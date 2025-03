L'intelligence artificielle est susceptible de supprimer 6 % des emplois aux États-Unis d'ici 2021,

selon une estimation de Forrester

Les gagnants et les perdants à l'ère des machines intelligentes



Si certaines insertions/évolutions des systèmes intelligents et robots dans plusieurs domaines ne laissent pas présager un ciel dégagé dans les rapports qui lient l’homme à sa capacité à travailler (comme l’usine Foxconn qui a réduit sa main-d’œuvre chinoise qui est passée de 110 000 à 50 000 grâce à l’introduction de robots), une étude publiée par Forrester va sans doute les réconforter dans leur position.En effet, selon le cabinet de recherche qui fournit à ses clients des études de marché sur l'impact des technologies dans le monde des affaires, les systèmes intelligents et robots pourraient se substituer à 6 % des emplois aux États-Unis d’ici cinq ans seulement.Ces robots et systèmes intelligents représentent un ensemble de systèmes qui embarquent une intelligence artificielle qui est capable de prendre des décisions pour nous. Les technologies actuelles que nous pouvons citer comprennent des assistants virtuels comme Alexa (Amazon), Cortana (Microsoft), Siri (Apple) ou Google Now (Google) ainsi que des chatbots (comme proposé par Facebook et déjà employé par quelques structures : 33 000 bots ont été créés par des tiers pour automatiser les processus de back-office) et les systèmes robotiques automatisés.D’ailleurs, un sondage mené en parallèle par Forrester auprès d’Américains et de Canadiens a indiqué que près de la moitié (45 %) des adultes se servent d’un des assistants numériques cités ci-dessus. Ces assistants, qui sont donc loin de faire simplement office de figurants, peuvent accéder aux calendriers, aux comptes de messagerie, à l'historique de navigation, aux listes de lecture et à une pléthore d’autres informations qui leur permettent d’avoir une plus grande « connaissance » d’un individu. Aussi, les assistants numériques sont en mesure d’offrir une assistance haute plus personnalisée.À ce propos, Forrester avance que « la sonnette a retenti, et vous avez reçu une nouvelle paire de chaussures de course, dans le style, la couleur et la taille qui vous convient, surtout que vous avez besoin de remplacer votre ancienne paire. Et voici le hic : vous ne l'avez pas commandé, votre assistant numérique s’en est chargé. »Si pour le moment ils sont encore relativement simples, Forrester prévoit qu’au cours de la moitié de la décennie à venir ils soient en mesure de prendre des décisions à la place de l’utilisateur dans des scénarios encore plus complexes, ce qui permettra entre autres l’adoption de technologies comme la voiture autonome. D’ailleurs, Forrester voit dans un succès éventuel des voitures autonomes un impact à la fois dans le domaine de l’automobile, mais également dans l’industrie du transport.Ces robots peuvent être vus comme une porte de salut pour les entreprises cherchant à réduire leurs coûts (comme dans le cas Foxconn), mais être très mal perçus pour les employés travaillant par exemple dans des chaînes de montage ou tout autre emploi demandant d’automatiser des tâches.« D’ici à 2021, un raz de marée va commencer »,affirme Brian Hopkins, Vice Président de Forrester. « Les solutions pilotées par l’IA et les technologies cognitives vont remplacer des emplois avec des impacts principalement dans les secteurs des transports, de la logistique, des services clients et des services aux consommateurs. »Si cette évolution des mœurs et de la technologie peut s’accompagner de la perte de certains emplois, il ne faut pas oublier que d’un autre côté elle peut contribuer à en créer. C’est d’ailleurs ce que rappelle Tom Davenport, coauteur de: « nous avons une nouvelle génération de technologies et nous devons travailler avec elles si nous voulons être productifs et efficaces. Je pense que dans de nombreux cas, nous allons travailler avec ces machines comme des collègues… Je pense que les gens qui vont prospérer seront ceux qui aiment travailler avec des machines. »Patrick Moorhead, analyste chez Moor Insights & Stratégie, a déclaré quant à lui que l'estimation de Forrester semble un peu élevée. Il prévoit que le nombre soit plus proche de 3 % ou 4 %. « Je ne suis pas nécessairement convaincu que les emplois dans le service à la clientèle peuvent être remplacés très rapidement. La plupart des emplois touchés seraient dans le transport comme les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de limousine, les conducteurs de camion seront impactés par l’arrivée des véhicules autonomes. Il en va de même pour les emplois où les gens vérifient des choses, comme les inspecteurs d’oléoducs. »Source : rapport de Forrester