Une transformation technico-politique

Une interface froide pour des décisions humaines

Qu'est-ce qui pourrait mal tourner ?

« L'automatisation des licenciements peut perpétuer les préjugés, accroître la surveillance des travailleurs et éroder la transparence »

Selon des informations rapportées par Reuters, le DOGE a supervisé la transformation d'AutoRIF en une plateforme web accessible, permettant une identification plus rapide et plus efficace des employés à licencier, en se basant sur des critères tels que l'ancienneté et la performance. Cette initiative s'inscrit dans une politique de réduction drastique de l'effectif fédéral, avec déjà 260 000 employés ayant accepté des départs volontaires ou ayant été licenciés depuis le début de l'année 2025. Des agences majeures, telles que le Département des Anciens Combattants et l'IRS, prévoient des suppressions d'emplois pouvant atteindre 80 000 et 40 % de leurs effectifs respectifs.AutoRIF a vu le jour initialement au sein du Département de la Défense pour rationaliser les processus de réduction d’effectifs. Le logiciel utilise des critères standardisés (ancienneté, notation de performance, statut contractuel) pour hiérarchiser les employés selon leur « vulnérabilité » à un plan de compression des effectifs.Développé il y a plus de vingt ans, l'AutoRIF (abréviation de automated reductions in force) a été jugé trop « lourd » pour être utilisé dans l'ensemble du gouvernement, ont déclaré des sources à Reuters. Dans un audit réalisé en 2003, le bureau de l'inspecteur général du ministère de la défense a noté, par exemple, que « les procédures spécialisées de réduction des effectifs nécessaires aux techniciens de la Garde nationale rendaient le module impraticable ». En fait, chaque ministère devait évaluer ses réductions différemment pour éviter de se priver d'un personnel essentiel. Malgré plusieurs mises à jour du logiciel depuis lors, a rapporté Wired, l'outil reste sujet à des erreurs, ont déclaré des sources à Reuters, ce qui oblige la plupart des agences fédérales à continuer à effectuer les licenciements manuellement plutôt que de risquer des arrêts de travail ou d'autres conséquences négatives dues à des licenciements bâclés.Sous l’impulsion du DOGE, ce système a été réécrit en tant qu’application web centralisée, dotée d’une interface plus accessible pour les départements gouvernementaux, et surtout capable de traiter des volumes bien plus importants.Ce nouvel outil s’inscrit dans une politique de restructuration agressive de l’administration fédérale. Selon les données officielles, plus de 260 000 employés ont été soit licenciés, soit poussés vers des départs volontaires depuis janvier 2025. Certaines agences, comme l’IRS ou le Département des Anciens Combattants, prévoient des réductions d’effectifs atteignant jusqu’à 40 %.Ce qui suscite l’inquiétude dans les milieux professionnels (qu’ils soient en RH, en informatique ou en droit administratif) n’est pas tant l’usage d’outils numériques dans le traitement des données du personnel, mais l’automatisation quasi-totale de décisions à forte charge humaine. La fonction publique est ainsi confrontée à un paradoxe : d’un côté, une injonction à moderniser et rationaliser, de l’autre, le risque de désincarnation et d’opacité algorithmique dans des décisions souvent douloureuses.« Vous avez un outil qui, sur papier, optimise la performance des structures publiques. Mais dans les faits, il s’agit aussi de décider, parfois de façon semi-automatisée, que tel ou tel agent doit perdre son emploi », alerte un internaute. « Et lorsqu’on l’habille d’un nom comme 'Workforce Reshaping Tool', on choisit de maquiller la réalité. »En février, Wired a tiré pour la première fois la sonnette d'alarme sur le fait que les travailleurs pourraient bientôt être licenciés par un algorithme, et aujourd'hui des sources ont révélé à Reuters beaucoup plus d'informations sur l'effort mené par le ministère de l'Emploi et des Affaires sociales. Selon ces sources, l'AutoRIF a été rebaptisé « Workforce Reshaping Tool » (outil de remodelage de la main-d'œuvre). Il s'agit apparemment d'une tentative du gouvernement de trouver un nom plus « anodin » que l'AutoRIF, qui a une consonance quelque peu dystopique.La mise à jour du Workforce Reshaping Tool a probablement été dirigée par un ancien ingénieur de Tesla, Riccardo Biasini, dont le nom est attaché à un dépôt GitHub que Wired a découvert. Des sources ont déclaré à Reuters que les mises à jour comprenaient la création d'une version web conviviale de l'outil, qui peut fournir « des cibles pour les licenciements beaucoup plus rapidement que le processus manuel actuel, qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre ».Parmi les autres améliorations, citons une fonction qui permet de télécharger des données sur les salariés que les employés des ressources humaines devaient auparavant saisir manuellement. De plus, alors qu'auparavant AutoRIF n'était accessible qu'à un seul utilisateur pour gérer les licenciements d'une agence entière, les mises à jour comprennent également l'activation de l'accès multi-utilisateurs, ce qui devrait accélérer les approbations pour accélérer encore les licenciements.Dans les semaines à venir, les agences auront accès à cette version web pour des démonstrations et des tests, a rapporté Reuters, tout en notant que l'outil semble être le « seul exemple connu » de la DOGE dans le cadre de sa mission de modernisation du gouvernement fédéral.La DOGE a été frappée par d'immenses réactions pour ses coupes budgétaires précipitées, déclenchant des protestations après avoir vidé de leur substance des agences populaires et licencié par erreur des travailleurs en période d'essai qui ont dû être réembauchés, soit parce qu'un tribunal a ordonné l'annulation des licenciements illégaux, soit parce que les chefs de service ont par la suite signalé que les travailleurs licenciés étaient essentiels à la mission de l'entreprise.L'agence fait également l'objet de poursuites judiciaires visant à mettre fin aux licenciements massifs, dont beaucoup citent toujours Musk comme défendeur, malgré sa récente décision de s'éloigner du DOGE pour éteindre les incendies chez Tesla. En particulier, les efforts visant à démolir le Consumer Protection Financial Bureau, qui, selon certains critiques, serait un cadeau pour Musk, ont suscité des protestations, tandis que les démocrates se sont plaints que la DOGE semblait cibler des agences pour des coupes qui pourraient épargner à Musk des milliards de dollars de pénalités. Et certainement parmi les plus récentes atteintes à l'image publique du DOGE, Bill Gates a critiqué, dans une interview annonçant aujourd'hui la disparition de la Fondation Gates, les coupes opérées par le DOGE à l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) pour avoir « tué des enfants ».Il semble peu probable que le Workforce Reshaping Tool, quel que soit son nom, puisse résoudre le problème de popularité de la DOGE, surtout si l'outil continue à faire des erreurs, mais à un rythme beaucoup plus rapide, ont averti des experts.Abigail Kunkler, collaboratrice juridique de l'organisation à but non lucratif Electronic Privacy Information Center, a mis en garde dans un blog du mois de mars contre la nécessité d'une plus grande transparence concernant les mises à jour de l'AutoRIF.« On ne sait pas exactement comment l'AutoRIF a été modifié ni si l'IA est impliquée dans le mandat de RIF (par l'intermédiaire de l'AutoRIF ou indépendamment) », a écrit Kunkler. « Cependant, les craintes de licenciements massifs de travailleurs fédéraux par l'IA ne sont pas infondées. Elon Musk et l'administration Trump n'ont pas caché leur affection pour cette technologie douteuse et leur intention de l'utiliser pour procéder à des coupes budgétaires. Et, en fait, ils ont déjà essayé d'ajouter l'IA aux décisions relatives à la main-d'œuvre. »L'automatisation des licenciements peut perpétuer les préjugés, accroître la surveillance des travailleurs et éroder la transparence au point que les travailleurs ne savent pas pourquoi ils ont été licenciés, a déclaré Kunkler. Pour les fonctionnaires, ces systèmes imparfaits risquent d'entraîner une confusion sur les droits des travailleurs ou d'occulter les licenciements illégaux.« Souvent, on ne sait pas comment l'outil fonctionne, quelles sont les données qu'il reçoit ou comment il pondère les différentes données dans son analyse », a déclaré Kunkler. « La logique qui sous-tend une décision donnée n'est pas accessible au travailleur et, dans le contexte gouvernemental, il est pratiquement impossible de...