L'IA continue d'impacter sur le marché de l'emploi dans le secteur IT

Les entreprises technologiques continuent de réduire leurs effectifs

Les progrès de l'IA exacerbent les craintes liées à la sécurité de l'emploi

La société de conseil Janco Associates, basée à Park City, dans l'Utah, aux États-Unis, a publié son dernier rapport sur l'état du marché de l'emploi dans le secteur technologique. Le rapport est basé sur les données du ministère américain du Travail. Il révèle que le taux de chômage dans le secteur des technologies de l'information est passé de 3,9 % en décembre à 5,7 % en janvier, bien au-dessus du taux de chômage global de 4 % enregistré le mois dernier.Plus précisément, le nombre d'informaticiens au chômage est passé de 98 000 en décembre 2024 à 152 000 en janvier 2025. Selon Janco Associates, c'est le dernier signe en date de l'impact négatif de l'automatisation et de l'utilisation croissante de l'IA sur le marché du travail dans le secteur technologique.Victor Janulaitis, PDG de Janco Associates, a déclaré que l'émergence de l'IA générative a poussé les géants de la technologie à investir massivement dans l'infrastructure de l'IA. Toutefois, ces dépenses massives n'ont pas nécessairement favorisé la création de nouveaux emplois dans les technologies de l'information.Il a déclaré : « les emplois de routine et banals, tels que les rapports et l'administration, sont supprimés au sein de la fonction informatique. Lorsqu'elles commencent à s'intéresser à l'IA, elles cherchent également à réduire le nombre de programmeurs et de concepteurs de systèmes, en espérant que l'IA pourra leur apporter une certaine valeur et un bon taux de rendement ». Cela accentue encore plus la pression sur un marché de l'emploi déjà très tendu.L'augmentation des investissements des entreprises dans l'IA a montré des signes précoces de réduction des embauches, un concept que certains dirigeants du secteur technologique commencent à appeler « évitement des coûts ». Plutôt que d'embaucher de nouveaux travailleurs pour des tâches qui peuvent être plus facilement automatisées, certaines entreprises laissent l'IA se charger de ce travail et réalisent ainsi des économies potentielles.Selon Cory Stahle, économiste auprès du site de recrutement Indeed, le chômage des cols blancs est à son niveau le plus élevé depuis 2020 . « Nous avons observé au cours de l'année écoulée une bifurcation dans les opportunités, où les emplois de cols blancs de type travailleurs du savoir ont eu beaucoup moins de demandes de la part des employeurs que les emplois qui sont plus en personne, les emplois de main-d'œuvre qualifiée », a déclaré Cory Stahle.« Les nouvelles offres d'emploi Indeed dans le domaine du développement de logiciels, par exemple, ont diminué de 8,5 % en janvier par rapport à l'année précédente, mais elles montrent des signes de stabilisation après les réductions drastiques d'emplois dans le secteur technologique en 2023 », a ajouté Cory Stahle.Selon Victor Janulaitis, les pertes d'emplois dans le secteur technologique en janvier s'expliquent également par le fait que les entreprises ont commencé à mettre en œuvre certaines réductions de dépenses prévues pour 2025, et que nombre d'entre elles ont réduit leurs budgets en fonction de l'état de l'économie lors de la planification fiscale de l'année dernière. Les licenciements se sont également poursuivis dans certaines grandes entreprises technologiques.En janvier 2025, Meta Platforms a déclaré qu'il se prépare à supprimer 5 % de ses effectifs dans le cadre de réductions d'emplois liées aux performances aux États-Unis, et le 5 février, le géant des logiciels d'entreprise Workday a déclaré qu'il prévoit de supprimer environ 8,5 % de ses effectifs.Le mois dernier, un rapport a révélé que Microsoft s'apprête également à supprimer des emplois dans tous les départements en se basant sur les performances . Le géant de Redmond a confirmé les licenciements, mais n'a pas précisé le nombre de travailleurs visés par cette mesure à l'aube de la nouvelle année. Mais un rapport tiers indique que ces mesures visent moins de 1 % des employés. Microsoft comptait 228 000 employés à la fin du mois de juin 2024.Le rapport « Future of Jobs 2025 » du Forum économique mondial a interrogé des centaines d'entreprises à travers le monde. Les conclusions du rapport ne contribueront pas à apaiser les craintes persistantes concernant la sécurité de l'emploi à l'ère de l'IA. Ces dernières années, les licenciements dans le secteur de la technologie ont explosé, un certain nombre d'entreprises admettant ouvertement qu'elles ont licencié du personnel au profit de l'IA.D'après le rapport, publié le 8 janvier 2025, 41 % des entreprises interrogées prévoient de procéder à des licenciements d'ici à 2030 en réponse aux capacités croissantes de l'IA . Le marché de l'emploi devrait être touché, car les entreprises mettent de plus en plus l'accent sur la collaboration entre l'homme et la machine. Selon Goldman Sachs, l'IA générative aura un impact sur 300 millions d'emplois à temps plein dans le monde dans les années à venir.L'IA étant capable d'automatiser un certain nombre de tâches et de gagner en efficacité à une vitesse extraordinaire, le Forum économique mondial a mis en lumière la manière dont différentes entreprises prévoient de tirer parti de cette technologie naissante au cours des prochaines années. Outre les licenciements, le rapport indique que 77 % des entreprises prévoient de recycler et d'améliorer les compétences des travailleurs existants entre 2025 et 2030.Le recyclage vise à permettre aux employés de mieux travailler avec l'IA, permettant à l'entreprise de tirer le meilleur parti de programmes d'IA tels que le chatbot ChatGPT et le générateur de vidéo Sora. La question de savoir si le recyclage permettra de sauver un nombre important d'emplois reste ouverte.« Les progrès de l'IA et des énergies renouvelables remodèlent le marché du travail, entraînant une augmentation de la demande pour de nombreux postes technologiques ou spécialisés, tout en entraînant une baisse pour d'autres, tels que les graphistes », a déclaré le Forum économique mondial.Source : Janco AssociatesQuel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de l'impact de l'IA sur le marché de l'emploi dans le secteur technologique ?