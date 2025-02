Cette stratégie semble avoir un effet boomerang, car les employés qui choisissent de partir sont souvent ceux dont les entreprises ne peuvent se permettre de perdre

Un rapport de Bamboo HR montre qu'environ un quart des dirigeants ont mis en œuvre des politiques de retour au bureau dans l'espoir de provoquer des démissions volontaires. De même, environ 20 % des professionnels des ressources humaines ont indiqué que leurs politiques de retour au bureau étaient conçues pour inciter les travailleurs à démissionner.« En utilisant les ordres de retour au bureau comme tactique de réduction des effectifs, les entreprises perdent des talents. Près de la moitié (45 %) des employés qui ont fait l'expérience du retour au bureau signalent une perte importante de talents au sein de leur organisation - des talents qui étaient très appréciés et que l'on souhaitait conserver.En outre, le mécontentement à l'égard des politiques de retour au bureau est très fort parmi les employés, plus d'un sur quatre (28 %) déclarant qu'il envisagerait de quitter son poste s'il était soumis à de telles exigences. Ce niveau d'insatisfaction pourrait conduire à une nouvelle fuite des talents, affectant non seulement le moral, mais aussi la stabilité et le potentiel d'innovation de la main-d'œuvre », souligne le rapport.Cette étude révèle, comme l’avait déjà fait une précédente de BambooHR , une facette troublante de la gestion des ressources humaines où les dirigeants semblent utiliser les obligations de retour au bureau comme un outil pour écrémer le personnel, espérant secrètement que les employés les moins engagés démissionneront.Selon une étude par des chercheurs de l'université de Chicago et de l'université du Michigan, les obligations de retour au bureau dans certaines des entreprises technologiques les plus puissantes - Apple, Microsoft et SpaceX - ont été suivis d'un pic de départs parmi les talents les plus chevronnés et les plus difficiles à remplacer.Les chercheurs se sont appuyés sur les données de CV de People Data Labs pour comprendre l'impact des retours forcés au bureau sur l'ancienneté des employés et le mouvement des travailleurs entre les entreprises. Ils ont constaté une forte corrélation entre les départs d'employés de haut rang directement après la mise en œuvre d'un mandat, ce qui suggère que ces politiques « ont eu un effet négatif sur la durée d'emploi et l'ancienneté de leur personnel respectif. » Selon l'étude, les employés de haut rang sont restés plusieurs mois de moins qu'ils ne l'auraient fait en l'absence de mandat et, dans de nombreux cas, ils sont allés travailler pour des concurrents directs.Chez Microsoft, la part des employés de haut rang dans l'effectif global de l'entreprise a diminué de plus de 5 points de pourcentage après l'entrée en vigueur de l'obligation de retour au bureau, ont constaté les chercheurs. Chez Apple, la baisse a été de 4 points de pourcentage, tandis que chez SpaceX - la seule des trois entreprises à exiger que les travailleurs soient entièrement présents - la part des employés seniors a chuté de 15 points de pourcentage.« Avec la fin officielle de la pandémie de COVID-19, les débats sur le retour au bureau ont occupé le devant de la scène parmi les entreprises et les employés. Malgré leur omniprésence, les implications économiques des politiques de retour au bureau ne sont pas entièrement comprises. En utilisant 260 millions de CV appariés aux données de l'entreprise, nous analysons les effets causaux de ces politiques sur la durée d'emploi et les niveaux d'ancienneté des employés dans trois des plus grandes entreprises technologiques américaines : Microsoft, SpaceX et Apple. Notre procédure d'estimation est non paramétrique et tient compte de toute l'hétérogénéité de la durée d'emploi et de l'ancienneté des employés dans un cadre de contrôles synthétiques distributionnels.Nous estimons une réduction de la durée d'emploi contrefactuelle qui augmente pour les employés ayant une durée d'emploi plus longue. De même, nous constatons un déplacement vers la gauche de la distribution de l'ancienneté vers les postes inférieurs au niveau supérieur. Ces changements semblent être dus au départ des employés vers des entreprises plus grandes qui sont des concurrents directs. Nos résultats suggèrent que les politiques de retour au bureau peuvent conduire à un exode des employés seniors, ce qui constitue une menace potentielle pour la productivité, l'innovation et la compétitivité de l'entreprise dans son ensemble », résument les chercheurs.Sources : Washington Post, Bamboo HR Quel crédit accordez-vous à ces études ? 