour démontrer que ses investissements IA sont immédiatement rentables. Cette rentabilité passe mécaniquement par la réduction des coûts fixes, au premier rang desquels figure la masse salariale.Mais cette stratégie pourrait avoir des effets pervers :Malgré les critiques, la direction de Microsoft semble déterminée à poursuivre cette mue. L’entreprise prévoit d’élargir l’usage de Copilot, d’intensifier la présence de l’IA dans ses logiciels, et de continuer à automatiser les fonctions transverses.Cette dynamique s’inscrit dans un mouvement mondial : Amazon, Meta, Google… Tous ont récemment procédé à des vagues de licenciements, tout en annonçant une montée en puissance de leurs outils d’IA.En ce sens, Microsoft est peut-être le laboratoire d’une nouvelle ère où l’optimisation technologique passe avant l’humain – quitte à redéfinir totalement les rapports entre travailleurs, machines et entreprises.Les employés de la division Xbox ont reçu le 2 juillet 2025 une note de Phil Spencer, PDG de Microsoft Gaming, évoquant les « changements organisationnels » qui toucheront l'équipe dans les jours à venir. Les licenciements ont commencé quelques heures plus tard. Selon les rapports, Microsoft veut supprimer environ 9 000 emplois dans le monde, soit environ 4 % de ses effectifs. Microsoft avait licencié environ 6 000 personnes en mai 2025 Parmi les victimes se trouvaient au moins cinq employés de Halo Studios, dont des développeurs travaillant sur le prochain volet de Halo. L'ambiance au sein du studio est tendue, un initié ayant déclaré à Engadget que le studio est en « crise » sur au moins un projet, et que « personne n'est vraiment satisfait de la qualité du produit en ce moment ». Plusieurs membres du studio estiment que cette série de licenciements va au-delà de la simple rationalisation.« Ils font tout leur possible pour remplacer autant d'emplois que possible par des agents d'IA », a déclaré le développeur de Halo Studios . Pourtant, les développeurs affirment que l'IA de Microsoft est loin d'être fiable.Microsoft utilise les modèles d'OpenAI pour alimenter Copilot, et offre des fonctionnalités très similaires à ChatGPT, avec des résumés d'informations, la rédaction d'e-mails, l'analyse de données et la génération d'images. Cela étant dit, la dynamique de ChatGPT et sa base d'utilisateurs existante semblent donner l'avantage au chatbot.En juin 2025, ChatGPT comptait près de 800 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et 3 millions d'utilisateurs professionnels payants, tandis que Copilot stagnait quelque peu, avec 20 millions d'utilisateurs hebdomadaires au cours de l'année écoulée.En théorie, la course devrait être un peu plus équilibrée, puisque Windows est un système d'exploitation dominant dans le monde professionnel. Les vendeurs de Microsoft ont toujours pu utiliser la compatibilité avec Windows comme argument de vente efficace, mais ce n'est plus le cas, selon un rapport L’ambition de Microsoft était claire : créer un assistant IA professionnel hautement intégré, sécurisé, et capable de s’aligner sur les données internes de chaque organisation. Pour cela, Copilot s’appuie sur Azure et la technologie OpenAI (GPT-4), mais dans un cadre fermé, avec des garanties de conformité et de confidentialité propres aux grandes entreprises.Mais cette promesse ne convainc pas toujours. Selon les témoignages recueillis par Bloomberg, de nombreuses entreprises hésitent à adopter Copilot, principalement pour des raisons de coût, de complexité d’implémentation, et de retour sur investissement encore incertain. À environ 30 euros par utilisateur et par mois, la facture grimpe vite pour les grandes structures. Certaines entreprises ont même activé Copilot, mais ont dû le désactiver en partie, faute d'usage réel par les employés.Le quotidien évoque le cas d'une entreprise Au printemps dernier, le fabricant de médicaments Amgen Inc. a annoncé son intention d'acheter l'assistant d'intelligence artificielle Copilot de Microsoft Corp. pour 20 000 employés. Il s'agissait d'un soutien opportun au pari de plusieurs milliards de dollars de l'éditeur de logiciels sur l'intelligence artificielle générative, et Microsoft a vanté les mérites de son nouveau client Copilot dans trois études de cas distinctes.Treize mois plus tard, les employés d'Amgen utilisent un produit concurrent : ChatGPT d'OpenAI.Microsoft demande à certains managers d'évaluer les employés en fonction de leur utilisation de l'IA en interne, et le géant du logiciel envisage d'ajouter une mesure liée à cela dans son processus d'évaluation, selon des sources de Business Insider. Julia Liuson, présidente de la division de Microsoft responsable des outils de développement tels que le service de codage d'IA GitHub Copilot, a récemment envoyé un courriel demandant aux cadres d'évaluer les performances des employés en fonction de leur utilisation d'outils d'IA internes tels que celui-ci.« L'IA fait désormais partie intégrante de notre façon de travailler », a écrit Liuson. « Tout comme la collaboration, la réflexion axée sur les données et la communication efficace, l'utilisation de l'IA n'est plus facultative - elle est essentielle à chaque rôle et à chaque niveau. »Mais cette injonction soulève un malaise. Car ce qui était jusqu’ici encouragé devient maintenant prescrit, évalué, mesuré. Microsoft envisage même de noter l’usage de l’IA dans les bilans de performance annuels. Un virage qui transforme les employés en ambassadeurs — volontaires ou non — d’une technologie maison encore largement expérimentale.Derrière l’idéologie de « l'IA pour tous », Microsoft poursuit un objectif bien plus stratégique : montrer l’exemple au marché en utilisant en interne ses propres solutions. Le problème ? Cela revient à utiliser les salariés comme preuve vivante du succès de Copilot, quitte à forcer son adoption.Microsoft incarne aujourd’hui un dilemme de fond dans notre monde numérique : faut-il sacrifier l’humain sur l’autel de la productivité algorithmique ? Les 500 millions de dollars d’économies sont indéniablement impressionnants, mais le prix social payé est lourd.Reste à savoir si l'entreprise saura compenser ce choc en créant de nouveaux métiers liés à l’IA, en accompagnant la reconversion de ses anciens salariés et en restaurant une vision du progrès qui ne soit pas uniquement financière.La question dépasse largement Microsoft : c’est toute l’économie mondiale qui devra décider si l’intelligence artificielle est un levier d’émancipation ou une machine à exclure.Source : présentation du directeur commercial Judson AlthoffPeut-on réellement distinguer les économies « grâce à l'IA » des économies « par des licenciements » ? Ou l'IA est-elle parfois utilisée comme un argument pour justifier des décisions de réduction de personnel déjà planifiées ?Est-ce que l’obsession du « retour sur investissement IA » pousse les grandes entreprises à négliger le facteur humain ?Microsoft aurait-il pu mener sa transition IA sans licenciements massifs ?Ces suppressions vont-elles s’intensifier dans d’autres secteurs comme la santé, l’éducation ou le droit ?