Amazon accusé d'avoir pris des mesures antisyndicales au Québec

Amazon connu pour ses mesures de représailles contre les syndicats

La décision d'Amazon a été communiquée à ses partenaires de livraison le 22 janvier 2025. Le géant américain du commerce électronique a déclaré que cette mesure a été prise à la suite d'un long examen. « À la suite d'un récent examen de nos activités au Québec, nous avons constaté que le retour à un modèle de livraison par des tiers (...) nous permettra de réaliser encore plus d'économies pour nos clients », a déclaré Barbara Agrait, porte-parole d'Amazon.Toutefois, un syndicat canadien qui a réussi à syndiquer un entrepôt a accusé l'entreprise de fermer ses sites pour repousser les efforts de syndicalisation dans la région. La province du Québec est le seul endroit au Canada où les employés d'Amazon sont syndiqués. En mai 2024, les travailleurs des entrepôts d'Amazon, représentés par le syndicat canadien Confédération des syndicats nationaux (CSN), se sont syndiqués, exigeant de meilleures conditions de travail.Ils ont notamment exprimé leur mécontentement à l'égard des salaires et de l'insuffisance des mesures de santé et de sécurité dans les installations. La CSN, qui représente 300 travailleurs sur le site situé au nord de Montréal, a déclaré que cette décision n'a aucun sens sur le plan commercial et qu'elle vise directement le seul entrepôt syndiqué d'Amazon au Canada. Les travailleurs concernés étaient en train de négocier leur première convention collective.« Il ne fait aucun doute que les fermetures annoncées aujourd'hui font partie d'une campagne antisyndicale contre les employés de la CSN et d'Amazon. Cette décision contredit les dispositions du Code du travail du Québec, ce à quoi nous nous opposerons fermement », a déclaré la présidente de la CSN, Caroline Senneville, dans un communiqué. Le ministre fédéral de l'innovation, François-Philippe Champagne, a également exprimé son mécontentement.François-Philippe Champagne a déclaré qu'il s'était entretenu avec le dirigeant d'Amazon Canada et lui avait fait part de la consternation et de la frustration du gouvernement. « Ce n'est pas ainsi que l'on fait des affaires au Canada », a écrit le ministre dans un message publié sur X (ex-Twitter).La fermeture de ces sites entraînera la suppression d'environ 1 700 emplois permanents à temps plein. Elle affectera également environ 250 travailleurs saisonniers. En outre, cette mesure intervient après des mois de licenciements massifs chez le géant américain du commerce électronique « Le Québec doit donc empêcher Amazon de vendre dans la région. Si vous bousculez les travailleurs qui revendiquent leur droit démocratique à la négociation collective, vous ne devriez pas être autorisé à faire des affaires », peut-on lire dans les commentaires sur les forums communautaires.Le détaillant en ligne cessera progressivement ses activités sur les sept sites dans la province au cours des deux prochains mois. Les sites qui ferment comprennent un centre de traitement des commandes, deux centres de tri, trois stations de livraison et une installation qu'Amazon appelle AMXL parce qu'elle facilite l'expédition de marchandises volumineuses telles que des téléviseurs et des meubles. Amazon adoptera une nouvelle stratégie pour les livraisons.Il reviendra à un modèle de livraison par des tiers, en s'appuyant sur des petites entreprises locales, comme il l'avait fait avant 2020. Cette restructuration pourrait entraîner des répercussions sur la rapidité des livraisons, nécessitant une réorganisation rigoureuse de l'acheminement des colis. Caroline Senneville a déclaré que la décision d'Amazon représente une « gifle pour tous les travailleurs québécois » et que cela fait partie d'une campagne antisyndicale.Michael Lynk, professeur émérite de droit à l'université Western, affirme qu'il considère la décision d'Amazon comme un « jour de la marmotte » pour le Québec, où une situation similaire s'est produite il y a 20 ans avec Walmart Canada. Cependant, le porte-parole d'Amazon, Barbara Agrait, rejette ces allégations et affirme que « cette décision n'a pas été prise à la légère ». Barbara Agrait a ajouté que l'entreprise offrira va indemniser les travailleurs touchés.« Nous offrons aux travailleurs concernés un ensemble de mesures comprenant jusqu'à 14 semaines de salaire après la fermeture des installations et des avantages transitoires, comme des ressources de placement », a déclaré Barbara Agrait, porte-parole d'Amazon, dans un communiqué. Notons qu'Amazon est farouchement opposé à la syndicalisation des employés et que ce n'est pas la première fois qu'Amazon est accusé de représailles antisyndicales.En décembre 2022, un juge américain a sommé Amazon de cesser et de renoncer aux représailles antisyndicales . Amazon avait été accusé d'avoir licencié illégalement un employé de JFK8 pour avoir plaidé, avec ses collègues, en faveur de protections en matière de santé et de sécurité sur le lieu de travail à la lumière de la pandémie de COVID-19 et en faveur d'autres mesures de sécurité. Le juge avait reconnu la conduite illégale d'Amazon dans une affaire.Walmart a fermé un magasin à Jonquière, au Québec, en invoquant des problèmes de rentabilité, quelques mois seulement après que les travailleurs eurent obtenu l'accréditation syndicale. L'Union des travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce a décidé de riposter.En 2014, la Cour suprême du Canada a reconnu que Walmart avait violé le droit du travail québécois. Amazon pourrait subir le même sort. (De nombreux rapports ont démontré au fil des ans comment Amazon lutte depuis toujours pour empêcher ses employés du monde entier de se syndiquer .)Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous de la décision d'Amazon de fermer ses sites au Québec ?Partagez-vous l'avis selon lequel cette décision constitue une mesure antisyndicale ?La décision d'Amazon est-elle légale ? Que risque le géant américain du commerce électronique ?