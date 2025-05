Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie se rétrécit alors que l'IA redéfinit les exigences de l'industrie

les postes autrefois réservés aux jeunes diplômés disparaissent au profit de l'IA

Les demandeurs d'emploi face à la « Grande Hésitation » des entreprises

Envoyé par George Denlinger Envoyé par



Le processus d'embauche peut être deux à trois fois plus long qu'il y a un an. En période d'incertitude, les entreprises sont frileuses : elles prennent leur temps, ne pourvoient qu'aux postes essentiels et placent la barre plus haut en matière d'embauche. Auparavant, elles pouvaient exiger six ou sept compétences différentes pour un poste donné, alors qu'aujourd'hui elles en veulent 10 ou 12, et ces compétences sont associées à des éléments qui s'alignent sur l'IA.





Les travailleurs IT démoralisés face aux vagues de licenciements et à l'IA

Les entreprises licencient et transfèrent les ressources aux projets d'IA

Conclusion



Soutenez le club developpez.com en Vous avez lu gratuitement 357 articles depuis plus d'un an.Soutenez le club developpez.com en souscrivant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

Il y a quelques années en arrière, le secteur technologique était confronté à ce que les experts appelaient la « Grande Démission ». Le terme désigne la vague de démissions professionnelles de grande ampleur qui a commencé vers l'été 2020 aux États-Unis avant de gagner le reste du monde. Des millions de travailleurs insatisfaits de leur travail ou de leur salaire quittaient leur emploi, ce qui avait laissé les entreprises face à une pénurie de main-d'œuvre Confrontées à un manque de travailleurs qualifiés et à une concurrence féroce, certaines entreprises allaient jusqu'à offrir aux candidats de l'argent pour passer un entretien et des avantages supplémentaires s'ils restent. En février 2022, les données de la société de formation Global Knowledge avaient révélé qu'environ 76 % des décideurs informatiques mondiaux étaient confrontés à des pénuries « critiques » de compétences au sein de leurs équipes.Des recruteurs s'étaient tournés vers des régions comme l'Amérique latine pour tenter de recruter des travailleurs à domicile bon marché. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée de façon spectaculaire. La « Grande Hésitation » s'est installée à la suite des vagues de licenciements massifs et l'essor de l'IA.Ceux qui ont un emploi ne bougent pas, essayant de trouver comment ils peuvent rester pertinents avec le passage à l'IA et la menace permanente de licenciements. Les demandeurs d'emploi constatent que les recruteurs insistent pour que les prétentions salariales soient divulguées dès le premier appel téléphonique, que les offres d'emploi sont retirées à la dernière minute et que les agents d'IA éliminent leur CV avant qu'il n'arrive devant un humain.Les entreprises prolongent leurs processus d'embauche, font appel à des travailleurs contractuels ou attendent que les candidats remplissent toutes les conditions, ou plus. « C'est la grande hésitation », déclare George Denlinger, qui travaille pour la filiale américaine de la société de recrutement Robert Half.D'après les données de l'association professionnelle CompTIA, l'emploi dans les domaines technologiques, tous secteurs confondus, a diminué d'environ 214 000 postes en avril 2025. CompTIA s'appuie sur l'analyse les données du Bureau des statistiques du travail (Bureau of Labor Statistics - BLS) des États-Unis. Les données du BLS indiquent que le taux de chômage dans le secteur technologique américain est passé de 5 % le mois précédent à 4,6 %.Toutefois, selon Victor Janulaitis, directeur général de Janco Associates, 5 à 6 % des professionnels de l'informatique au chômage ont quitté le secteur au cours de cette période. Les entreprises technologiques continuent de réduire leurs effectifs, remettant ainsi de nouveaux talents sur le marché.Ces derniers mois, le moral s’est effondré dans le secteur de la technologie. Les géants du secteur (Google, Meta, Amazon, Microsoft…) ont lancé d'importantes vagues de réductions d'effectifs, semant l'inquiétude chez les employés survivants. Auparavant choyés avec de généreux avantages, les salariés de la Tech se retrouvent à travailler plus et à craindre de figurer sur la prochaine liste de licenciement. Les chiffres illustrent l'ampleur du phénomène.Selon le site Layoffs.fyi, qui suit les licenciements dans le secteur technologique, plus de 150 000 postes ont été supprimés en 2024, répartis sur près de 550 entreprises. La saignée se poursuit en 2025, avec plus de 22 000 emplois supprimés au cours du premier trimestre (dont 16 084 rien qu'en février). Au début du mois de mai, Microsoft a annoncé le licenciement de 6 000 employés dans le cadre d'une nouvelle politique de réduction des coûts.« Il ne s'agit pas seulement des Amazones et des Google. Il s'agit de toutes les entreprises de taille moyenne qui disposent d'un département informatique de 20 à 100 personnes », a déclaré Victor Janulaitis, qui analyse également les données du Bureau des statistiques du travail des États-Unis.Victor Janulaitis affirme que la taille du marché de l'emploi dans l'informatique a diminué et que les codeurs en début de carrière ont été particulièrement touchés, car une grande partie de leur travail peut désormais être effectuée par l'IA. « Un poste qui a été éliminé de presque tous les départements informatiques est celui de programmeur informatique débutant, d'analyste informatique, de quelqu'un qui a un diplôme en informatique », a-t-il déclaré.Selon les données publiées par l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) en avril 2025, le marché de l'emploi cadre a subi en 2024 une sévère baisse , le pire étant -18 % en informatiques, et -19 % pour le recrutement de juniors. Les analystes de l'APEC s'attendent à ce que la baisse s'empire en 2025. Le rapport prévoit qu'en 2025, le volume des recrutements de cadres devrait poursuivre sa baisse, mais différents aléas entourent cette prévision.Les entreprises ont également transféré d'énormes ressources vers l'IA, ce qui a entraîné des réductions de coûts dans d'autres départements. Cela accroît la demande de compétences dans ce domaine, près d'un emploi sur quatre affiché depuis le début de l'année exigeant des compétences en matière d'IA. De plus en plus de PDG déclarent que leur entreprise est tournée vers l'IA, notamment les entreprises spécialisées dans les technologies éducatives.Luis von Ahn, PDG de Duolingo, a récemment informé le personnel que les embauches ne seront approuvées que si une équipe ne peut pas automatiser une plus grande partie de son travail et que l'utilisation de l'IA sera prise en compte lors des évaluations des performances. Une récente enquête menée par Robert Half auprès de plus de 250 responsables technologiques a révélé que 76 % d'entre eux signalaient un manque de compétences dans leur service.Et environ 65 % ont déclaré qu'ils allaient augmenter le nombre d'embauches contractuelles cette année. Duolingo a annoncé le mois dernier qu'il va remplacer ses travailleurs contractuels par l'IA . L'entreprise affiche une volonté claire de réorienter ses produits et même son modèle économique autour de l'IA. Selon les données de LinkedIn, au cours des huit dernières années, le taux d'embauche de talents en IA a augmenté de 640 % rien qu'aux États-Unis.Annie Murray, qui conseille les travailleurs de la technologie sur les négociations de rémunération, affirme que les seules personnes qui semblent immunisées contre les conditions actuelles sont les scientifiques des données et les chercheurs dans le domaine de l'IA, et en particulier les titulaires d'un doctorat.Le déséquilibre entre l'offre et la demande conduit à des tactiques plus sévères de la part des recruteurs : les candidats ne peuvent plus repousser le moment de faire part de leurs exigences salariales dès les premiers contacts. Les demandeurs de travail se sentent lésés. Annie Murray a noté : « les entreprises n'accepteront pas de réponse négative à cette question. La raison pour laquelle elles le font est d'éliminer les candidats qui coûtent trop cher ».Le marché de l'emploi dans le secteur de la technologie ralentit et les perspectives se réduisent considérablement pour des travailleurs qui bénéficiaient autrefois d'avantages de toute sorte . Les entreprises allongent leurs processus de recrutement, augmentent les exigences en matière de compétences, annulent des offres d'emploi et utilisent des outils d'IA pour filtrer les candidatures, éliminant ainsi de nombreux candidats avant même une évaluation humaine.Les personnes les plus impactées sont les débutants. Les postes informatiques d'entrée de gamme diminuent, remplacés par des solutions automatisées. Les professionnels de niveau intermédiaire sont également touchés ; ils font face à une concurrence accrue et à des attentes plus élevées. Enfin, le phénomène impacte aussi les candidats sans compétences en IA ; les entreprises privilégient ceux ayant des compétences en IA ou en science des données.La « Grande Hésitation » pourrait être un phénomène temporaire, mais certains experts estiment qu'elle signale une transformation durable du marché de l'emploi technologique. L'adaptabilité et la formation continue, notamment en IA et dans les domaines connexes, deviennent essentielles pour rester compétitif.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du phénomène appelé la « Grande Hésitation » ? S'agit-il d'un phénomène temporaire ?Pensez-vous qu'il s'agit d'une transformation durable du marché de l'emploi technologique ? Pourquoi ?Peut-on envisager un renouveau dans la technologie grâce à une approche plus humaine et moins axée sur les objectifs à court terme ?