L'éditeur de logiciels de cybersécurité CrowdStrike annonce le licenciement de 500 personnes, une décision qui, selon son PDG George Kurtz, reflète les progrès de l'intelligence artificielle (IA)

Positionner CrowdStrike pour l'avenir

La fin de cet article est réservée aux abonnés. Soutenez le Club Developpez.com en prenant un abonnement pour que nous puissions continuer à vous proposer des publications.

En juillet 2024, une mise à jour logicielle défectueuse de l'entreprise de cybersécurité CrowdStrike a provoqué l’une des plus grandes pannes informatiques de l’histoire, mettant hors service 8,5 millions d'ordinateurs et coûtant aux entreprises du classement Fortune 500 pas moins de 5,4 milliards de dollars de dommages. À la suite de cet incident, d'anciens employés ont fortement critiqué l'entreprise . Ces derniers affirmaient notamment que le contrôle qualité n’était pas une priorité au sein de l’entreprise, ce qui a conduit à des problèmes techniques majeurs et à une perte de confiance de la part des clients.Récemment, l'éditeur de logiciels de cybersécurité CrowdStrike a annoncé son intention de licencier 500 personnes, soit environ 5 % de ses effectifs. Une décision qui, selon le PDG George Kurtz, reflète les progrès réalisés dans le domaine de l'intelligence artificielle. "", a déclaré Kurtz. "".CrowdStrike a également réaffirmé ses prévisions pour l'exercice fiscal en cours, qui se termine en janvier, et a déclaré qu'il prévoyait de continuer à embaucher dans des « domaines stratégiques clés » pour le reste de l'année. L'action a chuté d'environ 5 % à la suite de l'annonce pour clôturer à 421,52 dollars. La société s'efforce de développer ses organisations de commercialisation et de réussite des clients dans le but de générer un chiffre d'affaires annuel de 10 milliards de dollars, a déclaré Kurtz.En février, CrowdStrike a annoncé une augmentation de 25 % de son chiffre d'affaires à 1,06 milliard de dollars, mais il s'agissait du deuxième trimestre consécutif avec une perte nette. "", a affirmé Kurtz. Bien que CrowdStrike ait attribué les licenciements en grande partie à l'IA, l'incertitude de l'économie et du marché entraîne des suppressions d'emplois ailleurs.Par exemple, en avril, les dirigeants de Box, Duolingo et Shopify ont tous demandé à leurs employés d'adopter des outils d'IA dans tous les services. Autodesk a déclaré en février qu'elle réduirait ses effectifs de 9 %, et l'éditeur de serveurs Hewlett Packard Enterprise a déclaré en mars qu'il licenciait 5 % de son personnel. Tout cela avant que le président Donald Trump n'annonce de nouveaux droits de douane sur les produits importés aux États-Unis, ce qui a ébranlé les marchés américains.CrowdStrike a déclaré que ses licenciements devraient être effectués d'ici la fin du deuxième trimestre fiscal et entraîner des charges comprises entre 36 et 53 millions de dollars. Même après la chute des actions après l'annonce, l'action a en général augmenté de 23 % cette année, surpassant le Nasdaq, qui a baissé d'environ 8 %.Même si l'entreprise ne l'admet pas, il semblerait que CrowdStrike subisse encore les conséquences de la panne majeure de 2024. Pour rappel, en Allemagne, une étude a révélé que 1 organisation sur 10 envisageait de changer de fournisseur de sécurité . En effet, l'interruption provoquée par la panne a duré en moyenne dix heures, affectant non seulement la continuité des affaires, mais aussi la collaboration avec les clients. Si l'étude n'est pas représentative de tous les clients de CrowdStrike, elle donne une image significative de l'opinion générale actuellement.Voici notamment le memo du PDG de CrowdStrike :[QUOTE]L'équipe,CrowdStrike se définit par sa mission d'arrêter les violations, son exécution disciplinée et son engagement à protéger ses clients. Aujourd'hui, nos clients sont confrontés à un paysage de menaces qui s'intensifie et à une complexité croissante. Ils nous font confiance pour les aider à avancer plus vite et à opérer de manière plus sécurisée. Pour continuer à mériter cette confiance, nous faisons évoluer notre mode de fonctionnement.Nous réorientons certaines parties de nos activités afin de poursuivre notre expansion en faisant preuve de concentration et de discipline. Ces changements nous permettent d'aller plus vite, d'être plus efficaces et de conserver notre leadership en matière de cybersécurité.Bien que nous continuions à embaucher prudemment, principalement dans des postes en contact avec les clients et dans l'ingénierie des produits, nous réduisons les rôles dans certains domaines de l'entreprise. Au total, environ 500 postes, soit environ 5 % des effectifs, seront touchés. Nous commencerons à rencontrer les employés concernés au cours de la journée prochaine et nous terminerons ces conversations dans les régions le plus rapidement possible, conformément aux lois locales et aux exigences en matière de consultation.Je sais qu'il s'agit d'une nouvelle difficile qui nous affecte tous. Ces décisions ont été prises avec soin et guidées par une vision claire de ce que nous devons faire. Nos bureaux seront fermés les 7 et 8 mai, veuillez donc prévoir de travailler depuis chez vous. Si vous êtes déjà au bureau, je vous encourage à rentrer chez vous pour le reste de la journée.Nous opérons dans un marché et un point d'inflexion technologique, avec l'IA qui remodèle chaque industrie, l'accélération des menaces et l'évolution des besoins des clients. Pour mener à l'échelle, avec près de 10 000 CrowdStrikers et une voie claire vers 10 milliards de dollars en ARR, nous évoluons dans notre façon de fonctionner. Nous nous appuyons sur ce qui fonctionne, simplifions l'exécution et doublons nos opportunités à plus fort impact :[LIST][*]: L'IA a toujours été un élément fondamental de notre mode de fonctionnement. L'IA aplatit notre courbe d'embauche et nous aide à innover plus rapidement, de l'idée au produit. Elle rationalise la mise sur le marché, améliore les résultats pour les clients et génère des gains d'efficacité à travers le front office et le back office. L'IA est un multiplicateur de force dans toute l'entreprise.[*]: Avec des opportunités de marché de plusieurs milliards de dollars dans des domaines tels que le NG-SIEM, l'identité, le cloud et la gestion de l'exposition, couplées à notre modèle d'abonnement Falcon Flex, nous sommes prêts pour une croissance continue. Cette évolution renforce notre avance en tant que consolidateur de plateforme de cybersécurité, innovateur échelonné et partenaire écosystémique de choix.[*]: Alors que de plus en plus d'organisations standardisent la plateforme Falcon, nous développons nos équipes de mise...